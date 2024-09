- Multidões se reúnem contra a AfD e apoiantes de direita em Erfurt

O clímax da campanha eleitoral do AfD na Turíngia atraiu milhares de pessoas às ruas de Erfurt, na véspera das eleições estaduais. Cerca de 1.300 apoiantes do AfD participaram de um comício na praça da catedral de Erfurt, liderado pelo líder de extrema-direita e candidato principal do AfD, Bjoern Hoecke, ao lado da copresidente federal Alice Weidel. O órgão governante da cidade confirmou essa informação.

Até 3.000 manifestantes reuniram-se nas proximidades para protestar contra uma inclinação para a direita e o extremismo de direita na Turíngia.

Alice Weidel: "Vamos tornar o Leste azul"

Weidel, dirigindo-se aos manifestantes que faziam barulho com apitos e slogans, declarou que, se o AfD assumir o poder, banirá a Antifa como "grupo terrorista". No domingo, o AfD pode fazer história na Turíngia e na Saxônia, e dentro de algumas semanas na Brandemburgo, se sair vitorioso nas eleições, disse Weidel. "Vamos tornar o Leste azul, para que todos vejam sua maravilha azul."

Os apoiantes do AfD gritavam constantemente "Leste, Leste, Alemanha Oriental", bem como "deportar, deportar". Hoecke acusou outros partidos de terem "perdido o contato com o povo". O AfD, afirmou ele, tinha a capacidade de "fazer história" no domingo.

O contra-protesto foi coordenado pela aliança "Nas praças", entre outros. A marcha de protesto, que ganhou força à medida que mais pessoas se juntaram, estendeu-se da estação de trem à praça da catedral. Os manifestantes gritavam slogans como "Fora os nazistas" ou "Fora o Hoecke". Vários participantes usavam máscaras, o que é uma violação da lei de assembleias de acordo com a polícia. Alguns dos infratores atenderam quando abordados.

AfD lidera as pesquisas na Turíngia

"Não permitiremos que o AfD sequestre o fim de semana das eleições com sua retórica de ódio de extrema-direita, intimide indivíduos e explore nossa cidade como plataforma para sua propaganda", disse a aliança. Na semana passada, milhares em Erfurt já tinham saído às ruas para protestar contra o extremismo de direita e uma inclinação para a direita.

As últimas pesquisas na Turíngia mostram pequenas mudanças nos valores dos partidos individuais. O AfD mantém uma forte liderança com valores que variam de 29 a 30 por cento. O CDU, BSW e a Esquerda ficam muito atrás. Cerca de 1,66 milhão de turíngios estão elegíveis para votar no domingo nas eleições estaduais.

