Minnesota revela nova bandeira do estado após décadas de críticas ao desenho anterior

A Comissão de Redesenho dos Emblemas do Estado declarou ter selecionado uma nova bandeira que apresenta uma estrela do Norte branca sobre uma forma azul escura do Minnesota. O fundo azul claro da bandeira representa as águas do estado, segundo a comissão.

O artista do Minnesota Andrew Prekker, cujo desenho serviu de base à nova bandeira, disse que a escolha do seu desenho foi "surrealista".

"É um privilégio raro poder contribuir para a história do nosso Estado de uma forma tão especial como esta", afirmou numa declaração publicada no sítio Web da comissão. "É um feito que espero que traga muita unidade e orgulho à nossa terra, e terei esse facto como uma grande honra para o resto da minha vida."

Luis Fitch, presidente da comissão, disse à CNN na segunda-feira que espera que a bandeira una os habitantes do Minnesota.

"O meu objetivo é unir-nos com esta bandeira e não separar-nos mais", disse Fitch, acrescentando que espera que "qualquer cultura se possa identificar com ela".

O design anterior da bandeira do estado de Minnesota atraiu críticas tanto por seu design quanto por sua representação dos indígenas americanos, informou a CNN anteriormente.

Em maio de 2023, a legislatura do estado de Minnesota aprovou um projeto de lei para redesenhar a bandeira e o selo do estado. Mas houve pedidos para mudar a bandeira que datam da década de 1960, informou a CNN anteriormente.

Os críticos há muito que discordam do selo e da bandeira do estado por causa da representação de um nativo americano a cavalo no centro do selo, que é visto por alguns como uma referência ao deslocamento de povos nativos ao longo da história de Minnesota.

O desenho final da bandeira foi selecionado a partir de 2.500 propostas públicas, que incluíam homenagens a símbolos populares do estado do Minnesota, como a ave do estado, o mergulhão e a borboleta monarca, informou anteriormente a CNN.

Fonte: edition.cnn.com