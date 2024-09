Muitos menores e jovens na Alemanha encontraram material pornográfico ou se envolveram em atividades de sexting.

Crianças e adolescentes na Alemanha frequentemente encontram pornografia ou participam de sexting, segundo uma pesquisa. Cerca de 42% dos 3.000 participantes com idades entre 11 e 17 anos em todo o país relataram ter assistido a um filme adulto, de acordo com a enquete representativa dos estados realizada pela autoridade de mídia da Renânia do Norte-Vestfália. Esse número aumentou em comparação com os 35% do ano passado e, preocupantemente, esse aumento ocorre principalmente entre o grupo mais jovem, com idades entre 11 e 13 anos.

A pornografia não é geralmente adequada para menores, mas hoje os jovens encontram esse conteúdo prematuramente e, preocupantemente, não apenas o consomem, mas também o produzem e distribuem, de acordo com a autoridade de mídia. A prática do sexting é comum: 25% dos respondentes admitiram ter recebido mensagens, imagens, vídeos ou até mesmo emojis sugestivos de natureza sexual.

Isso pode ser desafiador para pais e professores entenderem como as crianças e jovens adultos podem acessar e compartilhar esse conteúdo online tão facilmente, afirmou o diretor Tobias Schmidt. "Mas a pesquisa destaca essa realidade: isso está acontecendo. Temos a responsabilidade de proteger os menores." Normalmente, o primeiro contato com esse tipo de conteúdo é involuntário ou ocorre por acidente.

Apesar das restrições de idade, a triste realidade é que as crianças frequentemente encontram esse conteúdo por acidente. Em uma tendência preocupante, algumas crianças até tentam reproduzir cenas desses filmes em suas próprias vidas.

