- Na esfera política, a representante republicana Liz Cheney está a fazer uma campanha pela candidata democrata Kamala Harris.

Como uma conservadora convicta e fervorosa defensora da Constituição, Liz Cheney, uma republicana de 58 anos, refletiu profundamente sobre sua decisão de voto para a eleição presidencial de novembro. "Dado o grave perigo que Donald Trump representa, não vou votar nele. Em vez disso, vou depositar meu voto em Kamala Harris", declarou em um evento na Universidade Duke, na Carolina do Norte, conforme registrado em vídeos. Cheney tem sido uma crítica frequente do ex-presidente republicano Trump há anos.

Cheney Enfatiza Importância dos Estados Indecisos

"Eu acho que não podemos nos dar ao luxo de ignorar outros candidatos no processo de voto, especialmente nos estados indecisos", sugeriu Cheney. Essa declaração reforçou sua posição de que simplesmente abster-se de votar em Trump não é suficiente para impedi-lo de ser reeleito. Enquanto a maioria dos estados dos EUA tende para o Republicano ou Democrata, alguns estão indecisos. Esses estados, chamados de estados indecisos, são caracterizados por sua alta disputa.

Batalhas-chave são esperadas na Pensilvânia, Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin. Esses estados são considerados cruciais, com cada voto carregando grande peso. Na próxima eleição presidencial, em 5 de novembro, a democrata Harris enfrentará seu oponente republicano, Trump. As pesquisas indicam uma disputa apertada.

Cheney Enfrenta Ostracismo do GOP

Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, é amplamente considerada a crítica mais vocal de Trump entre os republicanos. Sua oposição a Trump resultou em significativa retaliação, com ela perdendo sua posição de liderança dentro do partido e, eventualmente, seu assento na Câmara dos Representantes. Ela teve um papel significativo no comitê que investigou o ataque ao Capitólio e levantou repetidamente preocupações sobre a ameaça de Trump à democracia. Cheney se opôs publicamente a Trump após o ataque ao Capitólio, embora antes disso ela tivesse apoiado principalmente suas políticas.

Circularam rumores de que Cheney anunciaria sua candidatura durante a convenção democrata em Chicago em agosto, mas ela não o fez. Seu aliado republicano, Adam Kinzinger, que também fez parte do comitê do Capitólio, fez um discurso na convenção.

