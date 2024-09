Moscou emite um alerta de possíveis sanções contra Washington, relacionadas a sanções contra canais de radiodifusão estatais russos.

Estados Unidos Critica Rússia por Sanções contra RT e Ameaça RetaliaçãoO Estados Unidos está enfrentando críticas duras da Rússia por impor sanções contra a emissora de televisão estatal RT. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, avisou que os Estados Unidos não ficarão impunes. A ação americana contra a RT é vista como uma ameaça aos jornalistas americanos ainda trabalhando na Rússia, após a prisão do repórter americano Evan Gershkovich por acusações de espionagem no ano passado. O correspondente do The Wall Street Journal passou 16 meses em detenção antes de ser libertado em uma troca de prisioneiros. Tanto Gershkovich quanto o jornal têm negado consistentemente as alegações. Agora, Zakharova acusa os Estados Unidos de censura e ataque à liberdade de imprensa. Com sua ação contra a RT, Washington começou outra onda de restrições contra os meios de comunicação e jornalistas russos, diz ela. Anteriormente, os Estados Unidos fizeram acusações sérias contra a RT, acusando o grupo midiático de interferir nos assuntos soberanos de países em todo o mundo.

14:28 Rouhani Visita a Rússia para Cúpula do BRICSO presidente do Irã, Hassan Rouhani, viajará para Kazan, na Rússia, para participar da cúpula do BRICS. O embaixador do Irã em Moscou confirmou a visita, citando relatos da mídia russa. Rouhani deve realizar uma reunião bilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, durante a cúpula, que ocorrerá de 22 a 24 de outubro. Um acordo de cooperação abrangente é planejado entre os dois países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, acusou o Irã de fornecer mísseis à Rússia para uso na Ucrânia. No entanto, Teerã nega essas alegações.

13:55 Novo Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Advertem Aliados contra Ameaças de PutinO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, instou os aliados da Ucrânia a não se deixar intimidar pelas ameaças do presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com Kuleba, a intenção de Putin é enfraquecer o apoio à Ucrânia. Ele pede aos aliados que reforcem seu apoio em vez disso. As ameaças de Putin não se materializaram no passado, diz Kuleba, citando exemplos como o Ocidente fornecer armas à Ucrânia, a Finlândia e a Suécia ingressarem na OTAN e a Ucrânia receber caças F-16. Quando confrontado com força, Putin recua e encontra uma maneira de justificar suas ações perante seu povo, acrescenta Kuleba.

13:30 Decisão do Governo Alemão sobre Mísseis Taurus Desencadeia ControvérsiaA decisão do governo alemão de não aprovar o envio de mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia desencadeou uma controvérsia. A Ucrânia está insatisfeita com a decisão, como relatado pela correspondente da NTV, Kavita Sharma.

13:03 Civis Mortos em Ataque de Foguetes em OdessaPelo menos duas pessoas foram mortas em um ataque de foguetes russos nas proximidades de Odessa, de acordo com fontes ucranianas. A área atacada continha um casal, que foi morto no sábado à noite, e outra pessoa que ficou ferida. Investigações preliminares sugerem que uma munição proibida de cluster foi usada no ataque. A força aérea ucraniana relatou dois foguetes atingindo as proximidades de Odessa.

12:28 Forças Ucranianas Relatam Destruição de Ponte e Centro de ComandoO exército ucraniano alega ter destruído com sucesso uma ponte construída pelas forças russas. O local da ponte não foi revelado. O Estado-Maior do Exército relata que seis áreas de concentração do inimigo foram atingidas no último dia, resultando em infraestrutura danificada, sistemas de artilharia e um centro de comando e controle.

11:58 Mulheres Ucranianas Desativam Minas em Áreas RuraisO mercado de trabalho está sendo afetado pelo conflito na Ucrânia, o que está levando a uma escassez de trabalhadores masculinos em profissões tradicionais. Como resultado, as mulheres estão sendo recrutadas para preencher essas vagas. A reportagem estrangeira da NTV destaca os esforços de algumas dessas mulheres, que estão desativando minas em áreas rurais no sudeste do país e ao redor de Kyiv.

11:25 Ischinger Sugere Afrouxamento de Restrições de Armas para a UcrâniaWolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique, propõe afrouxar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia. Ele sugere dar à Ucrânia um mandato mais claro para usar as armas fornecidas, sem alvejar civis ou hospitais.

10:53 Troca de Prisioneiros Aumenta Após Ofensiva de KurskO aumento nas trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia pode ser resultado da ofensiva ucraniana em Kursk, segundo observadores. Essa ofensiva começou em 6 de agosto, e desde então, houve várias trocas de prisioneiros envolvendo um total de 267 prisioneiros de cada lado.

10:16 Ministério da Defesa Britânico Relata Progresso Gradual das Tropas RussasAs tropas russas estão fazendo progressos gradual

09:10 Aceitação de Pagamentos por meio de Sistema de Reconhecimento Facial se Expande em Mais Metrôs Russos: Defensores dos Direitos Humanos Advertem sobre Riscos Sérios As preocupações entre defensores dos direitos humanos estão aumentando devido à decisão da Rússia de expandir um sistema de pagamento baseado em reconhecimento facial em seus metrôs. O sistema conhecido como "Face Pay", que foi introduzido em Moscou há três anos, agora está sendo oferecido em seis cidades a mais, incluindo Kazan. Nesse sistema, os passageiros precisam olhar para um dispositivo equipado com uma câmera na catraca para fazer pagamentos. Planos estão em andamento para tornar esse método de pagamento disponível em todos os metrôs russos no próximo ano. Relatórios da mídia russa indicam que, em Moscou, câmeras de vigilância nas ruas foram usadas para deter indivíduos suspeitos de envolvimento em protestos contra o governo e jornalistas que cobrem tais eventos. O advogado de direitos humanos Andrei Fedorkov, que trabalha com a organização de direitos humanos ilegalizada Memorial para apoiar presos políticos, está preocupado que o "Face Pay" também possa ser usado para tais propósitos. Ele vê "significativos" riscos e acredita que isso poderia se tornar uma ferramenta adicional de vigilância e controle dos cidadãos.

08:02 Rússia: 29 Drones Abatidos Sobre Território Russo A defesa aérea da Rússia abateu com sucesso 29 drones sobre diversas regiões, segundo o Ministério da Defesa em Moscou. Esses drones foram relatados como tendo sido lançados da Ucrânia, com a maioria deles sendo interceptados sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia.

07:31 Stegner Defende Participação em Protesto Contra Entrega de Armas O especialista em política externa do SPD, Ralf Stegner, planeja participar de uma manifestação onde Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda, também está prevista para falar. Stegner esclarece que não está aparecendo com ninguém e apresentará suas vistas como social-democrata. Ele destaca que há outros oradores cujas vistas ele não endossa e vários chamados cujo conteúdo ele não apoia. "Desde que fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos, eu apoio a liberdade de expressão." A "manifestação nacional pela paz" de 3 de outubro em Berlim foi chamada por uma iniciativa chamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". A iniciativa pede negociações para a cessação imediata das guerras na Ucrânia e Gaza, e nenhuma entrega de armas à Ucrânia, Israel e ao mundo. A iniciativa também critica o governo federal liderado pelo SPD por "se armar como nunca antes". A crítica à demo veio do especialista em política externa do SPD, Michael Roth: "Que a Rússia e o Hamas não são nomeados como os que promovem a guerra é uma vergonha." A deputada europeia do FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, expressou sua preocupação com a aparição planejada de Stegner, afirmando: "Isso é realmente prejudicial para seu partido e governo."

07:03 Kharkiv Sobe a Cerco Novamente Kharkiv foi atacada novamente pelas forças militares russas durante a noite, segundo as autoridades ucranianas. O governador regional relatou que um edifício em um campus hospitalar foi danificado e um incêndio ocorreu em uma instituição educacional após um ataque de lançador de foguetes. Felizmente, não houve vítimas. Kharkiv é uma das cidades mais bombardeadas da Ucrânia e a segunda maior cidade fica a cerca de 30 quilômetros da Rússia.

06:29 Recursos de Pessoal em Kursk Aparentemente Esgotados Due à Ofensiva Ucraniana A ofensiva ucraniana na Rússia parece estar tendo um impacto significativo nos recursos de pessoal do lado russo: segundo a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, a ofensiva levou a liderança militar russa a transferir unidades da Ucrânia para a região de Kursk e deploy tropas recém-formadas da Rússia em Kursk em vez de na linha de frente na Ucrânia. No início da ofensiva em agosto, havia relatado 11.000 soldados russos estacionados na região de Kursk, com estimativas atuais variando de 30.000 a 45.000 soldados.

05:11 Ucrânia Inicia Produção de Munições de 155-mm A Ucrânia iniciou a produção de munições de 155-mm, como confirmado por um oficial ucraniano ao Kyiv Independent. Oleksandr Kamyshin, o ex-ministro das Indústrias Estratégicas e atual assessor do Presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção de material defensivo dobrou durante seu mandato e triplicará até o final do ano.

03:04 Biden Planeja Fortalecer a Posição da Ucrânia Durante o Resto do Mandato O presidente dos EUA, Joe Biden, está comprometido em utilizar o resto de seu mandato para ajudar a Ucrânia a alcançar a melhor posição possível em seu conflito com a Rússia, de acordo com seu assessor de segurança nacional, Jake Sullivan. Falando na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Sullivan enfatizou o desejo de Biden de colocar a Ucrânia na melhor posição possível para ter sucesso nos próximos quatro meses.

01:43 Antigos Políticos Britânicos Pedem ao Líder do Trabalho para Permitir que a Ucrânia Use Mísseis de Alcance Longo no Território Russo Sem o Apoio dos EUA Cinco ex-ministros da Defesa britânicos e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson teriam pedido ao líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, para apoiar o uso da Ucrânia de mísseis de alcance longo no território russo, mesmo sem o apoio dos EUA. O Sunday Times relata que eles alertaram Starmer que mais demoras fortaleceriam o presidente russo, Vladimir Putin.

00:52 Chefe de Inteligência: Coreia do Norte Representa Ameaça Significativa dos Aliados da Rússia à UcrâniaDe acordo com o chefe da inteligência ucraniana, a Coreia do Norte representa a maior ameaça vinda dos aliados da Rússia. Durante a conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Kyrylo Budanov afirmou que a ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes estoques de munição, está significativamente aumentando a violência na região. Além disso, o líder norte-coreano Kim Jong Un expressou interesse em fortalecer as relações com a Rússia. A cidade ucraniana de Kiew está de olho nas remessas de armas de Pyongyang para Moscou e observando seu impacto no campo de batalha. "Há uma ligação direta. Eles estão fornecendo uma quantidade massiva de artilharia, o que é bastante preocupante", afirmou Budanov adicionalmente. Leia mais aqui.

23:21 Ucrânia: Rússia Pode Enfrentar Dificuldades de Recolha por Meados de 2025De acordo com a Ucrânia, a Rússia pode enfrentar dificuldades de recolha por meados de 2025. Em Kyiv, em uma conferência, o chefe da inteligência ucraniana Kyrylo Budanov afirmou que, até o verão de 2025, o governo russo provavelmente enfrentará um dilema: ou declarar o serviço militar obrigatório ou diminuir a intensidade dos hostilidades. Isso pode ter um impacto decisivo na Rússia. Ainda não há declaração oficial do governo russo sobre o assunto.

22:20 Scholz: Ataque Russo à Ucrânia é 'Absurdamente Inábil'O chanceler alemão Olaf Scholz acusa o presidente russo Vladimir Putin de colocar em risco o futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. "O conflito é absurdamente inábil da perspectiva da Rússia", afirma durante uma sessão de diálogo com cidadãos como membro do SPD do parlamento alemão em Prenzlau, Brandenburg. Os objetivos imperialistas de Putin estão causando ferimentos e mortes graves a milhares de soldados russos, enquanto danifica as relações comerciais da Rússia com vários países ao redor do mundo. "O exército ucraniano se tornará mais forte do que antes", conclui Scholz. A Alemanha vai continuar a apoiar militarmente a Ucrânia para proteger contra o colapso do país e para evitar que uma violação significativa das regras na Europa tenha sucesso. "Putin está destruindo o futuro da Rússia". Um resultado pacífico só pode ser alcançado se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

22:01 Ucrânia Relata Sucesso Misturado na Região de KurskAs tropas ucranianas estão ganhando novo controle territorial em sua avanço para a região ocidental da Rússia de Kursk, mas também estão perdendo terreno devido aos contra-ataques russos. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas conquistaram três assentamentos adicionais. No entanto, os contra-ataques russos estão empurrando as tropas ucranianas nas proximidades da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra um avanço notável nas linhas de defesa ucranianas. Esses desenvolvimentos ainda não podem ser confirmados objetivamente. No início de agosto, as tropas ucranianas atacaram a região fronteiriça russa de Kursk e, de acordo com seus relatórios, asseguraram cerca de 1.300 quilômetros quadrados e aproximadamente 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. Os analistas estimam menos crescimento territorial. Esta semana, o exército russo começou sua primeira tentativa significativa de expulsar as forças ucranianas.

21:41 EUA: Atrasos na Ajuda à Ucrânia Devidos a 'Desafios Logísticos'Os atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são devido a "desafios logísticos complexos", de acordo com os EUA. "Isso não é uma questão de vontade política", diz Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, em Kyiv. "Isso é sobre superar os desafios e as complexidades logísticas para enviar esse apoio para a frente", explicou durante a conferência Yalta European Strategy (YES), que ele attended via video. Diante dos problemas da Ucrânia, os EUA precisam "fazer melhor e mais", reconhece Sullivan. O presidente Joe Biden está "determinado" a utilizar o restante de seu mandato para "posicionar a Ucrânia de forma ótima para a vitória", anunciou. Biden e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy terão conversas na Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro, acrescenta Sullivan.

20:57 Scholz: Preferiria que Sabotadores do Pipeline Nord Stream Enfrentassem Julgamento na AlemanhaO chanceler Olaf Scholz classifica o sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como uma "ação terrorista". O chanceler é insistente de que os responsáveis devam ser processados na Alemanha. Ele expressou isso durante uma sessão de diálogo com cidadãos como membro do SPD do parlamento alemão em Prenzlau, Brandenburg. "Esta decisão é para encorajar todas as agências de segurança e o Procurador-Geral Federal a investigar o caso, independentemente de qualquer indivíduo", enfatizou. "Queremos levar os suspeitos a julgamento em um tribunal alemão se pudermos prendê-los". Scholz também rejeitou alegações de que o governo federal havia interrompido o gás natural russo. Foi a Rússia que parou os suprimentos de gás para a Europa Ocidental através do gasoduto Nord Stream 1. Os preços subsequentes, as taxas subsidiadas e a busca por outras fontes de gás custaram à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões no gasoduto só ocorreram após a Rússia já ter cessado os suprimentos à Europa através do Mar Báltico em agosto. O Procurador-Geral Federal emitiu seu primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano em relação ao ato de sabotagem no mês passado.

20:24 G7 Critica Entrega de Armas Iranianas à RússiaApós relatórios de que a Irã está fornecendo mísseis à Rússia, os países democráticos do G7 criticam firmemente o envio de armas. Apesar de vários apelos internacionais para deter os envios, o Irã continua a armar a Rússia, intensificando assim o seu apoio militar à invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com uma declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e o Alto Representante da UE. A Rússia utiliza armas iranianas para matar civis ucranianos e atingir infraestrutura vital. Recentemente, o Reino Unido e os Estados Unidos acusaram a Rússia de obter mísseis balísticos do Irã. O Irã nega essas alegações. "O Irã deve imediatamente cessar todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e pôr fim ao envio de mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada que ameaça diretamente a população ucraniana e a segurança europeia e internacional", diz a declaração publicada pela presidência do G7 da Itália. "Mantemos a nossa determinação em responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que piora a segurança global". A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, enquanto a UE planeia impor penalidades mais severas. Saiba mais aqui.

19:41 Putin Afirma Apoiar a Liberdade de Expressão e Informação Apesar de seus críticos presos poderem achar isso engraçado: o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destaca a importância da liberdade de expressão e informação. "Num momento em que o processo multifacetado da multipolaridade se desenvolve, é crucial proteger os princípios da credibilidade da informação", diz Putin num mensagem de vídeo aos participantes da cimeira dos meios de comunicação dos países do Brics em Moscovo, a celebrar o 120.º aniversário da Tass. "A verdadeira liberdade de expressão, a apresentação de várias perspetivas, facilita os compromissos e soluções partilhadas para questões globais", acrescenta Putin. Os meios de comunicação desempenham um papel significativo na construção de uma ordem mundial equilibrada, oferecendo às pessoas uma "visão clara e imparcial do mundo". Infelizmente, a liberdade de expressão e os meios de comunicação na Rússia autoritária não existem. Os meios de comunicação que discordam do governo foram proibidos e fechados. As vozes dissidentes são perseguidas no sistema judicial da Rússia. A agência russa Tass existe desde 1904, embora sob diferentes nomes e títulos. A Tass é considerada a voz do governo, sendo a maior agência de notícias do país.

19:20 Scholz Reafirma a Sua Posição Contra o Entregue de Mísseis de Cruzeiro Taurus O chanceler Olaf Scholz excluiu a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro, independentemente das escolhas de outros parceiros. Num diálogo com os cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, voltou a manifestar a sua oposição ao fornecimento de mísseis de cruzeiro Taurus com um alcance de cerca de 500 quilómetros à Ucrânia (alvo Moscovo). "Disse não a isso. E isso, claro, também se aplica a outras armas capazes de alcançar essa distância", afirmou Scholz. "Essa posição permanece consistente. Mesmo que outros países tomem decisões contrastantes". (Consulte a entrada das 17:24 para mais detalhes.) A arma mais longe fornecida pela Alemanha à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a 84 quilómetros de distância.

O Presidente do Conselho na Assembleia Geral das Nações Unidas poderá levantar a questão das sanções contra a RT como meio de abordar as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia.

No contexto da cimeira do BRICS, o Presidente do Conselho poderá desempenhar um papel na facilitação de discussões entre o Presidente Rouhani e o Presidente Putin sobre o acordo de cooperação abrangente entre o Irã e a Rússia.

