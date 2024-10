Na congregação semanal, o aiatolá Khamenei expressa críticas intensas dirigidas a Israel.

Pela primeira vez em cinco anos, o Aiatolá Khamenei lidera a oração de sexta-feira em Teerã. Em seu discurso, justifica a confrontação do Irã contra seu arqui-inimigo, Israel. Enquanto isso, o Ministro das Relações Exteriores do Irã visita o Líbano.

Em seu sermão de sexta-feira na capital de Teerã, o Aiatolá Ali Khamenei, que detém a palavra final em todas as decisões estratégicas da República Islâmica de acordo com a constituição, defendeu o ataque de mísseis contra Israel e encorajou seus aliados na região. "A ação corajosa de nossas forças (...) foi um ato completamente legítimo e justificado. Não hesitamos em cumprir nosso dever e não agimos impulsivamente," declarou o líder. Ele descreveu o ataque como a "retaliação mínima" pelas ações do Israel. O ataque foi simbolizado por uma arma de atirador posicionada ao lado do pódio, representando o espírito de luta.

Khamenei, 85 anos, também fez ameaças contra Israel. "Todo ataque contra o regime sionista (Israel) é um serviço à toda a humanidade," declarou. Ele descreveu Israel como uma ferramenta dos americanos, descrevendo-o como "sem raízes, artificial, instável e apoiado pelos EUA." Os aliados do Irã, incluindo o Hamas e o Hezbollah, não "recuarão" diante do Israel e "emergirão vitoriosos," previu Khamenei. Ele enfatizou que a existência do Israel é "de curta duração."

Os fiéis ergueram retratos de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah e outras figuras-chave do "Eixo da Resistência" liderado pelo Irã, que recentemente faleceram. Isso inclui o Hamas, o Hezbollah e a milícia houthi do Iêmen.

Irã visa paralisar a infraestrutura do Israel em caso de guerra

Enquanto o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, visitava o Líbano para conversas durante tensões militares, o Irã buscou expressar solidariedade com o povo do Líbano, como explicou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baghai. No entanto, observadores especulam que o objetivo principal da visita a Beirute foi discutir a sucessão do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque aéreo israelense. O Irã é o aliado mais próximo do Hezbollah, e a milícia foi enfraquecida após a morte de seu líder.

Araghchi reiterou ameaças contra Israel em uma conferência de imprensa. "Não estamos recuando," afirmou. "Se o Israel realizar mais ações contra o Irã, nossa resposta será mais severa." Ele acrescentou: "Nossa reação será medida e deliberada." Acompanhado por medidas de segurança rigorosas, Araghchi foi escoltado pelas forças armadas do Líbano.

