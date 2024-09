Na corrida para a nomeação de chanceler, Söder renuncia à posição vantajosa de Merz.

Tema quente há algum tempo: quem será o candidato a chanceler da União? Agora, parece que há uma resposta para essa pergunta. Segundo várias fontes da mídia, a posição pode ser preenchida pelo líder da CDU, Merz.

O líder da CSU, Markus Söder, parece estar se retirando da corrida pela chancelaria da União, possivelmente abrindo caminho para o presidente da CDU, Merz. De acordo com fontes próximas à situação, ambos os líderes pretendem propor Merz como candidato, sujeito à aprovação dos comitês de ambas as partes. Essa notícia foi relatada pela Reuters. Às 12h em Berlim, Merz e Söder estão programados para realizar uma entrevista coletiva conjunta.

Inicialmente, os dois líderes partidários disseram que decidariam a 'questão K' da União até o final do verão. Com esse último desenvolvimento, espera-se que a União concorra às próximas eleições federais com Merz à frente. No entanto, a palavra final cabe aos comitês partidários.

A entrevista coletiva ocorre após o ministro-presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, ter anunciado na segunda-feira à noite que estava desistindo da corrida pela chancelaria e expressando seu apoio a Merz. Ele expressou sua satisfação se a CSU também apoiasse "Merz como um candidato comum forte".

Apoio generalizado a Merz dentro da CDU

Desde então, vários outros políticos da CDU têm endossado publicamente Merz e pedido unidade entre os partidos. O coordenador parlamentar da União, Thorsten Frei, pediu aos partidos da União que apresentem uma frente unida. "Vencer requer um alto nível de unidade", disse o político da CDU ao "Rheinische Post". O vice-presidente parlamentar da União, Jens Spahn, recebeu com bons olhos a decisão de Wüst de se retirar. "A decisão de Hendrik Wüst é uma pedra fundamental importante para a unidade da União e, assim, para a vitória nas eleições de 2025", disse o político da CDU ao "Rheinische Post". O novo chefe da Associação Católica de Trabalhadores (CDA), Dennis Radtke, compartilhou uma opinião semelhante. Ele descreveu a decisão de Wüst como "um sinal importante". "Apenas através da unidade e de um espírito de equipe forte é que as eleições podem ser vencidas", disse o político europeu ao jornal.

A vice-presidente da CDU, Karin Prien, havia sugerido anteriormente um acordo potencial entre a CDU e a CSU sobre um candidato a chanceler. No ntv, Prien disse: "Agora é hora de alcançar resultados". Sobre as aspirações de Söder, Prien disse: "Alguém queria ser indicado, mas ninguém ligou".

O chanceler federal Olaf Scholz parece estar se preparando para a possível candidatura de Merz à chancelaria. "Do contrário, é como tenho dito há muito tempo, estou bem com o Sr. Merz sendo o candidato a chanceler da União", disse Scholz.

O Parlamento Europeu certamente estará interessado na escolha da União para a chancelaria, dada sua influência na política europeia. Com a aprovação potencial de ambos os comitês da CDU e da CSU, Merz poderia se tornar o candidato a chanceler da União, como sugerem várias fontes da mídia.

