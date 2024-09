- Mudanças políticas nas regiões orientais: análise da fragmentação da sociedade

Última atualização da BBC na noite de domingo foi sobre a "Direita extrema prestes a vencer nas eleições em estado alemão pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial". Intrigantemente, em uma região como a Turíngia, o partido de extrema direita, AfD, está atualmente à frente. Isso marca uma mudança significativa no cenário político.

O autor e cientista político Marcel Lewandowsky ("Os Desejos dos Populistas") destaca uma observação crucial: o AfD e a recém-formada aliança de Sahra Wagenknecht não são simplesmente partidos de protesto. "Classificá-los como uma reação à coalizão semáforo é uma estratégia de curto prazo, mas não uma análise precisa", enfatiza Lewandowsky em conversa com a agência de notícias alemã. "A coalizão semáforo contribui para isso, mas tendências semelhantes surgiram na França, na Áustria, nos Países Baixos - não é um fenômeno exclusivo da Alemanha."

Pesquisas revelam que os eleitores do AfD não estão apenas protestando.

A ideia de que os eleitores do AfD na Turíngia e na Saxônia, considerados de extrema direita pela Oficina de Proteção da Constituição do estado, estão apenas expressando seu descontentamento, é reconfortante. No entanto, Lewandowsky discorda: "Esses eleitores apoiam o AfD porque concordam com suas ideologias, especialmente sobre migração e sociedade. Além disso, o AfD promete uma forma de representação democrática, alegando que restaurará a democracia que as elites políticas supostamente tiraram." Consequentemente, os eleitores do AfD não se veem como inimigos da constituição, mas como verdadeiros defensores da democracia.

A comunicadora e cientista política Andrea Römmele, da Hertie School em Berlim, concorda: "Para os eleitores do AfD, migração e segurança são suas principais preocupações, e eles veem o AfD como o mais competente em abordar essas questões."

De acordo com as descobertas de Lewandowsky, uma parcela significativa dos eleitores do AfD está mergulhada em uma profunda desconfiança - desconfiança das elites políticas, mas também de outros percebidos como diferentes: especialistas, jornalistas, cidade-dwellers com formação acadêmica - "todos geralmente vistos como inimigos". Essa visão polarizadora foi fortalecida durante a pandemia de COVID-19.

Na Saxônia e na Turíngia, até mesmo entre os jovens eleitores, o AfD lidera sem concorrência. O pesquisador geracional Rüdiger Maas interpreta isso como uma indicação da normalização do AfD: "O AfD não é imediatamente visto como de extrema direita." Muitos jovens se identificam como politicamente centristas, mas votam no AfD.

Römmele identifica outra peculiaridade da Alemanha Oriental que afetou as eleições: "Em comparação com a Alemanha Ocidental, a situação é mais volátil. Temos menos pessoas com forte lealdade partidária. Isso significa: é mais aberto à mudança, ao momento." Nas eleições federais de 2021, o SPD ainda teve um desempenho relativamente bom na Turíngia e na Saxônia.

Há uma diferença marcante entre cidade e campo: "Em Erfurt e Jena, Leipzig e Dresden, os resultados das eleições refletem os das cidades da Alemanha Ocidental, com um público urbano diversificado. E então você tem as cidades e áreas rurais de menor e médio portes - e há um mundo de diferença entre eles." Essa observação vem do sociólogo e autor best-seller Steffen Mau ("Pontos de Trigger").

O sociólogo Mau: Políticos provocam intencionalmente a população

Mau, um dos sociólogos mais influentes, fala de uma grande virada por três razões: Primeiro, porque as opções para o AfD aumentaram significativamente. Segundo, porque a cultura política está "se tornando mais grosseira". E terceiro, porque a pressão sobre outros partidos para formar coalizões contra o AfD está aumentando.

"Então, essas se tornam coalizões defensivas clássicas destinadas a prevenir o pior, mas elas vêm com riscos significativos para esses partidos", disse Mau à dpa. Porque cada partido deve recuar um pouco de seus próprios princípios: "Se considerarmos a CDU: Se eles agora tiverem que trabalhar com o BSW, um partido de um espectro político completamente diferente, isso tem implicações para a CDU em todo o país, porque também pode desencorajar eleitores." Portanto, defender-se contra o AfD também pode funcionar a seu favor novamente.

Tudo isso parece sugerir que a sociedade alemã está se afastando ainda mais. No entanto, um dos principais princípios de Mau é: "A divisão social não está já lá, mas é criada por atores políticos." O método para fazer isso é "estimulação", a pressão intencional de certos botões que aumentam as emoções - exemplo "língua de gênero" ou "cuidados dentários para solicitantes de asilo rejeitados". Então, o debate político fica mais acalorado, apesar das pesquisas mostrarem um amplo consenso sobre questões-chave em diferentes demografias.

"Polarização ocorre principalmente onde atores políticos - eu também os chamo de 'empresários de polarização' - podem manter com sucesso discursos que distinguem grupos por um longo período de tempo", diz Mau. "Por exemplo, entre 'elites verdes-esquerdistas' e 'senso comum' ou entre 'nativos' e 'migrantes'. Esforços são feitos para estabelecer uma divisão social através de 'temas de guerra cultural' como a genderação e depois explorá-la nas eleições."

E quanto a re-estabelecer a comunicação uns com os outros? Steffen Mau defende conselhos comunitários compostos por moradores locais. O contexto: Muitos apoiadores de partidos populistas se sentem desconectados do sistema político. Nesse ponto, os conselhos comunitários poderiam se tornar uma ferramenta valiosa de engajamento. Eles se concentram em questões do mundo real, como suprimento de energia ou desenvolvimento urbano, em um bairro específico. "A vantagem é que esses conselhos comunitários não são tidos como controlados por uma elite clique", explica Mau. As pesquisas indicam que os membros do conselho acabam passando pela excitação inicial e engajando em discussões construtivas e baseadas em fatos. Essa abordagem deveria complementar, em vez de substituir, a política partidária democrática. No entanto, na Alemanha Oriental, onde os partidos políticos estão sob ataque, "isso poderia servir como uma asa adicional à casa da democracia".

Como para o cientista político Römele, ele destaca a importância de preservar ligações com vários grupos sociais em nossas vidas cotidianas. "Trabalhar em casa é conveniente, mas é essencial que o trabalho ainda ocorra na empresa. É aí que você encontra pessoas com perspectivas diversas, engaja em conversas e dialoga. Depois, há clubes esportivos, corais - esses são os berços dos valores democráticos. Todos precisamos abraçar esse conceito com mais profundidade."

