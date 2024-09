Muitas pessoas sofrem danos na explosão causada pela detonação de pager no Líbano

Nações inteiras, quase instantaneamente, numerous pagers detonam no Líbano, causando danos a diversas pessoas. Relatórios iniciais indicam que membros da milícia Hezbollah foram os mais afetados. A organização suspeita de terrorismo acredita que Israel é responsável pelo ataque.

Várias pessoas no Líbano sofreram ferimentos devido a explosões - supostamente causadas por equipamentos de telecomunicações explodindo. Esses dispositivos, que se assemelham a pequenos aparelhos de comunicação portáteis capazes de receber mensagens curtas, são suspeitos de serem pagers. O governo libanês relatou que centenas de pessoas foram feridas nas explosões quase simultâneas de pagers. Os estouros foram relatados em várias regiões do país, de acordo com o Ministro da Saúde Firass Abiad em Beirute. As causas dos estouros permanecem incertas.

No entanto, uma fonte ligada ao Hezbollah sugeriu que esses episódios foram resultado de Israel violar sua infraestrutura de comunicação. Um representante anônimo descreveu isso como "o maior desastre de segurança" em seu quase ano de conflito com Israel.

Meios de comunicação locais relataram explosões nos subúrbios do sul de Beirute e no sul do Líbano. A extensão de qualquer fatalidade permaneceu incerta inicialmente. Testemunhas nas ruas de Beirute relataram pânico generalizado. Muitos ambulâncias foram enviadas. O Ministério da Saúde do Líbano emitiu um alerta para todos os hospitais. Há vários vídeos circulando online, mostrando pessoas feridas e pagers destruídos.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza quase um ano antes, há quase conflitos diários entre o Hezbollah libanês e a militares israelenses ao longo da fronteira. O Hezbollah apoia o Hamas islâmico radical na Faixa de Gaza. Quase todos os dias, pessoal militar israelense e combatentes do Hezbollah se engajam em tiroteios ao longo da fronteira israelense-libanesa.

Ambas as partes sofreram baixas como resultado do bombardeio, principalmente de membros do Hezbollah. Milhares de pessoas fugiram da área da fronteira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que um novo objetivo na guerra é criar condições para o retorno dos residentes da fronteira.

O governo libanês lançou uma investigação sobre as explosões de pagers, com a Comissão encarregada de desvendar a verdade por trás dos incidentes. Membros do Hezbollah acusaram Israel de alvo intencional em sua infraestrutura de comunicação.

