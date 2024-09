Moscovo justifica a ampliação do seu quadro de política nuclear

13:19 Voluntários respondem a ataques de mísseis do Kremlin em Kharkiv Serhii geralmente está pronto para ajudar quando mísseis do Kremlin atingem edifícios em Kharkiv. Como parte de uma equipe de voluntários, ele auxilia os feridos e tenta resgatar pessoas dos escombros. Ele assumiu deliberadamente esse papel.

12:42 Vítimas sobem para 16 em Saporizhzhia após ataque com bomba planadora russa O número de indivíduos feridos em Saporizhzhia aumentou para 16 após um ataque com bomba planadora russa, de acordo com a administração militar da cidade no Telegram. Um menino de 17 anos está entre as vítimas. As forças russas atacaram Saporizhzhia com 13 bombas planadoras pela manhã. Todos os feridos foram resgatados e tratados.

11:50 Zelenskyy lembra Babyn Yar, um lembrete assustador do mal O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está homenageando a massacre de Babyn Yar hoje, onde mais de 33.000 judeus foram mortos pela Wehrmacht alemã em uma ravina em Kyiv há 83 anos. Zelenskyy, de ascendência judaica, considera Babyn Yar como um "lembrete assustador" dos crimes hediondos cometidos quando o mundo vira os olhos, fica em silêncio ou permanece indiferente, em vez de combater o mal. Babyn Yar serve como prova incontestável das atrocidades que os governos podem cometer quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência, sugere Zelenskyy, apontando o dedo para o chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

11:16 Número de mortos em hospital de Sumy aumenta para dez após ataques russos O número de mortos em ataques russos a um hospital em Sumy, uma cidade Ukrainian border town, aumentou para dez. O clínica foi atacada duas vezes pela Rússia no sábado. O segundo ataque ocorreu enquanto trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos e os pacientes eram evacuados. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:42 Incêndio relatado em depósito de munições russo em Volgograd Após os posts de blogueiros militares, a mídia russa agora está relatando explosões perto de bases militares russas. Explosões foram relatadas perto da base naval em Baltiysk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgograd, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em explosões e um incêndio massivo. De acordo com a Ucrânia, mísseis balísticos da Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Estado-Maior Ucraniano relata mais de 165 confrontos desde ontem O Estado-Maior Ucraniano relatou até 165 confrontos desde ontem, com mais de um quarto deles no Donbass em torno da cidade contestada de Pokrovsk. De acordo com o relatório, as tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros populacionais, usando 124 bombas aéreas guiadas. Eles também lançaram sete mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos. Eles empregaram mais de 1.700 drones kamikaze. Aviões ucranianos, bem como forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques em áreas onde pessoal, armas e equipamento militar inimigo estavam concentrados, de acordo com o Estado-Maior.

09:17 Juiz de alto escalão da Ucrânia morre em ataque de drone russo a veículo civil Um juiz do Supremo Tribunal que estava fornecendo ajuda aos residentes de uma vila na região de Kharkiv foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. O site de notícias Ukrinform relata isso, citando a procuradoria regional. O juiz, Leonid Loboyko, estava dirigindo para a vila para entregar ajuda quando o drone de visão em primeira pessoa atacou seu SUV. Três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando por crimes de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia relata feridos em Zaporizhzhia após ataques aéreos russos As autoridades ucranianas relatam danos a edifícios civis na cidade industrial de Zaporizhzhia no sul da Ucrânia após ataques aéreos russos massivos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma postagem no Telegram. Ainda pode haver pessoas debaixo dos escombros. Houve mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios relatados.

08:27 Rússia alega ter abatido 125 drones ucranianos A Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos ontem à noite. O Ministério da Defesa afirmou que os 125 drones foram interceptados e destruídos pela defesa aérea russa. O relatório diz que os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas nenhum ferido. 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:42 Ucrânia relata 1.170 baixas do lado russo desde ontem O Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 baixas do lado russo nas últimas 24 horas. Isso traz o total de soldados russos feridos e mortos para quase 652.000. Além disso, os ucranianos relatam nove tanques russos destruídos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados destruídos desde ontem. 93 drones foram abatidos e um sistema de defesa aérea foi atingido, de acordo com a contagem.

07:22 Forças ucranianas relatam ataque a mais depósitos de armas russas Blogueiros militares na plataforma X relatam que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal russo em Kotluban ontem à noite. Fontes locais relatam incêndios perto do grande depósito de munições russo na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na face norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre isso ainda.

07:19 Klingbeil Pede Apoio Inabalável à Ucrânia

19:18 Líder do SPD, Lars Klingbeil, antecipa a cúpula com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein, na esperança de enviar uma mensagem forte de unidade com a Ucrânia, sob ataque da Rússia. "A reunião deve reiterar a responsabilidade de todos, inclusive dos EUA após as eleições de novembro, em continuar a ajudar a Ucrânia pelo tempo que for necessário", aconselhou Klingbeil. Além disso, devem haver discussões sobre como futuras conferências de paz podem ser ampliadas para considerar a sério uma solução pacífica no melhor interesse do povo ucraniano. Biden é esperado na Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, Ramstein também sediará uma reunião de 50 países que apoiam militarmente a Ucrânia, marcando a primeira cúpula de alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também é esperado.

20:18 Porta-voz de Zelensky sobre o uso potencial de armas ocidentais: aviso antecipado aos russos

O porta-voz do presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, esclareceu que nenhuma decisão definitiva foi tomada sobre o envio de armas ocidentais para o solo russo. Nykyforov revelou durante uma transmissão 24/7 da Ucrânia que não existe uma decisão concreta. Volodymyr Zelenskyy conversou com todas as partes envolvidas nessa decisão, incluindo Itália, França, Reino Unido e EUA. Nykyforov especificou ainda: "Os russos serão os primeiros a saber sobre a aprovação para penetrar profundamente no território russo. Eles descobrirão primeiro, e então haverá um anúncio."

19:18 Suíça apoia proposta de paz da China, deixa Ucrânia desapontada

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça endossa uma iniciativa de paz liderada pela China para resolver a crise na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Suíça, em Berna, explicou que sua posição mudou significativamente. No entanto, a Ucrânia expressou seu desapontamento com a posição da Suíça, à medida que se prepara para uma segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, uma conferência de paz foi realizada na Suíça, com a participação de 48 países, excluindo a Rússia e a China.**

18:17 Lituânia envia ajuda à Ucrânia: munição, equipamentos, computadores

A Lituânia está enviando um pacote de apoio militar composto por munição, computadores e suprimentos logísticos para a Ucrânia. A ajuda deve chegar dentro da semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início deste ano, a Lituânia forneceu à Ucrânia munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas antidrone, armas antitancos, sistemas de controle remoto e outros equipamentos.**

16:17 Três mortos em ataques na região de Kharkiv

Bombardeios na vila de Slatyne, na região de Kharkiv, resultaram em três mortos e seis feridos, confirmaram as autoridades regionais. Os ataques atingiram civis e danificaram instalações educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam ao ar livre, revelou o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.**

14:09 Coreia do Norte critica auxílio dos EUA à Ucrânia como "brincar com fogo"

Acusada de envio ilegal de armas para a Rússia, a Coreia do Norte classificou o auxílio militar de US$8 bilhões à Ucrânia como "um grave erro" e um perigo contra a potência nuclear russa. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou o novo auxílio durante a visita de Zelensky a Washington, com o objetivo de ajudar a Ucrânia a se defender, fornecendo armas com alcance estendido para atacar a Rússia com segurança.**

12:09 Número de mortos em ataque a hospital em Sumy sobe para seis

Após um ataque russo a um hospital em Sumy, na Ucrânia, o número de mortos subiu para seis. O ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko, relatou initially que uma pessoa morreu no primeiro ataque ao clínica. O hospital foi bombardeado durante a evacuação dos pacientes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acusou a Rússia de estar "em guerra contra os hospitais".**

21:44 Equipe de Zelensky: EUA demonstra forte interesse no 'Plano de Vitória' de Zelensky

O porta-voz de Zelensky, Serhiy Nykyforov, afirmou que o governo dos EUA demonstra um forte interesse no chamado 'Plano de Vitória' de Zelensky. Contrário aos relatórios da mídia que sugerem ceticismo dos EUA, Nykyforov, falando na televisão ucraniana, afirmou: "Isso não é verdade". O plano foi bem recebido pelos EUA, acrescentou ele. Além disso, Nykyforov revelou que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" relacionadas ao plano durante a reunião do grupo de contato de Ramstein em 12 de outubro, na Alemanha.**

21:14 Zelensky: Trump apoiará a Ucrânia se reeleito

De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump continuará a apoiar a Ucrânia se vencer as eleições de novembro. Durante uma entrevista ao canal de notícias Fox, após sua reunião com Trump, Zelensky declarou: "Não sei o que acontecerá após as eleições e quem será o presidente. Mas recebi informações diretas de Donald Trump de que ele estará ao lado da Ucrânia, que nos ajudará".**

21:40 Lavrov: O Ocidente não deve ansiar por uma 'guerra total' contra uma potência nuclear como a Rússia

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alerta o Ocidente contra a ansiedade por uma 'guerra total' contra uma potência nuclear, que é a Rússia. Ele compara tal tentativa a um 'risco letal'. Recentemente, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, voltou a insinuar a possibilidade de usar armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque tradicional à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, será visto como um ataque conjunto daquelas nações.**

O surgimento da ciberguerra como uma nova frente de batalha no conflito em andamento entre Ucrânia e Rússia ficou evidente quando hackers russos causaram uma significativa perturbação na infraestrutura energética da Ucrânia em 2015 e 2016, resultando em apagões generalizados. Em resposta, a Ucrânia vem fortalecendo suas defesas cibernéticas e colaborando com aliados internacionais para enfrentar essas ameaças.

Consequentemente, a necessidade de melhorar a cibersegurança e a resiliência digital tornou-se essencial para a Ucrânia devido à ciberguerra em andamento. Parcerias com países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, foram fundamentais para fortalecer as defesas cibernéticas da Ucrânia e promover estratégias de resiliência digital, aumentando assim sua capacidade de enfrentar ataques cibernéticos de adversários como a Rússia.

Leia também: