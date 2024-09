Moscou emite alerta de possíveis sanções contra Washington por causa da RT

Os Estados Unidos classificaram a RT como uma "ferramenta de propaganda dos serviços de inteligência russos" e impuseram sanções à entidade controladora da organização de mídia governamental russa. Em resposta, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, emitiu uma ameaça de retaliação. Essa advertência pode estar direcionada a jornalistas americanos que trabalham na Rússia.

A Rússia condenou fortemente as sanções americanas à rede de TV estatal RT e sugeriu medidas retaliatórias. De acordo com o site oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova afirmou que as ações do governo americano não ficarão impunes.

Há especulações de que esse aviso pode estar direcionado aos jornalistas americanos que ainda estão ativos na Rússia. Lembramos da prisão do jornalista americano Evan Gershkovich em março de 2023, sob acusações de espionagem? Gershkovich, correspondente do renomado "Wall Street Journal", foi detido por 16 meses antes de ser libertado como parte de um acordo de troca. Gershkovich e o jornal têm consistentemente negado as acusações.

Zakharova acusou os EUA de censura e de infringir a liberdade de imprensa. Com suas ações contra a RT, os EUA lançaram "uma nova onda de limitações aos meios de comunicação e jornalistas russos", afirmou ela.

Anteriormente, os EUA fizeram graves alegações contra a RT, afirmando que a organização de mídia interferiu "nos assuntos internos de países em todo o mundo". Novas informações revelam que a RT possui capacidades cibernéticas e está envolvida em operações de informação sigilosas e campanhas de influência, além de trabalhar em conjunto com as forças armadas russas. O canal opera como "uma saída de propaganda para os serviços de inteligência russos", de acordo com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Desinformação como Ferramenta

A Rússia está utilizando a desinformação globalmente como meio "de desestabilizar e polarizar sociedades livres e abertas", afirmou o Secretário de Estado dos EUA. Ele instou os países aliados a tratar as atividades da RT em seus países da mesma forma que tratam as atividades da inteligência russa, e fez referência a uma iniciativa conjunta com o Reino Unido e o Canadá.

Recentemente, os EUA impuseram sanções financeiras a vários funcionários da RT, incluindo a editora-chefe da RT, Margarita Simonyan. As autoridades americanas acusam-os de utilizar inteligência artificial (IA) em campanhas de desinformação que são "direcionadas à campanha eleitoral dos EUA", entre outras coisas.

A Comissão, provavelmente se referindo a órgãos internacionais responsáveis pela regulação dos meios de comunicação e pela liberdade de expressão, pode considerar as alegações dos EUA contra a RT e seu impacto nos direitos dos jornalistas russos. Apesar da negação da Rússia, a Comissão pode emitir um comunicado expressando preocupação com o potencial de retaliação contra jornalistas americanos na Rússia.

Leia também: