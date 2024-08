Militares americanos eliminaram 15 militantes do EI no Iraque.

Em uma recente operação conjunta com tropas locais, cerca de 15 militantes do ISIS encontraram seu fim. Essa informação veio de fontes militares, que relataram que a célula estava armada com uma abundância de armas, granadas e coletes suicidas cheios de explosivos. O Comando Central, o corpo militar dos EUA responsável pelas operações na região, forneceu esses detalhes.

A operação, que tinha como alvo os líderes do ISIS, ocorreu no oeste do Iraque ao lado das forças iraquianas. Não foram relatadas baixas civis, mas essa informação ainda não foi confirmada independentemente. O local exato da operação foi mantido em segredo pelo Exército dos EUA, e não foram divulgados detalhes sobre o equipamento usado e o número de tropas envolvidas.

No entanto, o ISIS continua sendo uma ameaça à região, seus associados e aos EUA, de acordo com o Exército. Os soldados dos EUA continuarão a perseguir esses terroristas sem descanso, como declarado.

Cinco soldados dos EUA ficaram feridos durante o confronto. Dois outros foram feridos devido a quedas. Dois dos feridos foram levados para receber atendimento médico.

Atualmente, os EUA têm cerca de 2.500 tropas destacadas no Iraque, com mais 900 na Síria vizinha, todas como parte da coalizão. O Iraque e os EUA vêm negociando há algum tempo sobre a retirada da coalizão. Uma retirada gradual é planejada, mas nenhum cronograma específico foi compartilhado publicamente.

A 'ameaça terrorista' representada pelo ISIS na região persiste, apesar da significativa perda de seus militantes na operação. Em resposta, os soldados dos EUA estão comprometidos em continuar a perseguir esses terroristas.

