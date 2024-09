- Multidões se reúnem em Erfurt em protesto contra a AfD.

Ontem, cerca de 2.500 pessoas participaram de um protesto contra o AfD em Erfurt até o final da tarde. O protesto foi organizado pela coalizão "Ocupe os Assentos" e liderou uma marcha pelo centro da cidade até a Praça do Mercado, onde o AfD planejava realizar seu último comício de campanha eleitoral.

Era esperado que o líder de extrema direita e candidato principal do AfD, Björn Höcke, estivesse presente, junto com a presidente federal, Alice Weidel. Os relatórios iniciais da polícia sugeriram a presença de cerca de 1.300 apoiadores do AfD. O número de manifestantes e apoiadores pode aumentar à medida que a eleição se aproxima.

Vários manifestantes da coalizão foram vistos usando máscaras, o que é proibido em assembleias. No entanto, alguns indivíduos retiraram suas máscaras após serem abordados.

Este domingo, um novo parlamento estadual será eleito na Turíngia, após uma campanha eleitoral intensa.

"Não permitiremos que o AfD controlem o fim de semana eleitoral com sua retórica de extrema direita, intimide as pessoas e use nossa cidade como plataforma para sua propaganda", declarou a coalizão. Uma semana antes, milhares em Erfurt protestaram contra a extrema direita e um possível deslocamento para a direita.

As últimas pesquisas na Turíngia revelaram poucas mudanças nos valores dos partidos. O AfD liderava com valores entre 29 e 30%. A CDU, BSW e A Esquerda vinham logo atrás. Mais de 1,66 milhão de turíngios são esperados para votar na eleição estadual deste domingo.

