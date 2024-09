Mongólia recebe Putin, Ucrânia defende repercussões

Ucrânia expressou seu descontentamento com a Mongólia por não deter e entregar o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao Tribunal Penal Internacional em Haia, como exigido pelo direito internacional. A decisão do governo mongol de não cumprir essa obrigação faz dele cúmplice dos supostos crimes de guerra de Putin, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

A omissão do governo mongol deu um golpe significativo ao sistema de justiça criminal internacional. A Ucrânia, junto com seus aliados, tomará medidas para responsabilizar a Mongólia por essa violação do direito internacional. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhiy Tychyj, afirmou que a Mongólia ajudou Putin a escapar do sistema de justiça. "Vamos trabalhar com nossos aliados para garantir que a Mongólia enfrente consequências por essas ações", declarou Tychyj.

Putin visitou a Mongólia na segunda-feira para discussões. Ele foi recebido no aeroporto de Ulaanbaatar por uma guarda de honra. O objetivo de sua visita é comemorar o 85º aniversário da derrota das forças japonesas pelas forças soviéticas e mongólicas. Putin deve se encontrar com o Presidente mongol, Uchnaagiin Chürelsuüh, na terça-feira, que convidou Putin para o país.

Fortalecimento dos Laços Econômicos

A Mongólia e a Rússia expressaram sua intenção de fortalecer suas relações econômicas, incluindo a construção de um novo gasoduto da Rússia à China via Mongólia. A Ucrânia havia pedido à Mongólia que detivesse Putin durante sua visita. No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que todos os aspectos da visita de Putin foram discutidos e acordados antecipadamente.

O Tribunal Penal Internacional em Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023, acusando-o de responsabilidade pela deportação de crianças ucranianas e pela migração forçada de ucranianos para a Federação Russa. O Kremlin rejeitou as acusações como motivadas politicamente.

Essa é a primeira visita de Putin a um país que é membro do TPI desde que lançou a invasão da Ucrânia. A Mongólia está tentando manter uma posição neutra em suas relações com as grandes potências China e Rússia, bem como com o Ocidente. A economia da Mongólia também depende heavily dos recursos russos. Com essa viagem, Putin busca demonstrar sua influência global e afirmar que não está isolado no cenário internacional apesar do conflito em andamento.

Após o pedido da Ucrânia para que a Mongólia detivesse Putin durante sua visita, o Presidente russo recebeu um caloroso recebimento na Mongólia. Diante do ataque à Ucrânia e dos supostos crimes de guerra de Putin, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia vê a decisão da Mongólia de não cumprir como uma forma de ajudar Putin a escapar da justiça.

