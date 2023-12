Morre Herb Kohl, antigo senador dos EUA e proprietário dos Milwaukee Bucks, aos 88 anos

Kohl, um democrata do Wisconsin e cofundador da cadeia de lojas de departamentos Kohl's, foi senador dos EUA durante 24 anos. Fã de basquetebol desde sempre, comprou a equipa da sua cidade natal por 18 milhões de dólares em 1985, assegurando que os Bucks permanecessem em Milwaukee. Foi também um filantropo, doando milhões a estudantes, professores e escolas do Wisconsin.

"Ao longo de sua vida, Herb Kohl sempre colocou as pessoas em primeiro lugar - de seus funcionários e suas famílias a seus clientes e inúmeras organizações e esforços de caridade ", disse JoAnne Anton, diretora de doações da Herb Kohl Philanthropies.

Kohl vendeu os Milwaukee Bucks em 2014, após quase três décadas, e doou 100 milhões de dólares para ajudar a equipa a construir uma nova arena. Numa declaração, o comissário da Associação Nacional de Basquetebol, Adam Silver, disse que Kohl estabeleceu o padrão para a propriedade de equipas da NBA.

"O senador Kohl era um amigo querido e um dos nossos melhores funcionários públicos", disse Silver. "Nunca houve dúvidas sobre o seu extraordinário compromisso com a franquia e a cidade que ele amava, e sua visão e contribuição financeira sem paralelo para uma nova arena em Milwaukee serão lembradas para sempre.

Em comunicado, os Milwaukee Bucks referem que o ex-senador era "um Wisconsinite orgulhoso e de longa data que se preocupava profundamente com o seu estado e com a cidade de Milwaukee".

"Mesmo depois de ter vendido a equipa, o senador Kohl adorava os Bucks e era sempre visto com o seu boné de equipa na cidade", declarou a equipa, acrescentando que será organizado um memorial em sua homenagem nas próximas semanas.

Nascido em Milwaukee em 1935, filho de imigrantes, Kohl passou a infância a varrer a mercearia da família e a jogar stickball com amigos, incluindo Bud Selig, que mais tarde se tornaria comissário da Liga Principal de Basebol.

"O desporto foi algo que me interessou muito durante toda a minha vida. O basquetebol é o meu desporto favorito", disse Kohl à CNN em 2002.

Trabalhou com os irmãos para transformar o supermercado da família no que viria a ser uma cadeia multimilionária de grandes armazéns, de acordo com a sua fundação. Kohl foi o presidente da empresa de 1970 a 1978.

A família vendeu a sua participação na empresa em 1979. A venda ajudou Kohl a investir não só no desporto, mas também a financiar uma campanha bem sucedida para o Senado dos EUA em 1988.

Kohl licenciou-se na Universidade de Wisconsin e obteve um MBA em Harvard, de acordo com a sua biografia no Congresso. O antigo senador também serviu na Reserva do Exército dos Estados Unidos.

Enquanto senador, Kohl presidiu à Comissão do Envelhecimento do Senado e fez parte das comissões Judiciária e das Dotações. De acordo com a Herb Kohl Educational Foundation, Kohl fez pressão para aumentar o investimento federal na educação, ajudou a restaurar o financiamento para a prevenção do abandono escolar e apoiou programas de matrícula dupla, entre outras coisas.

O presidente do Partido Democrático do Wisconsin, Ben Wikler, recordou o tempo de Kohl no Senado numa declaração de quarta-feira, descrevendo o falecido legislador como um homem cuja "vida reflectia os valores profundos do Estado que serviu: trabalho árduo, humildade e generosidade".

