Município ucraniano propõe operações de vigilância contra influências russas

A cidade de Ivano-Frankivsk, localizada no oeste da Ucrânia, está implementando medidas rigorosas devido a um aumento no uso do russo como linguagem comum entre seus cidadãos, muitos dos quais são falantes nativos de russo do leste da Ucrânia. O prefeito Ruslan Martsinkiv revelou este plano ao canal de TV NTA, afirmando: "Este é um projeto da comunidade, e qualquer pessoa pode se tornar um enforcador da linguagem."

Martsinkiv espera até 100 enforcadores da linguagem, com mais de 50 pessoas já se inscrevendo. Além disso, ele anunciou um número de telefone para os cidadãos denunciarem casos de russo falado em áreas públicas. "Infelizmente, temos notado um aumento no uso da linguagem russa na cidade, e nosso objetivo é tornar Ivano-Frankivsk o mais ucraniano possível", explicou o prefeito o objetivo do projeto.

Além disso, a cidade está trabalhando para promover a linguagem nacional oferecendo cursos de ucraniano. Martsinkiv enfatizou que esses enforcadores não terão autoridade legal e só poderão oferecer recomendações.

Desde a revolução pró-ocidental de 2014, o russo - que tinha uma influência significativa em espaços públicos, música, rádio, televisão e imprensa durante a era soviética - tem sido sistematicamente eliminado dessas áreas na Ucrânia. A Rússia justificou sua invasão em fevereiro de 2022 do país vizinho alegando a proteção dos falantes nativos de russo. Como resultado, milhões de pessoas, principalmente das regiões de fala russa no leste e sul da Ucrânia, mudaram-se para o oeste da Ucrânia ou para o exterior em busca de segurança devido ao conflito.

Os comentários do prefeito vêm no meio desta situação, com Martsinkiv expressando preocupação com o ataque à identidade cultural da Ucrânia através do excessivo uso do russo em Ivano-Frankivsk. Em resposta, a cidade está tomando medidas contra essa tendência, como a planejada imposição do ucraniano como linguagem comum.

