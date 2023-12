Mulher processa dentista por visita que, segundo ela, incluiu 4 canais radiculares, 8 coroas e 20 obturações

Em uma ação civil movida na semana passada contra o Dr. Kevin Molldrem e Molldrem Family Dentistry no Tribunal Distrital do Condado de Hennepin, Kathleen Wilson alegou que ela teve que ir a outros dentistas para consertar o "trabalho negligente" de Molldrem, que lhe causou "ferimentos significativos", de acordo com a reclamação.

Wilson alega que Molldrem realizou oito coroas, quatro canais radiculares e 20 obturações em uma única visita em julho de 2020.

De acordo com o processo, Molldrem também forneceu a Wilson anestesia "bem acima da (a) dosagem recomendada" e se envolveu na "falsificação de registros médicos" em relação à quantidade de anestésico administrado.

A CNN contactou a Molldrem, mas ainda não obteve resposta.

O advogado de Wilson, Nathaniel Weimer, disse que contratou o Dr. Avrum Goldstein, um dentista que faz parte do corpo docente de uma universidade da Florida, como testemunha especializada para analisar os registos de Wilson, de acordo com uma declaração juramentada.

Num relatório datado de 14 de novembro, Goldstein reconheceu que o diagnóstico de Molldrem de que "praticamente todos os dentes" da boca de Wilson tinham cáries estava correto. Goldstein disse que o tratamento de Molledrem para Wilson, no entanto, estava errado.

Segundo Goldstein, Wilson "necessitava de uma resposta lenta, ponderada, cuidadosa e ponderada à sua doença" e "tentar tapar todos os buracos de todos os dentes da sua boca numa só visita" não era "humanamente possível".

Goldstein observou em seu relatório que a quantidade de anestesia que Molldrem usou em Wilson estava "excedendo grosseiramente o que seria considerado seguro".

Goldstein disse no seu relatório que a dose máxima de anestésico seria de 490 mg, mas Molldrem deu a Wilson 960 mg, citando os registos de anestesia de Molldrem.

"Existem quantidades finitas de anestésico que podem ser administradas durante um período de 5 ou 6 horas, e exceder essa quantidade coloca o paciente em risco de uma overdose de anestésico e potenciais efeitos nocivos", observou Goldstein no seu relatório.

A CNN contactou Goldstein, mas ainda não obteve resposta.

A CNN contactou a Associação Dentária Americana para saber se esse número de procedimentos deveria ocorrer numa única visita e qual a sua recomendação típica para esse tipo de situação.

A ADA afirmou que as suas directrizes não abrangem a dosagem e remeteu a CNN para a Sociedade Americana de Anestesiologistas ou para a Sociedade Americana de Anestesiologia Dentária. A CNN perguntou aos grupos sobre dosagens máximas.

Wilson, que alega ter sofrido dores e embaraços, está a pedir mais de 50.000 dólares de indemnização.

De acordo com os registos do tribunal, Molldrem recebeu uma intimação em 20 de dezembro no seu consultório em Eden Prairie. O sítio Web do consultório diz que Molldrem é dentista há 20 anos.

A CNN contactou Weimer, que disse preferir "não comentar litígios activos".

Fonte: edition.cnn.com