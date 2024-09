- Multidões manifestam-se contra a AfD e simpatizantes conservadores em Erfurt

A encerramento da cruzada das eleições da AfD na Turíngia viu multidões inundarem as ruas de Erfurt, um dia antes da votação estadual. Cerca de 1.300 apoiantes da AfD reuniram-se numa concentração na Domplatz de Erfurt, liderados pelo controverso ícone de extrema-direita e candidato principal da partido, Björn Höcke, e pela presidente federal, Alice Weidel. Isto foi confirmado pelos administradores da cidade após pedido. Cerca de 3.000 pessoas protestaram então, mantendo uma distância de cerca de 100 metros da AfD, expressando a sua oposição a uma viragem para a direita e ao extremismo na Turíngia.

Um número substancial de oficiais de polícia foi enviado e reforçado pelos seus colegas de Hesse, Baixa Saxónia, Brandemburgo e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Não foram relatados incidentes significativos durante qualquer uma das concentrações.

Höcke: AfD vai fazer história

Enfrentando as vozes dissidentes que expressaram a sua desapprovação com assobios e cânticos, Weidel indicou que, se a AfD sair vitoriosa nas eleições, ela seria designada como uma "organização terrorista". Na Turíngia e na Saxónia, no domingo, a AfD poderia fazer história, enquanto em Brandemburgo, algumas semanas depois, se ela vencer as eleições, declarou Weidel. "Vamos tornar o Leste azul, dando uma surpresa azul a todos."

Os simpatizantes da AfD continuaram a gritar "Leste, Leste, Alemanha do Leste", bem como "deportar, deportar". Höcke alertou que os outros partidos tinham "perdido o contacto com o povo". A AfD, disse ele, poderia "fazer história" no domingo.

Reação contra a Viragem para a Direita

O contra-protesto foi organizado pela coalizão "Nos Locais", entre outros. A marcha, que aumentou com a adição de participantes, começou na estação de comboios e terminou na Domplatz. Os manifestantes gritaram slogans como "Fora os nazis" ou "Fora o Höcke". Alguns dos afiliados da coalizão foram vistos com máscaras, o que, segundo a polícia, é uma violação da lei de assembleias. Aqueles que foram abordados depois tiraram as máscaras.

"Não vamos deixar a AfD monopolizar o fim de semana das eleições com a sua propaganda de extrema-direita radical, intimidar pessoas e usar a nossa cidade como plataforma para a sua campanha", esclareceu a coalizão. Uma semana antes, milhares tinham saído às ruas de Erfurt para protestar contra o extremismo de direita e uma viragem para a direita.

AfD no Topo nas Pesquisas

As últimas pesquisas na Turíngia indicam poucas alterações nos valores dos partidos. A AfD lidera com valores entre 29 e 30%. O CDU, BSW e o Partido da Esquerda estão muito atrás. Cerca de 1,66 milhões de turíngios irão votar no domingo nas eleições estaduais.

A controvérsia em torno das vistas de extrema-direita de Björn Höcke e Alice Weidel tornou-se um ponto focal da campanha eleitoral, com manifestantes a exigir a sua remoção e a

