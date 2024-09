Muitos mineiros encontram-se em dificuldades dentro de Donetsk

15:08 150 Mineiros Presos em Mina de Dobropillia por Falha de Energia Causada por Ataques Russos

150 mineiros estão presos em uma mina de Dobropillia devido a uma falha de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. De acordo com o "Kyiv Independent", citando Mychailo Volynets, líder do sindicato dos mineiros ucranianos, a cidade de Dobropillia, que já teve cerca de 28.000 habitantes antes do conflito, fica a aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. Nos últimos meses, Dobropillia tornou-se um alvo significativo para as tropas russas, com ataques russos prejudicando o suprimento de energia da cidade e das minas de carvão nas redondezas. De acordo com os relatórios, a falta de energia está causando inundações e gassificação nas áreas de mineração. Volynets acrescenta que a situação na região permanece desafiadora.

17:08 Suécia Aumenta Orçamento da Defesa Civil em Previsão de Conflitos

A Suécia planeja aumentar seu orçamento para a defesa civil em 100% nos próximos três anos para se preparar para potenciais conflitos. O governo em Estocolmo afirmou que as lições da guerra na Ucrânia destacam a importância de garantir que partes essenciais da sociedade possam operar de forma suave. O ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, anunciou que o orçamento do país para a defesa civil será aumentado em dois bilhões de coroas, alcançando 8,5 bilhões de coroas, equivalente a 740 milhões de euros, neste ano. Até 2028, um orçamento anual de 15 bilhões de coroas é almejado. Bohlin disse: "A situação de segurança permanece grave e é esperada para continuar no futuro próximo."

16:39 Putin: NATO Estaria em Guerra com a Rússia se Ocidente Aprovar o Uso de Armas de Alcance Longo pela Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, argumentou que, se o Ocidente permitir que a Ucrânia use armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia, isso significaria que a NATO está "em guerra" com a Rússia. "Permitir que a Ucrânia empregue armas de longo alcance contra alvos russos mudaria drasticamente a natureza do conflito. Isso significaria que os países da NATO estão envolvidos no conflito na Ucrânia", disse Putin a um repórter da TV estatal. Se essa escolha for feita, "isso não seria nada menos do que uma participação direta dos países da NATO no conflito na Ucrânia". A Ucrânia vem buscando a aprovação do Ocidente para usar armas ocidentais de longo alcance contra alvos russos há algum tempo. As forças russas vêm atacando a infraestrutura da Ucrânia sem piedade há meses.

16:07 Zelensky classifica Iniciativa de Paz China-Brasil como 'Destructiva'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou a iniciativa de paz China-Brasil. Zelensky a descreveu como "destrutiva, é apenas uma declaração política". Zelensky compartilhou suas opiniões com a mídia brasileira Metropoles. "Como você pode propor 'aqui está nossa iniciativa' quando nem mesmo nos consultou primeiro?" disse Zelensky. A China e o Brasil propuseram uma conferência internacional de paz em maio. "Qual é o propósito disso?" Zelensky questionou. Ao contrário da Rússia, a Ucrânia não foi consultada antes do anúncio da proposta.

17:40 Ucrânia: Mísseis Russos Atiram em Navio de Grãos

De acordo com relatórios ucranianos, um míssil russo atingiu um navio civil carregando grãos da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que o navio havia saído das águas ucranianas no Mar Negro no momento do impacto. O ministro das Relações Exteriores, Andrij Sybiha, descreveu isso como um "ataque deliberado à liberdade de navegação marítima e à segurança alimentar global". De acordo com Zelensky, o navio estava a caminho do Egito e não houve vítimas. Um porta-voz da Marinha ucraniana afirmou que o navio de grãos não estava dentro do corredor de comércio de grãos ucraniano no momento do ataque. Em vez disso, estava na zona econômica marítima da Romênia. Um porta-voz da Marinha romena esclareceu que o navio não estava dentro das águas territoriais romenas.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia Novamente

O presidente chinês, Xi Jinping, está programado para visitar a Rússia em outubro. Xi participará da cúpula do grupo BRICS, confirmou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Wang está se reunindo com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo hoje. Ambos os líderes elogiaram as relações entre a China e a Rússia. Wang disse que Xi havia aceitado graciosamente o convite de Putin para participar da cúpula do BRICS em Kazan, enquanto Putin elogiou os progressos nas relações bilaterais.

16:50 EUA Estão Prontos para "Ajustar" a Ajuda Militar para a Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou que os EUA estão preparados para ajustar o apoio militar à Ucrânia conforme necessário. Durante uma entrevista coletiva em Varsóvia, Blinken foi perguntado se os EUA haviam dado à Ucrânia o sinal verde para atacar alvos dentro da Rússia usando armas ocidentais. Blinken respondeu: "Posso informar que continuaremos fazendo o que temos feito: modificaremos, adaptaremos, se necessário, incluindo quando se trata dos instrumentos disponíveis para a Ucrânia". Blinken disse que teve "discussões construtivas" com seu colega britânico, David Lammy, em Kyiv na quarta-feira e recebeu insights sobre como os ucranianos estão analisando o campo de batalha e determinando suas necessidades. Esses aspectos seriam considerados. "E, se necessário, faremos ajustes."

16:35 Novo Papel para o Secretário-Geral da NATO Stoltenberg

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assumirá o cargo de presidente da Conferência de Segurança de Munique. O norueguês assumirá esse cargo após a conferência de segurança em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e já serviu como conselheiro de política externa da chanceler Angela Merkel, renunciará ao cargo de presidente, enquanto o ex-presidente mais antigo, Wolfgang Ischinger, permanecerá como presidente do conselho de curadores da fundação. Stoltenberg renunciará ao cargo de secretário-geral da NATO para o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte em outubro após dez anos.

16:11 Três Trabalhadores Humanitários Mortos na UcrâniaEm um ataque hostil das forças russas, três trabalhadores humanitários da Cruz Vermelha foram tragicamente mortos, segundo fontes ucranianas. O incidente ocorreu em uma vila localizada na região disputada de Donetsk, conforme anunciado pelo Escritório do Procurador-Geral da Ucrânia via Telegram. Dois trabalhadores adicionais foram levados ao hospital, um deles em estado crítico. "Outro ato hediondo de agressão. Hoje, o agressor atacou os veículos humanitários do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj em sua plataforma. Dmytro Lubinets, comissário de direitos humanos da Ucrânia, instou o CICV a reconhecer oficialmente a violação das normas da Convenção de Genebra pela Rússia.

15:45 Público Proibido do Julgamento dos Advogados de NavalnyA juíza que preside o julgamento dos três advogados que representam o opositor do Kremlin Alexey Navalny, em Petushki, Rússia, fechou a sala de audiências. Ela alegou que a presença de apoiadores de Navalny poderia gerar uma provocação. Os réus, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, são acusados de pertencer a uma organização extremista, referindo-se ao fundo contra a corrupção fundado por Navalny.

15:18 Conflito Naval no Mar NegroA Ucrânia e a Rússia estiveram envolvidas em uma confrontação naval e aérea no Mar Negro, segundo diversas fontes. O serviço de inteligência militar ucraniano relatou que um caça russo Su-30 foi abatido usando um sistema portátil de míssil superfície-ar durante uma operação especial no mar. Não foram fornecidas mais informações sobre o incidente na noite de terça-feira em Kyiv. No entanto, o Ministério da Defesa russo relatou uma tentativa frustrada da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro com lanchas de alta velocidade na quarta-feira. Oito das 14 lanchas foram destruídas, enquanto as outras recuaram. Não foi mencionada a queda de um avião em Moscou. No entanto, o blog militar russo Rybar, afiliado ao Ministério da Defesa, relatou que um Su-30 foi abatido enquanto defendia o ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos Enfatizam o Fim do ConflitoOs soldados ucranianos devem usar seus recursos limitados de forma eficiente e sábia. Kavita Sharma, repórter da ntv, testemunhou isso primeirohand durante sua cobertura na linha de frente: armas soviéticas desgastadas com pouca munição, além da escassez de armas ocidentais de ponta, mais novas.

14:23 Zelenskyj: Rússia Lança Contraofensiva em KurskA Rússia iniciou uma contraofensiva na região fronteiriça de Kursk, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj. Esta ofensiva "alinha com o plano ucraniano", afirmou Zelenskyj em uma entrevista coletiva em Kyiv, sem fornecer detalhes adicionais. O Ministério da Defesa russo anunciou via Telegram que as tropas russas libertaram dez assentamentos na região de Kursk em dois dias.

13:55 Crítica das Relações Irã-Rússia por Político IranianoUm político de alto escalão do Irã expressou uma crítica incomum das relações do país com a Rússia devido a novas sanções e tensões diplomáticas crescentes. Em uma postagem em uma plataforma de mídia social, Ali Motahari, ex-vice-presidente da Assembleia Consultiva do Irã, se referiu às sanções impostas pela Alemanha, França e Reino Unido ao Irã pelo fornecimento de mísseis balísticos à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou veementemente essas alegações.

13:38 Cidade de Pokrovsk na Região de Donetsk Sofre com Falta de Água e GásApós ataques russos, a cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, na Ucrânia, sofre com a interrupção do suprimento de água e a falta de gás para cozinhar e aquecer. A estação de tratamento de água da cidade foi recentemente danificada pelos combates, deixando-a dependente de mais de 300 poços de emergência para seu suprimento de água. Além disso, um centro de distribuição de gás foi destruído pelas forças russas no dia anterior, deixando 18.000 moradores de Pokrovsk sem gás.

13:07 Relato Questionável sobre a Contagem de Navios de Guerra da RússiaA Rússia pode ter apenas metade do número de navios de guerra afirmado pelo seu Ministério da Defesa, segundo um relatório do portal de notícias independente russo "Agentstvo". Enquanto o Ministério da Defesa russo estima que mais de 400 navios de guerra estão participando do exercício militar de grande escala "Ocean-2024", bancos de dados online independentes sugerem números que variam de 264 a 299 navios de guerra. A Frota do Mar Negro, que não está participando do exercício, também tem cerca de 50 navios e submarinos. A Rússia já foi acusada de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Espionagem Russa contra a Bundeswehr AumentaOs serviços de inteligência russos intensificaram suas atividades de espionagem contra a ajuda à Ucrânia e a Bundeswehr, segundo o novo relatório anual do Serviço de Contra-Inteligência Militar (MAD). O interesse estratégico da Rússia em política e estratégia militar passou para o nível tático. Eles agora estão profundamente interessados em informações sobre a ajuda militar que a Alemanha está fornecendo à Ucrânia, incluindo as rotas de transporte e os procedimentos de implantação de armas e munições. As capacidades tácticas da Bundeswehr para defesa territorial e de alianças também se tornaram um foco principal dos serviços de inteligência russos.

11:52 Munz: Ameaça de Armas Atômicas em Berlim Não é InesperadaO Reino Unido e os Estados Unidos poderiam aprovar o uso de armas contra o território russo pela Ucrânia. O Kremlin conseguiu evitar essa decisão até agora por meio de ameaças, como explicado pelo correspondente da ntv Rainer Munz. Como resultado, não é surpreendente que um especialista em armas atômicas agora tenha chamado por um ataque a Berlim.

11:15 Notícia: Decisão sobre o Despliegue de Mísseis de Alcance Longo da Ucrânia para a Rússia Adiada por Mais Duas SemanasA decisão sobre o desdobramento de mísseis ocidentais de alcance longo na Ucrânia pode demorar um pouco mais. Uma decisão antes da Assembleia Geral da ONU no dia 24 de setembro, com cerca de 150 chefes de Estado e de governo, parece improvável, segundo sugere o meio de comunicação norte-americano Bloomberg. Os autores atribuem isso ao Secretário de Relações Exteriores britânico Lammy, que mencionou a reunião da ONU como a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. De acordo com o relatório, o Presidente ucraniano Zelenskyy planeja reiterar sua demanda na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Zelenskyy para ataques em território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente dos EUA Biden na sexta-feira, enquanto o Primeiro-Ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na mesma data.

10:31 Blinken Visita a Polônia no Retorno de KyivO Secretário de Estado dos EUA Blinken faz uma parada na Polônia, um importante apoiador da Ucrânia, no retorno de Kyiv. Reuniões planejadas com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão agendadas. Blinken deve discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como a principal porta de entrada para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa norte-americana Boeing no valor de US$ 10 bilhões.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones Russos e 5 Mísseis em Ataques NoturnosA força aérea ucraniana relata que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. 44 drones foram interceptados. Os relatórios militares não estão completamente verificados. A defesa aérea também esteve ativa em torno de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Advoga Posição Nuclear Mais ForteO influente especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve indicar claramente sua disposição de usar armas nucleares. De acordo com Karaganov, publicado no jornal russo Kommersant, o objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser convencer "todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", disse Karaganov. Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem causar uma guerra nuclear total, acrescentou. O governo dos EUA estaria enganando se afirmasse que garantiria proteção nuclear para seus aliados, mencionou Karaganov. Karaganov já havia defendido que a Rússia deveria considerar um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um papel benéfico para o Kremlin ao expressar pontos de vista que preocupam o Ocidente e fazem Putin parecer mais contido por comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis Ocidentais de Alcance LongoO otimismo cresce na Ucrânia sobre a possibilidade de obter logo a permissão para lançar ataques em território russo usando armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA enfatizou que deseja garantir que a Ucrânia tenha "tudo o que precisa". No Reino Unido, já há sinais de luz verde:

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Avião de Caça RussoApós os relatórios de ontem sobre a disappearance de um caça russo Su-30SM do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos abateram um tal aircraft durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, avaliado em US$ 50 milhões, baseado na península da Crimeia, teria sido destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Cidade Ucraniana de Konotop Sofre Ataque de Drones em Grande Escala, Dezenas FeridasO número de feridos no ataque em grande escala de drones russos à infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, subiu para 14. A agência de notícias do Estado Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Entre eles, um edifício residencial no centro da cidade foi atingido.

06:42 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção em Visitas em CasaO Bundestag debate pela primeira vez hoje o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui proibição de facas e retirada do status de refugiado para aqueles que viajam para seus países de origem. No entanto, aplicam-se exceções, como aos refugiados da Ucrânia.

06:04 Televisão Estadual Russa Acusa Trump de Desvantagem em Debate na TVVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump em seu debate na TV contra Kamala Harris, de acordo com o Kyiv Independent. Trump teria sido "desvantajado", dizem eles. A checagem dos fatos das declarações de Trump foi criticada com dureza. Trump perdeu o debate, segundo muitos observadores. Trump prometeu que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com a guerra na Ucrânia.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Danos Graves à Infraestrutura EnergéticaVárias pessoas ficaram feridas em um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito, Artem Semenikhin, o suprimento de água na cidade foi temporariamente interrompido. Há também danos graves à infraestrutura energética, e não está claro quando os lares particulares terão novamente eletricidade. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, edifícios escolares e residenciais foram danificados. Dois pessoas foram levadas ao hospital, uma das quais em estado crítico.

03:29 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à UcrâniaA Primeira-Ministra da Letônia, Evika Siliņa, anuncia um pacote de apoio militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso incluirá veículos de combate de infantaria. Isso foi anunciado pelo Primeiro-Ministro ucraniano, Denys Shmyhal, no X após a reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeitas de Vendas de Mísseis à RússiaO Reino Unido convocou um empresário iraniano devido a alegações de que o Irã está fornecendo mísseis balísticos à Rússia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e desencadearia uma resposta firme", declarou a declaração. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram mais sanções a Teerã devido às suspeitas de entregas de mísseis, especificamente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. Anteriormente, a União Europeia havia relatado "informações confiáveis" sobre mísseis iranianos sendo transportados para a Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Despacha Soldados Não Treinados em VovchanskDe acordo com contas do Exército Ucraniano, a Rússia está despachando soldados não treinados no front de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, relatou que as tropas envolvidas nas operações de ataque em Vovchansk são mal treinadas. Diz-se que os reforços recentes enviados pela Rússia são uma reserva de mobilização reunida pelo governo. Ainda não está claro se esses soldados são ex-presidiários ou recrutados de outros países, como Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Recruta Inspetores de Língua RussaO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Iwano-Frankiwsk anunciou o Deployment de patrulhas de linguagem devido ao aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa cidadã e qualquer pessoa pode se juntar como inspetor de linguagem", diz o prefeito da cidade, Ruslan Marzinkiw, em uma entrevista à TV channel NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia, cuja língua materna é o russo, se estabeleceram na cidade. Marzinkiw espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Um número de linha direta para cidadãos relatarem falantes de russo em espaços públicos também foi mencionado. Devido à guerra, milhões de pessoas, principalmente das áreas de fala russa no leste e sul, fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Volta da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan exige a devolução da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui a devolução da Crimeia à Ucrânia", diz Erdogan em uma mensagem de vídeo na cúpula da Plataforma da Crimeia. Com a Plataforma da Crimeia, estabelecida em 2021, a Ucrânia visa atrair mais atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv Revelará Estratégias Militares aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA como crucial para repelir a guerra de invasão russa. "O plano para a vitória (...) depende heavily do apoio dos EUA e de outros parceiros", declarou Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. O plano estratégico, que Zelenskyy revelará na segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a acabar com a guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA estão pressionando Zelenskyy por uma estratégia detalhada para atacar a Rússia antes de lifts as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário do Exterior britânico Lammy foram relatados como agendados para discutir um plano de longo prazo para o ano seguinte com Zelenskyy em Kyiv para entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Explica Posição de Biden sobre o Uso de Armas na RússiaDe acordo com o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, os EUA estão ativamente trabalhando para atender às necessidades militares da Ucrânia, que incluem o uso de armas ocidentais de longo alcance para atingir alvos na Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão essas necessidades durante sua reunião na sexta-feira, de acordo com Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com David Lammy, seu colega britânico, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiga, em Kyiv. "Estamos trabalhando diligentemente para garantir que a Ucrânia tenha todos os meios necessários para se defender efetivamente", disse Blinken e reiterou: "Queremos que a Ucrânia vença".

A União Europeia poderia potencialmente fornecer ajuda ou apoio aos mineiros presos em Dobropillia devido à falta de energia causada pelos ataques russos.

A decisão da Suécia de aumentar seu orçamento de defesa civil pode ser influenciada pelo conflito atual na Ucrânia e pelas lições aprendidas com ele.

Leia também: