Mulher da Geórgia autorizada a regressar aos EUA enquanto aguarda julgamento por alegado plano frustrado para matar o marido

Lindsay Shiver foi detida durante o verão e libertada sob fiança em agosto, mas teve de permanecer nas Bahamas como parte das suas condições originais de fiança, que também incluíam um dispositivo de monitorização eletrónica e um recolher obrigatório.

"Lindsay está grata pelo facto de o tribunal ter concordado em deixá-la regressar aos EUA para poder ver os seus filhos", disse o advogado de Shiver, Owen Wells, em comunicado à CNN. "Os seus advogados continuarão a preparar-se para o julgamento e estamos ansiosos por defender vigorosamente Lindsay porque ela é inocente".

Espera-se que o julgamento comece no início de março, disse Wells anteriormente. Ela será autorizada a permanecer nos EUA até ao início do julgamento.

Shiver é acusada de conspirar, sem sucesso, com dois nativos das Bahamas para matar o marido, Robert Shiver, um executivo de seguros e antigo jogador de futebol americano da Universidade de Auburn.

Robert Shiver pediu o divórcio em abril, invocando como motivo o "comportamento adúltero" da mulher, segundo a CNN. Lindsay Shiver pediu o divórcio no dia seguinte, segundo a CNN.

No início do mês, declarou-se inocente da alegada conspiração num tribunal das Bahamas.

Os seus alegados cúmplices foram também detidos e acusados de conspiração para cometer homicídio. Foram também liber tados sob fiança no início deste ano.

Os procuradores afirmam que os arguidos conspiraram para matar o marido em conjunto, em julho, quando se encontravam nas Ilhas Abaco.

Mas as autoridades conseguiram frustrar a conspiração ao atuar com base em informações cruciais contidas num telemóvel que foi recuperado durante uma investigação criminal separada sobre um assalto a uma empresa, disse uma fonte da polícia das Bahamas à CNN no verão. As mensagens escritas encontradas no telemóvel indicavam a existência do plano sinistro, disse a fonte na altura.

Fonte: edition.cnn.com