Musk qualifica a administração australiana de autoritária.

O governo australiano do Partido Trabalhista está planejando implementar uma nova regulamentação para combater informações falsas online, com multas pesadas. Não surpreende que Elon Musk, conhecido por sua relação frouxa com a verdade, tenha expressado sua opinião.

Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário da plataforma de mídia social X, chamou o governo australiano de "autoritários" devido a uma proposta de regulamentação com o objetivo de combater a desinformação nas plataformas digitais. Como um auto-proclamado defensor da liberdade de expressão, Musk respondeu a um tuíte de um usuário do X compartilhando um artigo da Reuters sobre a legislação proposta de desinformação com um comentário direto de uma palavra: "Autoritários."

O governo australiano do Partido Trabalhista apresentou esse projeto de lei no parlamento, que sugere multas de até 5% da receita global para plataformas que disseminam fake news, e estabelece a criação de códigos de conduta pelas plataformas tecnológicas para prevenir sua disseminação.

Em outra situação controversa com o governo australiano, o X foi aos tribunais em abril para desafiar uma ordem emitida por um órgão de regulação cibernética para remover postagens sobre o esfaqueamento de um bispo em Sydney. O primeiro-ministro Anthony Albanese rotulou Musk como um "bilionário excessivamente confiante" em resposta.

A última crítica de Musk a iniciativas para combater a desinformação foi recebida com desdém pelos parlamentares do governo. O vice-Tesoureiro Stephen Jones descartou seu comentário como "bobagem". "Isso é sobre soberania nacional [...], estamos afirmando nossa capacidade de legislar leis que garantam a segurança dos australianos", disse Jones à ABC TV. As plataformas de mídia social não deveriam distribuir informações falsas, material falso e atos de violência transmitidos ao vivo sob o pretexto de liberdade de expressão, ele concluiu.

Musk, expressando suas opiniões como um defensor ferrenho da [liberdade de expressão], criticou a proposta do governo australiano do Partido Trabalhista como uma infringência aos direitos da liberdade de expressão. Em resposta à declaração de Jones sobre soberania nacional e a necessidade de combater a desinformação, Musk poderia argumentar que tais regulamentações poderiam restringir inadvertidamente a legítima liberdade de expressão online.

