Moscovo procura reforçar as suas estratégias defensivas após o ataque de Kiev.

18:07: Primeira Vítima em Ataques na Região de MoscouOs ataques em grande escala de drones ucranianos resultaram na primeira morte na região de Moscou durante o conflito contra a Rússia. Segundo o governador regional Andrei Vorobyov, por meio do Telegram, uma mulher de 46 anos morreu após um drone atingir um edifício residencial em Ramensky, localizado na periferia sudoeste da cidade.

17:23: Putin: Rússia Precisa Anticipar Ameaças de Várias DireçõesAo se dirigir aos participantes do exercício estratégico "Ocean-2024", o presidente russo Vladimir Putin enfatizou a importância de se preparar para repelir a possível agressão militar de qualquer direção. Ele afirmou: "A Rússia deve estar preparada para qualquer cenário possível. Nossa militar deve proteger a soberania e os interesses da Rússia de forma efetiva e defender contra qualquer possível agressão militar de todos os ângulos, incluindo tanto os territórios inland quanto costeiros". Ele também destacou a importância da marinha para enfrentar esse desafio.

16:51: Alemanha, França e Reino Unido Preparados para Impor Sanções à IrãA Alemanha, França e Reino Unido condenaram a entrega de mísseis balísticos da Irã à Rússia. A declaração conjunta afirmou: "Este é mais um agravamento da cooperação militar do Irã com a guerra da Rússia contra a Ucrânia". Os três países alertaram que os mísseis iranianos poderiam alcançar territórios europeus, intensificando o sofrimento da população ucraniana. Eles ameaçaram sanções adicionais, incluindo a suspensão de acordos bilaterais de aviação, direcionados à Iran Air, e indivíduos e organizações envolvidos nessas atividades.

16:32: Negociações com a Ucrânia Fora de Questão Enquanto Tropas Permanecem em Território RussoO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, descartou qualquer discussão sobre um acordo de paz com a Ucrânia enquanto as tropas ucranianas permanecerem em território russo. "Não haverá negociações até que eles saiam de nosso território", disse Shoigu à televisão estatal russa. Desde agosto, a Ucrânia lançou uma ofensiva na região russa de Kursk, resultando na primeira incursão de tropas terrestres ucranianas no solo russo desde o início do conflito. Shoigu argumentou que a incursão tinha como objetivo forçar a Rússia a discutir nas condições da Ucrânia e a retirada de suas forças do Donbass.

16:04: Ex-Guarda Prisional se Torna Comandante de Linha de Frente na 59ª BrigadaPara manter um fluxo constante de soldados, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão recrutando presos para o serviço na linha de frente. Em um depoimento gravado em vídeo, Oleksandr, que era anteriormente um guarda prisional, agora lidera a 59ª Brigada. "Eles farão o que for preciso para sobreviver", observou Oleksandr. Os homens falam de suas experiências perigosas durante a batalha.

15:38: Kremlin Reconhece Plano Estratégico da Rússia para Expulsar Tropas Ucranianas da Região de KurskDe acordo com o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov, a militar russa desenvolveu uma estratégia para desalojar as tropas ucranianas dos territórios russos que fazem fronteira com Kursk. No entanto, Peskov não forneceu mais detalhes sobre o cronograma de execução da operação. Fontes do Kremlin relatam que, a partir de 6 de agosto, soldados ucranianos lançaram um ataque maciço em Kursk, resultando em significativos ganhos territoriais.

15:13: Letônia Estende Medidas de Segurança Fronteiriça Temporárias Até o Fim do AnoEm resposta às preocupações de segurança contínuas, a Letônia decidiu manter a segurança reforçada na fronteira com a Bielorrússia até o final de 2024. Justificando, o governo citou o alto volume de cruzamentos ilegais de fronteira e a ameaça contínua das ações da Rússia na Ucrânia. Como parte das medidas estendidas, a guarda de fronteira receberá poderes adicionais para fazer cumprir a segurança na Letônia oriental.

14:47: Ucrânia Aumenta Produção de Armas em 100% em 2024De acordo com estatísticas do governo, a Ucrânia dobrou sua produção de armas em 2024 em comparação com o ano anterior. O primeiro-ministro Denys Shmyhal anunciou que a Ucrânia tem como objetivo fabricar mais de um milhão de drones até o final do ano. Ele teria dito: "Estamos avançando, e a produção de drones está crescendo".

14:23: Analista Militar Aprova Chamado de Scholz para Negociações de Paz com a RússiaO analista militar Ralph Thiele apoia a proposta do chanceler Olaf Scholz para negociações de paz com a Rússia. No entanto, Thiele enfatiza a urgência de iniciar essas negociações, destacando o potencial para um avanço ucraniano em suas posições defensivas após a ofensiva de Kursk. Thiele mantém que a iniciativa de Scholz deve ser perseguida sem demora.

13:52: Instituto de Kiel Avisa: Despesas com Defesa da UE "Inadequadas"As despesas do governo federal com defesa são "totalmente inadequadas" contra a ameaça representada pela Rússia, afirmam pesquisadores do Instituto de Economia Mundial de Kiel. Apesar da linguagem de uma "virada", a lacuna entre as capacidades militares da Alemanha e da Rússia continua a aumentar, de acordo com o instituto. Os pesquisadores propõem manter um orçamento permanente de defesa de pelo menos 100 bilhões de euros. A Rússia emerge como uma ameaça de segurança cada vez maior para a NATO. Ao mesmo tempo, o progresso em direção à fortificação essencial para a dissuasão está ocorrendo a passo de tartaruga. Atualmente, o governo federal mal consegue substituir as armas enviadas à Ucrânia. O estoque de sistemas de defesa aérea e obuseiros de artilharia está significativamente reduzido.

12:25: Discernindo a Distinção Entre Putin e LavrovA Ucrânia insiste repetidamente com a UE e os EUA para permitir o uso de armas no território russo. Agora, os Países Baixos dão consentimento, incluindo caças prometidos.

12:59 Rússia Anuncia Captura de Quatro Cidades em DonetskA Rússia alega ter capturado quatro cidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Grupo de Forças do Sul capturou Krasnohoriwka e Hryhoriwka, o Grupo Leste Wodiane, e o Grupo Central Halyzynivka, de acordo com o Ministério da Defesa russo. A verificação independente dessas alegações é ilusória. Observadores militares ucranianos marcaram três das cidades (todas exceto Hryhoriwka) como capturadas. A Ucrânia enfrenta pressão no front oriental.

12:20 Moscou Só Reconhece Um Parceiro de NegociaçõesUma conferência de paz foi realizada na Suíça em junho sem a Rússia. Agora, o Chanceler Olaf Scholz sinaliza disposição para conversas com o Presidente Vladimir Putin da Rússia. No entanto, como o Kremlin responde? O Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov mostra esforços diplomáticos, mas não com a Europa, relatam os correspondentes da ntv.

11:50 Kyiv: Rússia Progressivamente Utiliza Armas QuímicasOficiais ucranianos alertam que as forças russas na Ucrânia estão cada vez mais recorrer a armas químicas. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia escreve no Facebook que as forças russas deployam munição perigosa e agentes químicos 447 vezes apenas em agosto, e 4.035 vezes entre 15 de fevereiro de 2023 e 24 de agosto de 2024. O Comando das Forças Armadas da Ucrânia também alega que os soldados do Kremlin fornecem armas químicas e empregam compostos químicos não identificados. Eles também afirmam que "a Rússia cinicamente viola as regras de guerra e desconsidera as normas e compromissos da Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre Sua Destruição."

11:19 Gabinete Presidencial em Kyiv: Ataques a Depósitos de Armas Russas São AdequadosO chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia destaca a demanda do país aos seus aliados ocidentais para permitir o uso de suas armas contra alvos profundamente no território russo. Andriy Yermak explica que deve-se alvo depósitos de mísseis na Rússia. "Defesa não é escalada." É sobre empregar armas ocidentais para prevenir terror, Yermak escreve no Telegram. Os países ocidentais hesitam em sancionar a Ucrânia para usar as armas que distribuíram no território russo, citando preocupações com o envolvimento no conflito.

10:53 Cicatrizes e Feridas - Rússia Ataca com Múltiplos Drones e Dois MísseisPelo menos três pessoas ficaram feridas e estruturas pegaram fogo, causando danos, em ataques com drones e mísseis da Rússia, de acordo com autoridades regionais. A defesa aérea interceptou 38 de 46 drones sobre 13 regiões, relatou a força aérea no Telegram. A Rússia também lançou dois mísseis em seu ataque. Instalações energéticas em oito regiões ucranianas também sofreram ataques, segundo o ministério de energia em Kyiv, causando interrupções em linhas de alta tensão e estações transformadoras.

10:27 Ícone Quebrado - Ombudsman de Direitos da Criança de Putin Casa-se com OligarcaMaria Lwowa-Belova, ombudsman de direitos da criança da Rússia, que foi um dia admirada como a personificação da mulher russa, tem sido casada com um padre ortodoxo desde 2003. Ela e seu marido propagaram valores conservadores, fé cristã e suas experiências de criar vários filhos através de mídia de propaganda. No entanto, sua união com seu marido pode não ser tão sólida quanto se pensava. De acordo com o portal independente Verstka, ela se casou com o oligarca Konstantin Malofeey, com quem tem sido próxima por algum tempo. No entanto, essa união ainda mantém alguma ortodoxia, já que Malofeey é o fundador da TV cristã afilhada do Kremlin, Tsargrad TV, e um defensor fervoroso da monarquia e da guerra russa.

09:59 Ucrânia Lança Onda de Ataques em MoscouUm ataque com drone ucraniano em Moscou resultou na morte de uma mulher, de acordo com o governador local. Vídeos mostram explosões em áreas residenciais. Fontes russas também afirmam que 144 drones foram interceptados.

09:32 A Frota da Rússia Inicia os Exercícios 'Ocean-2024'A marinha russa iniciou seus exercícios estratégicos 'Ocean-2024' em várias águas do maior país do mundo pela área. Mais de 400 navios de guerra, incluindo submarinos, e mais de 90.000 pessoal de várias unidades navais participarão dos exercícios até 16 de setembro, anunciou o ministro da defesa em Moscou. Os exercícios estão ocorrendo no Oceano Pacífico, Oceano Ártico, Mar Báltico, Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base na cidade síria de Tartus.

09:10 Dois Mortos em Incêndio em Pipeline de Óleo na Região Russa de OrenburgDois indivíduos morreram em um incêndio em um pipeline de óleo na região russa de Orenburg, segundo a agência de notícias TASS. Uma investigação sobre a causa do incêndio está em andamento. O momento exato em que o incêndio começou permanece incerto. Relatos não confirmados sobre o incidente circularam em alguns canais do Telegram russo na segunda-feira.

08:43 Rússia Rejeita DiálogoA Rússia recusa-se a negociar com a Ucrânia até que suas tropas evacuem os territórios russos, de acordo com a agência de notícias TASS, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Peskov, também rejeitou a perspectiva de negociações.

08:14 Operações Recomeçam nos Aeroportos de MoscouOs voos nos aeroportos de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo foram reiniciados, anunciou a autoridade de aviação russa Rosaviatsiya via Telegram. Os voos foram momentaneamente suspensos devido aos ataques com drones ucranianos na região de Moscou.

07:43 Scholz Estabelece Condição para Participação Russa em Negociações

O chanceler alemão Olaf Scholz liga a participação russa em uma possível conferência de paz sobre a Ucrânia a certos requisitos. Durante um evento do SPD na segunda-feira à noite, ele destaca a necessidade de assistência militar essencial para a Ucrânia contra seu agressor, a Rússia. Ele também propõe explorar métodos para sair da situação de guerra. Ele compartilha a ambição do líder ucraniano para outra conferência de paz que envolva a participação da Rússia. "Isso é pouco viável se a pessoa que deveria se sentar está simultaneamente afirmando 'Vou continuar atacando'", diz Scholz, referindo-se ao presidente russo Vladimir Putin. Putin, ele acrescenta, até expressa o desejo de mais território ucraniano no contexto de um plano de paz. "Acredito que precisamos do que sempre é crucial na política: clareza, determinação e caráter. Isso é necessário para garantir a paz e a segurança na Europa", enfatiza o chanceler.

07:18 Fico Acusa Exército Ucraniano de Fascismo - Kyiv Protesta

A Ucrânia responde às acusações de sentimentos pró-russos do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico. Fico instou Kyiv a remover "fascismo" de seu exército, como relatado pela Reuters. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano emitiu um comunicado, afirmando: "Os soldados ucranianos estão defendendo suas famílias, lares e terra, bem como toda a Europa e o mundo livre contra invasores russos marcados com a letra 'Z' - um símbolo da estética fascista da Rússia moderna". O ministério acrescenta que o povo ucraniano sofreu "milhões de perdas" lutando contra o nazismo no século XX. A alegação de "fascismo" de Fico lembra a propaganda russa que frequentemente rotula a liderança ucraniana como nazistas. Na realidade, partidos de extrema direita obtiveram apenas 2,4% nas eleições ucranianas de 2019. No entanto, o historiador Timothy Snyder reconhece atributos fascistas no sistema de Putin.

06:56 Líder Regional Russo Corrigem Figuras de Vítimas

Uma mulher foi morta e três civis ficaram feridos em um ataque de drone pela Ucrânia na capital russa Moscou, de acordo com o líder regional Andrei Vorobyov. Ele anunciou isso pelo Telegram, corrigindo sua declaração anterior sobre a morte de uma criança que não pôde confirmar. 43 pessoas estão relatadas como refugiadas em abrigos.

06:25 Greenpeace Investiga Violações Ambientais Cometidas pela Rússia

O Greenpeace reabre uma filial em Kyiv. Seu objetivo é acelerar projetos de reconstrução na Ucrânia e investigar e documentar violações ambientais causadas pela invasão russa, diz a organização ambiental. Ela vem colaborando com organizações ambientais locais para esse fim. "Nosso objetivo é ajudar a Ucrânia a reconstruir sua infraestrutura social de forma sustentável, aproveitando a potência limpa do sol e do vento", diz a nova chefe da filial, Natalya Hosa. O Greenpeace frequentemente destaca danos ambientais na Ucrânia devido à invasão russa, incluindo a situação na usina nuclear ocupada pela Rússia em Zaporizhzhia.

06:02 Rússia Reporta Morte de Criança na Região de Moscou

Após um ataque de drone ucraniano na região de Moscou, relatórios russos indicam que uma criança morreu. O líder regional Andrei Vorobyov informa seus seguidores pelo Telegram que pelo menos 14 drones ucranianos foram interceptados na região da capital durante a noite. Um desses drones acendeu um incêndio que está sendo apagado por bombeiros. "Infelizmente, uma criança de nove anos morreu", acrescenta Vorobyov. A interceptação de outro drone na região da capital causou pelo menos um ferimento quando os detritos caíram em um prédio residencial. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, relatou inicialmente que 11 drones foram interceptados perto da capital russa.

05:31 Ucrânia Repela Ataque de Drone em Kyiv

As unidades de defesa aérea da Ucrânia conseguiram frustrar um ataque de drone russo em Kyiv, de acordo com a administração militar da capital ucraniana, como relatado pelo Telegram.

04:36 Debris de Drone Cai em Complexo de Energia na Rússia

Debris de um drone abatido pela defesa aérea russa sobre a região de Tula caiu em um complexo de energia e combustível, relata a agência de notícias russa TASS, citando autoridades locais. "Não houve vítimas", cita a TASS as autoridades de Tula. O procedimento operacional e o suprimento de produtos para os clientes permaneceram inalterados. A situação está sob controle.

02:17 Defesa Aérea Russa Abate Drone sobre Moscou

As forças de defesa aérea russa interceptaram e destruíram um drone que se aproximava do centro de Moscou, como relatado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram. A análise preliminar sugere que não houve danos ou vítimas onde os destroços caíram, diz Sobyanin. O lado ucraniano ainda não reconheceu o assunto.

00:12 Zelensky Elogia Suécia por Novo Pacote de Ajuda de $445 Milhões

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogiou a Suécia por um pacote de ajuda militar no valor de aproximadamente $445 milhões. O presidente expressou sua gratidão nas redes sociais, enfatizando "Essa ajuda crucial, que inclui sistemas de defesa aérea, armas antitancos e assistência financeira para atender às necessidades prementes da Ucrânia, fortalecerá nossas capacidades de defesa". Fontes suecas confirmam que o pacote também contém componentes de caça Gripen, destinados a possíveis entregas futuras de aviões.

22:17 Ministério das Relações Exteriores Alemão Designa Rússia como "Ameaça Principal à Paz" na Fronteira Leste da NATO

Em resposta aos recentes episódios de drones russos na Letônia e na Romênia, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha designou a Rússia sob o presidente Vladimir Putin como a "principal ameaça à paz e à estabilidade" diretamente na fronteira leste da NATO. De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, "Infelizmente, a Rússia de Putin é atualmente a principal ameaça à paz e à estabilidade diretamente na fronteira leste da NATO". O comunicado cita os episódios mais recentes de drones na Romênia e na Letônia como evidências. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que "Cooperamos com nossos parceiros da aliança e oferecemos nosso apoio inabalável".

21:42 Secretário de Imprensa dos EUA Não Pode Confirmar Relatos de Transferência de Mísseis Iranianos para a RússiaJohn Kirby, porta-voz da segurança nacional dos EUA, compartilhou que o governo dos EUA ainda não verificou relatórios que indicam que o Irã forneceu mísseis balísticos à Rússia.

21:28 Zelensky Pede Execução Rápida de Acordos de Ajuda com o OcidenteO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu a implementação rápida dos compromissos de ajuda do Ocidente. Segundo Zelensky, o rumo da guerra depende da rapidez da logística nas entregas e do cumprimento dos compromissos pelos países parceiros. Ele destacou: "O que é crítico em setembro deve ser entregue às nossas tropas em setembro".

20:52 Político Russo Dissidente Avisa Contra Oferecer a Putin uma "Saída Digna" do Conflito da UcrâniaO político russo da oposição Vladimir Kara-Mursa alerta o Ocidente contra oferecer ao presidente russo Vladimir Putin uma "saída digna" do conflito da Ucrânia. Kara-Mursa opina: "É imperativo que Vladimir Putin não triunfe sobre a Ucrânia". Ele destacou: "É crucial que Vladimir Putin não encontre uma saída que lhe salve a face neste conflito na Ucrânia". few semanas após sua libertação em uma troca de prisioneiros, Kara-Mursa reconhece a fadiga em relação à guerra entre as sociedades ocidentais. No entanto, ele insistiu: "Putin deve ser derrotado". Ele acrescenta: "Se, Deus não permita, o regime de Putin for permitido caracterizar o resultado da guerra como uma vitória para si mesmo e permanecer no poder, seremos confrontados com outro conflito ou desastre dentro de um ano ou 18 meses".

