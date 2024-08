Moscovo esconde o conflito através de reuniões políticas e flores

14:25 Ucrânia: Cinco Mortes Após Assalto Russo em Chassiv YarPelo menos cinco pessoas morreram na cidade de Chassiv Yar, localizada na linha de frente na região de Donetsk, após um assalto russo. O administrador regional ucraniano Vadym Fillaschkin confirmou isso pelo Telegram. As vítimas são homens com idades entre 24 e 38 anos. O ataque ocorreu pela manhã, com munições atingindo uma propriedade particular e um edifício residencial.

13:53 Kharkiv Lembra Vítimas Após Assalto RussoResidentes e familiares na cidade ucraniana de Kharkiv estão homenageando as vítimas de um assalto russo que ocorreu na sexta-feira à noite. De acordo com o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, sete pessoas morreram e 97 ficaram feridas, incluindo mais de 20 menores. A vítima mais nova tem dez meses de idade. Entre os mortos está a artista ucraniana de 18 anos Veronika Kozhushko. O artista ucraniano renomado Serhiy Shadan compartilha sua morte no Facebook: "Os russos continuam a devastar nosso futuro. Não haverá perdão por isso", ele escreve, postando um desenho de Kozhushko.

13:28 Ministro da Defesa Ucraniano Classifica Demissão do Chefe da Força Aérea como "Lamentável""Provavelmente eu diria que é uma rotaciona, mas é lamentável", disse o ministro da Defesa ucraniano Rustem Umjerov à CNN em uma entrevista quando perguntado sobre a ligação da demissão com a perda do avião de caça. Ele enfatizou que são "dois assuntos separados" e que a investigação sobre a causa ainda está em andamento. "Eu não quero especular."

13:03 Primeira-Ministro da Dinamarca: Não Há Alternativa à Vitória da Ucrânia no Conflito com a RússiaDe acordo com a "European Pravda", a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, expressou durante a conferência GLOBSEC em Praga que a vitória da Ucrânia no conflito com a Rússia é uma "consequência inevitável". "Não há alternativa à vitória da Ucrânia neste conflito. Porque se a Rússia vencer, não apenas a Ucrânia será derrotada, mas todos nós", ela teria dito. Frederiksen também observou que há quase unanimidade sobre esse assunto dentro da União Europeia. "A Europa nunca esteve tão unida como agora (...). Às vezes temos discussões internas. (...) Mas são 26 contra um", cita a "European Pravda" Frederiksen, se referindo a toda a Europa contra a Rússia.

12:15 Rússia: Anuncia Controle Sobre Kirove na Região de DonetskAs forças russas ocuparam a vila de Kirove na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com o Ministério da Defesa russo em Moscou. As tropas russas vêm avançando gradualmente na linha de frente no leste há algum tempo. Donetsk, junto com Luhansk, forma a região industrial de Donbass. Tanto as regiões quanto Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia foram declaradas anexadas pela Rússia em setembro de 2022, apesar de as tropas russas não terem controle total sobre elas. A Ucrânia visa recuperar todos os territórios - incluindo a Península da Crimeia, que foi anexada em 2014 e fica muito ao sul de Kherson.

11:45 Rússia Confirma Bombardeio Ucraniano em BelgorodDe acordo com relatórios russos, as forças ucranianas bombardearam a região de Belgorod na fronteira com a Ucrânia. Houve mortes, como anunciou o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, em seu canal do Telegram. Em um ataque aéreo noturno na cidade de Belgorod, três pessoas morreram e mais de 30 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas, disse Gladkov. Mais de uma dúzia de estruturas residenciais e 47 veículos foram aparentemente danificados.

11:10 Especialista Triebel: Rússia Influencia Eleições na Moldávia Through Desinformação e Notícias FalsasA Moldávia está se preparando para realizar eleições presidenciais em 20 de outubro, com cerca de 2,5 milhões de residentes também agendados para votar em um referendo sobre a incorporação da membresia da UE na constituição. Isso visa impedir que governos futuros abandonem o processo. A Rússia está tentando manipular as eleições através de desinformação e notícias falsas, afirma Brigitta Triebel, que lidera a oficina da Konrad-Adenauer-Stiftung em Chisinau. "Os moldavos estão sendo ditos: Se você não quer ser envolvido em uma guerra como na Ucrânia, vote nos partidos pró-russos", disse Triebel. "Os medos das pessoas estão sendo explorados."

10:49 Ucrânia: 24 dos 52 Drones Russos InterceptadosA força aérea ucraniana afirma ter interceptado 24 drones russos. Durante a noite de sábado, as forças russas lançaram 52 drones contra alvos na Ucrânia. Oito regiões do país foram afetadas, como anunciou a força aérea no Telegram. 25 drones do tipo iraniano Shahed se destruíram sozinhos, enquanto outros três seguiram em direção à Rússia e à Bielorrússia. Não há relatórios de feridos ou danos significativos. Um dos alvos do ataque russo foi Kyiv, onde foi o quarto ataque de drone desta semana, segundo as autoridades da capital. Todos os drones que atingiram Kyiv foram interceptados.

09:34 Região Russa de Belgorod Relata Incidentes de Bombardeio UcranianoAs autoridades na cidade de Shebekino, localizada na região russa de Belgorod, afirmam que a Ucrânia realizou fogo de artilharia. Uma mulher ficou ferida no sábado. Esta cidade fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Últimas Notícias da Ucrânia: Perdas RussasO Alto Comando Militar Ucraniano publica figuras atualizadas sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com os relatórios, a Rússia alegadamente perdeu aproximadamente 614.950 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com 1.360 baixas nas últimas 24 horas. Os relatórios também mencionam a destruição de oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 drones, entre outros equipamentos militares russos, no mesmo período. Desde o início da ofensiva em grande escala, a Rússia relatadamente perdeu um total de 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com as declarações da Ucrânia. Fontes ocidentais, no entanto, fornecem uma estimativa mais baixa das baixas, embora esses números possam representar apenas perdas mínimas.

08:35 Autoridades Russas Reportam Ataque Ucraniano em BelgorodAs autoridades em Belgorod, uma cidade localizada no sul da Rússia, afirmam que cinco pessoas morreram e 46 ficaram feridas como resultado do bombardeio ucraniano na noite de sexta-feira. O governador Vyacheslav Gladkov da região de Belgorod confirmou que 37 dessas pessoas feridas foram hospitalizadas, incluindo sete menores. Um vídeo, supostamente gravado de um painel de carro, que circula nas redes sociais, parece mostrar um ataque, com um carro explodindo em movimento seguido por uma explosão do outro lado da rua. É importante esclarecer que tais imagens e alegações sobre situações de combate não podem ser verificadas independentemente.

07:48 Mídia Independente Russa: Estimativa de 66.471 Soldados Russos Mortos na UcrâniaDe acordo com a Mediazona, uma mídia russa independente, um mínimo de 66.471 soldados russos perderam a vida no conflito na Ucrânia. Em colaboração com a BBC News Russian, a Mediazona usou pesquisas de fontes abertas para identificar os nomes de soldados russos que morreram na Ucrânia. Os oficiais enfatizam que esse número só representa a identificação de soldados mortos por meio de dados de fontes abertas, e o número real pode ser significativamente maior. O Alto Comando Militar Ucraniano estima o número de mortos em mais de 600.000 soldados russos, enquanto as estimativas ocidentais são paralelas a essas figuras, apenas como estimativas mínimas.

07:15 Testemunhas Relatam Aumento de Mortes após Ataque Russo em KharkivSete pessoas morreram e 97 outras ficaram feridas, incluindo mais de 20 menores, no ataque russo a Kharkiv, de acordo com o governador regional Oleg Synegubov no Telegram. A cidade ucraniana foi atingida por uma D-30 SM-Lenkluftbombe pelos russos na sexta-feira, resultando em um incêndio que continuou até a madrugada de sábado.

06:27 Insatisfação do Povo Russo com o Governo Aumenta, de acordo com o ISWApós a incursão de forças ucranianas na região russa de Kursk, a insatisfação da população russa com o governo e o presidente Vladimir Putin está aumentando, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Uma pesquisa realizada pela Fundação de Opinião Pública do Estado revelou que 28% dos respondentes estão insatisfeitos ou descontentes com as medidas tomadas pelas autoridades russas em resposta à incursão. Enquanto isso, a empresa de pesquisas estatais VCIOM relatou uma queda de 3,5% na taxa de aprovação de Putin para 73,6%, representando a taxa mais baixa desde que Putin iniciou a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. O ISW conclui que as baixas taxas de aprovação sinalizam que a Rússia reconhece e acknowledges the growing dissatisfaction among the population since the Ukrainian invasion of the Kursk region.

05:40 Serviço de Segurança da Rússia Relata a Prisão de Dois Nacionais Colombianos Supostamente Lutando pela UcrâniaO serviço de segurança da Rússia, FSB, deteve dois nacionais colombianos, Alexander Ante e Jose Aron Medina, acusados de terem lutado pela Ucrânia. As prisões foram feitas durante uma escala em Caracas, Venezuela, em seu caminho de volta para a Colômbia. O FSB alega que evidências confirmando sua participação no conflito e uniforme militar ucraniano foram encontradas nos detidos. De acordo com fontes não confirmadas da mídia espanhola, os homens se juntaram à Legião Internacional no verão de 2023 e foram presos no aeroporto de Caracas no início de julho.

04:47 Presidente Tcheco Discute Ligação entre Avanço Russo e Operações UcranianasO presidente tcheco Petr Pavel questiona a ligação entre o avanço russo perto de Pokrovsk na região de Donetsk e as operações ucranianas na região russa de Kursk. Ele afirmou: "Não vejo uma ligação direta entre o rápido avanço russo na frente de Pokrovsk e a operação ucraniana na região de Kursk." O governo russo continua sua empreitada para recuperar o controle de todas as quatro regiões contestadas, incluindo Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson, de acordo com o presidente tcheco. O Kremlin pretendia realizar essa missão dentro de um prazo favorável, dadas as condições climáticas ótimas para operações militares.

03:47 Stoltenberg: Avanço Ucraniano em Kursk é "Legítimo"O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, rotulou o progresso das tropas ucranianas na região de Kursk da Rússia como válido. A Ucrânia tem o direito de se defender, disse Stoltenberg ao Welt am Sonntag, afirmando que esse direito não termina na fronteira, de acordo com o direito internacional. Quanto às acusações do governo russo de que o Ocidente foi informado sobre a incursão em seu território com antecedência, Stoltenberg enfatizou que a Ucrânia não consultou a NATO sobre seus planos para Kursk e que a NATO não teve envolvimento. Este foi o primeiro comentário de Stoltenberg sobre o avanço das forças ucranianas perto da fronteira russa.

02:48 Ucrânia Acusa Rússia de Uso Massivo de Armas QuímicasDesde a invasão russa da Ucrânia, foram relatados mais de 4.000 incidentes de uso de armas químicas nas linhas de frente, com mais de 3.100 casos desde dezembro de 2023. Isso indica um aumento significativo no uso de agentes de guerra química, de acordo com as autoridades ucranianas, conforme relatado pelo Kyiv Independent. Houve um aumento significativo no uso de agentes de guerra química proibidos em comparação com os cerca de 600 casos registrados em janeiro, de acordo com o Exército ucraniano. O número de casos relatados atingiu um pico de 715 em maio de 2024 antes de diminuir gradualmente ao longo dos meses de verão, sem dados disponíveis até agora para agosto.

01:49 ICC Exige Prisão de Putin durante Visita à MongóliaO porta-voz da ICC, Fadi el-Abdallah, informou à BBC que a Mongólia, como estado membro da ICC, está obrigada a deter o mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita prevista para setembro. A visita de Putin à Mongólia em 3 de setembro será a primeira a um país membro da ICC onde o Estatuto de Roma foi ratificado. Esse Estatuto obriga a detenção de Putin se ele pisar em tais territórios. A ICC emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023 devido a alegações de deportação forçada de crianças de territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

00:33 Biden e von der Leyen Discutem Invasão da Ucrânia pela RússiaA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defende a manutenção de fortes relações transatlânticas, independentemente do resultado das eleições presidenciais dos EUA em novembro. Ela recebeu o Prêmio Transatlântico Tcheco e Eslovaco (CSTA) na Conferência de Segurança Globsec em Praga. Em seu discurso de aceitação, ela lembrou uma ligação por vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. "Concordamos mutuamente sobre como nossa resposta à guerra de Putin deveria ser", afirmou von der Leyen. Mais uma vez, a Europa e os EUA ficaram unidos contra a agressão de Putin, ela acrescentou.

here.23:19 Vítimas em Belgorod por Ataques UcranianosPelo menos cinco pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas, de acordo com relatórios russos, em ataques ucranianos na região de fronteira russa de Belgorod. Uma mulher e quatro homens morreram no local devido aos ferimentos, como confirmado pelo governador regional Vyacheslav Gladkov no serviço de mensagens Telegram.

22:01 Ucrânia Busca AI para Enxames de Drones e "Foguetes Baratos"A Ucrânia planeja incorporar IA para enxames de drones e desenvolver "foguetes baratos" com fabricantes de armas para contra-atacar drones kamikaze russos, disse o ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, no Fórum Globsec em Praga. Ao longo da invasão russa, tanto a Ucrânia quanto a Rússia investiram heavily em tecnologia de drones, mudando o cenário da guerra moderna. De acordo com Fedorov, os soldados ucranianos enfrentam vários desafios, incluindo equipamento russo, infantaria, escassez de munição, drones kamikaze e drones de vigilância. Em resposta, as forças ucranianas usam sistemas de defesa aérea pequenos, drones de primeira pessoa e drones de longo alcance produzidos domesticamente para atacar alvos russos, explicou Fedorov.

21:32 Ucrânia Recebe Munição de Artilharia Urgente da Coalizão EUA-EuropéiaA Ucrânia está recebendo uma parte das primeiras remessas de munição de canhão da coalizão EUA-Européia, de acordo com o ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavsky, em uma conferência de imprensa em Bruxelas. Essas munições de 155 mm são de importância crítica no campo de batalha, afirmou ele. Lipavsky também mencionou que a iniciativa de munição tcheca cumpriu sua promessa, entregando meio milhão de projéteis de grande calibre até o final do ano e fornecendo aproximadamente 100.000 peças cada em julho e agosto.

14:30 Especialistas em Cibersegurança Advertem sobre Aumento de Riscos de Guerra Cibernética durante o ConflitoÀ medida que o conflito entre Ucrânia e Rússia continua, especialistas em cibersegurança expressaram preocupação sobre o potencial de guerra cibernética. Em um recente relatório, uma empresa de cibersegurança alertou que ambas as partes intensificaram seus ataques digitais, alvos de infraestrutura crítica, ativos militares e instituições governamentais. tais ataques poderiam disruptar comunicações, paralisar serviços governamentais e potencialmente até colocar vidas em risco.

12:45 UE Concorda com Sanções contra Atores Cibernéticos RussosEm resposta ao aumento da ameaça de guerra cibernética, a União Europeia concordou com novas sanções contra atores cibernéticos russos. As sanções, que atingem indivíduos e organizações acreditados em envolvimento em ataques cibernéticos contra a Ucrânia, incluem congelamento de ativos e proibição de viagens. A UE enfatiza a necessidade de responsabilizar aqueles envolvidos em guerra cibernética e desencorajar novos ataques.

