Muitos mineiros de carvão presos em Donetsk após ataques russos

15:08 150 Mineiros Presos em Dobropillia por Falta de Energia Causada por Ataques Russos

150 mineiros estão presos em uma mina de carvão em Dobropillia devido a uma falta de energia causada por ataques russos na região de Donetsk. A informação é compartilhada pelo "Kyiv Independent" e atribuída a Mychailo Volynets, chefe do sindicato dos mineiros ucranianos. Dobropillia, que já foi habitada por cerca de 28.000 pessoas, fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk. Dobropillia tem sido um alvo principal das forças russas nos últimos meses. Os ataques russos têm interrompido o suprimento de energia para Dobropillia e assentamentos vizinhos, incluindo as minas de carvão. A falta de energia fez com que as minas enchessem de gás e inundassem. Volynets destaca as difíceis circunstâncias da região.

17:08 Suécia Aumenta Orçamento da Defesa Civil em Face da Ameaça de Guerra

A Suécia planeja dobrar seu orçamento para a defesa civil nos próximos três anos para enfrentar os potenciais riscos da guerra. "As lições da guerra na Ucrânia mostram a importância de garantir o funcionamento de setores essenciais da sociedade", afirmou o governo sueco. O ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, mencionou que eles aumentarão o orçamento para a defesa civil para 8,5 bilhões de coroas (740 milhões de euros) neste ano, em comparação com 6,5 bilhões de coroas no ano passado. O objetivo é alcançar um orçamento anual de 15 bilhões de coroas até 2028. "A situação de segurança permanece precária e permanecerá crítica no futuro previsível", afirmou Bohlin.

16:39 Putin Avisa que NATO Estaria em Guerra com a Rússia se Ocidente Permitir Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que, se o Ocidente permitir que a Ucrânia utilize armas de alcance longo contra alvos russos, a NATO seria arrastada para "guerra" com a Rússia. "Se essa decisão for tomada, isso indicará que os países da NATO estão envolvidos em um conflito com a Rússia", disse Putin a um repórter da TV estatal. Se essa resolução for aprovada, issowould actually signal "a participação direta dos países da NATO no conflito na Ucrânia". A Ucrânia vem pedindo ao Ocidente que permita o uso de armas ocidentais de longo alcance para atingir a Rússia há algum tempo. A Rússia vem bombardeando sistematicamente a infraestrutura ucraniana há meses.

17:40 Ucrânia: Mísseis Atiram em Navio Cívico que Transporta Grão

Um míssil russo atingiu um navio mercante que transportava grão da Ucrânia, de acordo com relatórios ucranianos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmou que o navio havia saído das águas ucranianas no Mar Negro no momento do impacto. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, condenou o ataque como um "ataque descarado à segurança marítima e à segurança alimentar global". Zelenskyy mencionou que não houve vítimas e que o navio estava com destino ao Egito. Um representante da Marinha ucraniana confirmou que o navio de grão estava fora do corredor de grão ucraniano durante o ataque, mas dentro da zona econômica marítima da Romênia. Um porta-voz da Marinha romena confirmou que o navio não estava dentro das águas territoriais da Romênia.

17:12 Presidente Chinês Visitará a Rússia Novamente

O presidente chinês, Xi Jinping, visitará a Rússia novamente em outubro, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Wang disse que Xi participará da cúpula do BRICS em Kazan. Wang está atualmente se reunindo com o presidente russo, Vladimir Putin, em São Petersburgo. Ambos os líderes elogiaram as fortes relações entre a China e a Rússia durante o encontro. Xi aceitou com gratidão o convite de Putin para participar da cúpula do BRICS em Kazan, de acordo com Wang. Putin expressou sua expectativa em discutir aspectos de suas relações mútuas que têm sido bastante bem-sucedidas durante uma reunião bilateral.

16:50 EUA Preparados para Alterar Ajuda Militar para a Ucrânia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que os EUA estão abertos a modificar o apoio militar à Ucrânia conforme necessário. Em uma entrevista coletiva em Varsóvia, Blinken foi questionado sobre os EUA permitirem que a Ucrânia ataque alvos russos usando armas ocidentais. Ele respondeu: "O que estamos fazendo é continuar a adaptar, ajustar, conforme necessário, incluindo em relação às capacidades que estamos fornecendo à Ucrânia". Blinken disse que teve discussões produtivas com seu colega britânico, David Lammy, em Kyiv na quarta-feira, obtendo informações sobre como os ucranianos estavam avaliando o campo de batalha e suas necessidades. "Se necessário, faremos ajustes", acrescentou.

16:35 Novo Papel para o Secretário-Geral da NATO Stoltenberg

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, foi nomeado como o novo presidente da Conferência de Segurança de Munique. Stoltenberg assumirá o cargo após a conferência em fevereiro de 2025. Christoph Heusgen, que assumiu o cargo em 2022 e serviu como conselheiro de longa data do chanceler alemão Angela Merkel, renunciará como presidente. O ex-presidente, Wolfgang Ischinger, permanecerá como presidente do conselho da fundação. Stoltenberg passará o bastão como secretário-geral da NATO para o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte em outubro, após dez anos no cargo.

16:11 Três Trabalhadores do CICV Mortos na Ucrânia

Três trabalhadores do CICV foram mortos em um ataque russo, de acordo com relatórios ucranianos. As vítimas ocorreram em uma vila na região contestada de Donetsk. A Procuradoria-Geral da Ucrânia forneceu a informação pelo Telegram. Dois trabalhadores adicionais foram hospitalizados, um deles em estado crítico. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenou o incidente como outro "crime de guerra russo". Dmytro Lubinets, comissário de direitos humanos da Ucrânia, pediu ao CICV que identifique formalmente a infringência das Convenções de Genebra pela Rússia.

15:45 Acesso ao Público Proibido no Julgamento dos Advogados de NavalnyO juiz que preside o julgamento contra três advogados do crítico do Kremlin Alexey Navalny, detido, em Petushki, Rússia, removeu rapidamente o público da audiência envolvendo Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. O juiz citou um alerta policial sobre possíveis perturbações orquestradas por apoiantes de Navalny como a razão para a exclusão. O trio está a ser acusado de pertencer a um grupo extremista, nomeadamente a Fundação Anticorrupção de Navalny.

15:18 Conflito Naval no Mar NegroParece estar a decorrer um confronto naval e aéreo entre a Ucrânia e a Rússia no Mar Negro. Segundo os serviços de inteligência militar ucranianos, um caça russo Su-30 teria sido abatido por um sistema portátil de defesa aérea, segundo os seus registos às 08:04. No entanto, as autoridades ucranianas mantiveram-se em silêncio sobre os desenvolvimentos que ocorreram durante a operação de terça-feira em Kyiv. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo anunciou na quarta-feira que um ataque ucraniano a uma plataforma de perfuração offshore no Mar Negro utilizando barcos rápidos resultou na destruição de oito barcos e na retirada dos restantes. Não foi mencionada qualquer perda de aeronaves em Moscou. No entanto, o blog militar Rybar afirmou que um Su-30 tinha sido abatido durante a repulsa do ataque ucraniano.

14:54 Soldados Ucranianos: "Estamos Sobrecarregados pela Guerra"Para garantir que o seu pequeno estoque de armas é utilizado de forma inteligente e criteriosa, os soldados ucranianos devem exercer cautela e astúcia. A repórter da Ntv, Kavita Sharma, testemunhou essa situação de primeira mão - uma mistura de armas soviéticas antigas com munição limitada e armas ocidentais mais eficazes e recentes.

14:23 Zelenskyy: Rússia Lança Contra-ofensiva em KurskDe acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, as forças russas lançaram uma contra-ofensiva na região de Kursk, na fronteira com a Rússia. Zelenskyy explicou numa conferência de imprensa em Kyiv que estas ações estão em linha com a estratégia táctica da Ucrânia, sem fornecer mais detalhes. O Ministério da Defesa russo anunciou no Telegram que as tropas russas tomaram o controlo de dez assentamentos na região de Kursk em apenas dois dias.

13:55 Político Iraniano Desmente Ligações com a RússiaUm político conservador de alto escalão do Irão criticou de forma pouco convencional a aliança do Irão com a Rússia, após a implementação de novas sanções e tensões diplomáticas. Ali Motahari, antigo deputado do parlamento, referiu-se à imposição de sanções pela Alemanha, França e Reino Unido às exportações de mísseis do Irão para a Rússia na plataforma X. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão nega firmemente qualquer envolvimento na entrega de mísseis.

13:38 Falta de Água e Gás na Cidade Ucraniana de PokrovskA cidade ucraniana de Pokrovsk, na região de Donetsk, está a enfrentar interrupções no seu fornecimento regular de água e uma escassez de gás para cozinhar e aquecer devido aos ataques russos, de acordo com o governador de Donetsk, Vadym Filashkin. Recentes bombardeamentos de uma estação de tratamento de água obrigaram a cidade a recorrer a mais de 300 poços de emergência para o seu fornecimento de água. Um centro de distribuição de gás também foi destruído no dia anterior, deixando 18.000 residentes de Pokrovsk sem gás.

13:07 Rússia Pode Exagerar o Tamanho da sua Frota NavalDe acordo com um portal de notícias russo independente, o número real de navios de guerra russos que participam no exercício militar Ocean-2024 pode ser inferior ao relatado. O Ministério da Defesa russo afirma que mais de 400 navios estão a participar no exercício, mas, com base em dados do Global Naval Powers Ranking 2024 e do RussiaShips.info, a estimativa é de cerca de 264 e 299, respectivamente. A frota do Mar Negro, que não está a participar no exercício, consiste em cerca de 50 navios e submarinos. A analista militar Olga Zikova, do Agentstvo, acredita que a Rússia tem uma história de exagerar a escala da sua presença militar.

here.

12:28 Vigilância Russa sobre a Ajuda Alemã e a Atividade da Bundeswehr AumentaOs serviços de inteligência da Rússia intensificaram a sua vigilância da ajuda alemã à Ucrânia e da atividade da Bundeswehr, de acordo com o relatório anual publicado pelo Serviço de Contrainteligência Militar (MAD). De acordo com o MAD, os espiões russos mudaram o seu foco de objetivos estratégicos para detalhes tácticos para melhor compreender o apoio militar fornecido pela Alemanha à Ucrânia, incluindo informações sobre estoques de armas, rotas de abastecimento e déploy

10:31 Blinken Faz um Desvio em Polônia após Visita a KyivO Secretário de Estado dos EUA, Blinken, faz uma parada na Polônia, importante aliado da Ucraniana, no caminho de volta de Kyiv. Encontros agendados com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão na agenda. Blinken busca discutir a colaboração adicional com a Polônia, que serve como principal base logística de ajuda militar ocidental à Ucrânia. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia aumentou substancialmente seu gasto militar e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache, valendo $10 bilhões, da gigante americana Boeing.

09:59 Ataque Noturno da Rússia na Ucrânia RelatadoA força aérea ucraniana relata um ataque russo à Ucrânia durante a noite, envolvendo 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. 44 drones foram interceptados. A verificação detalhada dos dados militares não é possível. Defesas aéreas estavam ativas na área de Kyiv para derrubar drones entrantes.

09:11 Especialista Russo Sugere Maior Deterrence NuclearO renomado especialista em política externa russa, Sergei Karaganov, defende que a Rússia faça uma declaração clara sobre sua disposição de usar armas nucleares. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os atuais e futuros adversários de que a Rússia está preparada para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo Kommersant. Moscou pode realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem iniciar uma guerra nuclear total. Os EUA estariam sendo enganosos se prometessem proteção nuclear a seus aliados. Karaganov já havia sugerido considerar um ataque nuclear preventivo para desencorajar inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve um papel útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais contido em comparação.

aqui.08:46 Ucrânia Espera Aprovação para Usar Mísseis de Longo Alcance do OcidenteAs esperanças aumentam na Ucrânia de que eles poderão em breve ser autorizados a lançar ataques profundamente no território russo usando armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA expressou seu desejo de garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". Parece que o Reino Unido já deu sua aprovação:

08:04 Forças Ukrainianas Reportam Abate de Caça RussoApós relatórios de um caça russo Su-30SM desaparecer do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos derrubaram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata. O caça, avaliado em $50 milhões e baseado na Crimeia, foi supostamente destruído por um sistema portátil de defesa aérea.

07:26 Ataque de Drone Massivo em Konotop Deixa Várias Pessoas FeridasO número de feridos no ataque de drones russos à infraestrutura energética de Konotop durante a noite, na região de Sumy, subiu para 14. A agência de notícias ucraniana Ukrinform relata, citando a administração militar regional. Outros danos incluem um edifício residencial no centro da cidade atingido.

Leia mais aqui.

06:42 Ucranianos na Alemanha Resistem à Perda de Status Protegido em Visitas em CasaO Bundestag alemão debate hoje pela primeira vez o pacote de segurança proposto pelo governo federal, que inclui restrições a facas e a revogação do status de asilo para aqueles que retornam ao seu país de origem. Exceções se aplicam, como refugiados ucranianos.

06:04 Mídia Russa Acusa Trump de Desvantagem em Debate na TVVários comentaristas da TV estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate na TV com Kamala Harris, como relatado pelo Kyiv Independent. Trump foi supostamente "desvantajado", eles disseram. Críticas à forma como as declarações de Trump foram checadas foram expressas. Muitos observadores consideraram Trump o perdedor do debate. Trump prometeu encerrar imediatamente a guerra na Ucrânia se vencer a eleição.

04:50 Ataque Russo em Konotop: Abastecimento de Água Interrompido, Infraestrutura Energética DanificadaFeridos civis foram relatados em um ataque russo à cidade de Konotop, na região de Sumy. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o abastecimento de água da cidade foi temporariamente interrompido e há danos graves à infraestrutura energética. O alcance dos danos às casas particulares e o tempo de restauração são incertos. Após o ataque ao centro da cidade, vários incêndios ocorreram e tanto edifícios escolares como residenciais sofreram danos. Dois indivíduos foram hospitalizados, um em estado crítico.

03:29 Letônia Aumenta Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra letã, Evika Silina, anunciou apoio militar à Ucrânia durante sua visita a Kyiv, incluindo veículos de combate de infantaria. O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, relatou isso após o encontro. Ambos os países também estão discutindo a expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Suspeita de Entregas de Mísseis RussosContra o cenário de suspeitas de entregas de mísseis iranianos à Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores em Londres. "O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de mísseis balísticos para a Rússia seria vista como uma escalada perigosa e mereceria uma resposta firme", afirmou. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra o Irã em resposta às suspeitas de entregas de mísseis, especialmente a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia citou "informações credíveis" na segunda-feira sobre a entrega de mísseis iranianos à Rússia.

00:14 Ucrânia: Rússia Utiliza Soldados Recém-Formados em VovchanskDe acordo com fontes militares ucranianas, a Rússia está utilizando soldados recém-formados na frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, declarou que os soldados envolvidos nas operações ofensivas em Vovchansk são inexperientes. Supõe-se que os reforços recentes sejam uma contingência baseada no recrutamento, organizada pela Rússia. Permanece incerto se eles vêm de indivíduos presos ou recrutas de países estrangeiros, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito do Oeste da Ucrânia Despacha Patrulhas Multi-LinguesO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Iwano-Frankiwsk anunciou o despacho de patrulhas linguísticas devido ao aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa pública, e qualquer pessoa pode se juntar às patrulhas linguísticas", declarou o prefeito, Ruslan Marzinkiw, em entrevista à televisão NTA. Vários refugiados internos do leste da Ucrânia, que falam principalmente russo, se estabeleceram na cidade. Marzinkiw estima que pelo menos 100 patrulheiros linguísticos serão despachados, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também mencionou o número do telefone gratuito onde os cidadãos podem denunciar falantes de russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro e de fala ucraniana, especialmente das áreas de fala russa no leste e sul.

21:42 Erdogan Exige a Restituição da Península da Crimeia de MoscouO presidente turco Recep Tayyip Erdogan exigiu a devolução da Península da Crimeia à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia inclui a restituição da Crimeia à Ucrânia", declarou o chefe de Estado turco em uma mensagem de vídeo para a cúpula da Plataforma da Crimeia. Estabelecida em 2021, a Plataforma da Crimeia visa atrair mais atenção internacional à situação em torno da península anexada.

21:05 Relato: Kyiv vai Apresentar Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj atribui o apoio dos EUA como um fator crucial para repelir a invasão russa. "A estratégia para a vitória (...) depende em grande parte da ajuda dos EUA. E das garantias de outros parceiros", disse Zelenskyj em uma conferência de imprensa em Kyiv. A estratégia, que será revelada antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer dramaticamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a parar o conflito". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem um plano de batalha preciso de Zelenskyj antes de lifts as restrições ao deployment de armamentos ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário britânico das Relações Exteriores Lammy estavam programados para discutir uma estratégia de longo prazo com Zelenskyj em Kyiv para entender os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Revela a Posição de Biden sobre o Uso de Armas contra a RússiaNa opinião do secretário de Estado dos EUA Antony Blinken, os EUA estão ativamente trabalhando para atender aos pedidos da Ucrânia para o uso de armas ocidentais de longo alcance contra alvos na Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão esses pedidos na sexta-feira, anunciou Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Andrij Sybiga em Kyiv. "Estamos trabalhando vigorosamente para garantir que a Ucrânia tenha todos os meios necessários para se defender efetivamente", acrescentou Blinken, enfatizando: "Esperamos a vitória da Ucrânia".

Você pode ler todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

A falta de energia em Dobropillia, atribuída aos ataques russos, deixou 150 mineiros presos na mina de carvão. Devido aos transtornos causados pelos ataques russos, Dobropillia e assentamentos vizinhos, incluindo minas de carvão, ficaram sem energia.

O governo escocês reconheceu a necessidade de aumentar os orçamentos de defesa civil em resposta ao conflito atual na Ucrânia. A decisão do governo sueco vem à luz das lições aprendidas com a guerra na Ucrânia, destacando a importância de garantir o funcionamento de setores societais-chave em tempos de conflito.

Leia também: