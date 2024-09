Entendimento da situação atual - Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia em Kiev discute expansão potencial das capacidades de longo alcance da Ucrânia

Os Secretários de Estado dos EUA Antony Blinken e do Reino Unido David Lammy são esperados para chegar a Kyiv hoje. Esta visita pode aproximar a perspectiva de que a Ucrânia sitiada obtenha autorização para atacar alvos militares profundamente dentro do território russo com armas ocidentais.

Antes de partir para Londres, Blinken afirmou que ele e seu colega pretendiam examinar como a Ucrânia pode ser reforçada em sua atual situação. Eles pretendiam apresentar suas considerações a seus superiores para sua reunião na sexta-feira. O presidente dos EUA, Joe Biden, receberá posteriormente o primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Washington. O foco principal da discussão gira em torno do uso de foguetes de artilharia ATACMS da produção dos EUA e mísseis Storm Shadow britânicos.

Em Kyiv, uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e altos funcionários do governo está agendada, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA. A expedição ocorre em um momento crucial para a Ucrânia, afirmou Blinken. A Rússia está intensificando seus ataques contra civis, infraestrutura crítica e o exército ucraniano. "Estamos testemunhando a maneira como está intensificando seus ataques contra cidades, pessoas e especialmente infraestrutura energética antes do inverno", acrescentou o Secretário de Estado dos EUA.

A Ucrânia vem defendendo uma invasão russa em grande escala por mais de dois anos e meio. O primeiro-ministro Denys Shmyhal afirmou em Kyiv que, devido aos danos ao sistema de energia, a Ucrânia provavelmente está enfrentando seu inverno mais desafiador até agora. O exército ucraniano também relatou novos ataques aéreos russos durante a noite de quarta-feira.

A restrição às armas dos EUA será levantada?

Até agora, os EUA limitaram o uso de suas armas contra a Rússia para defender o ataque russo contra a cidade oriental ucraniana de Kharkiv. No entanto, a Ucrânia vem pedindo há muito tempo que lhe seja permitido empregar armas de longo alcance da produção dos EUA contra alvos além da fronteira russa. Somente então é que os aeródromos militares russos de onde decolam aeronaves de combate para lançar bombas guiadas ou lançar mísseis poderiam ser atacados. Esses ataques atingem cidades importantes como Kharkiv, mas também trincheiras ucranianas na linha de frente. Vários políticos republicanos em Washington recentemente pediram ao presidente Biden, em uma carta, que levante essas restrições.

No entanto, os mísseis ATACMS fornecidos por Washington até agora só têm um alcance superior a 300 quilômetros. Recentemente, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, admitiu em Ramstein que a aviação militar russa foi transferida para aeródromos mais distantes há algum tempo. Até agora, a Ucrânia utilizou seus próprios drones para ataques no território russo; no entanto, eles carregam uma quantidade limitada de explosivos.

A Alemanha não forneceu à Ucrânia armas de alcance equivalente. Geralmente aceita-se que a Ucrânia usa tanques ou canhões de artilharia alemães, por exemplo, em sua ofensiva na região russa de Kursk. No entanto, o chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) se opõe veementemente a fornecer a arma mais poderosa da Alemanha, o míssil de cruzeiro Taurus. Este poderia atingir Moscou com um alcance de 500 quilômetros.

O governo de Kyiv espera um inverno difícil

O primeiro-ministro Shmyhal falou em Kyiv sobre o desafio de garantir um suprimento de energia estável durante a próxima estação de aquecimento. "Nós conseguimos navegar com sucesso por três estações de aquecimento." O inverno que se aproxima será "não menos desafiador, mas talvez até o mais desafiador".

A Rússia começou sua guerra contra o país vizinho em fevereiro de 2022, quando ainda estava sendo aquecido. Isso foi seguido por dois invernos que a Ucrânia suportou apesar de várias interrupções de energia. No entanto, neste ano, o bombardeio sistemático da Rússia de usinas de energia e aquecimento tornou significativamente mais comprometida a produção de energia da Ucrânia.

A Ucrânia recebe equipamentos para seu setor de energia de todo o mundo, diz Shmyhal. Estão sendo feitos esforços para restaurar usinas de energia danificadas e tornar o sistema de energia menos vulnerável através da descentralização.

O presidente Zelensky pede mais a seus diplomatas

O presidente Zelensky está pedindo a seus diplomatas que defendam mais assertivamente os interesses de seu país, que está sendo atacado pela Rússia. Ele deseja que o novo ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, reformule a diplomacia ucraniana para que "nós e nossos parceiros possamos responder mais ativamente aos desafios". Ele mencionou isso em seu discurso noturno em vídeo. Anteriormente, ele havia apresentado Sybiha como o novo ministro no Ministério das Relações Exteriores.

Zelensky não mencionou o ministro das Relações Exteriores anterior, Dmytro Kuleba, que foi vítima da última semana de remanejamento do gabinete. No entanto, suas declarações podem ser interpretadas como uma crítica à diplomacia ucraniana anterior. Ele afirmou que aqueles que não atendem aos padrões exigidos devem reconsiderar se devem permanecer no sistema do Ministério das Relações Exteriores.

