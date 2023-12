Militar norte-americano gravemente ferido em ataque a base no Iraque é transferido para a Alemanha em estado estável

O militar foi um dos três soldados americanos feridos no ataque de militantes apoiados pelo Irão à base aérea de Erbil, na segunda-feira. Os outros dois militares sofreram ferimentos mais ligeiros.

Os ataques levaram o Presidente Joe Biden a ordenar ataques de retaliação contra três instalações utilizadas pelo Kataib Hezbollah, com sede no Iraque, e "grupos afiliados". O grupo militante apoiado pelo Irão reivindicou anteriormente o crédito pela utilização de um drone de ataque unidirecional para atingir a base aérea.

Os ataques dos EUA "provavelmente mataram vários militantes do Kataib Hezbollah", de acordo com um comunicado do Comando Central dos EUA. As autoridades norte-americanas afirmaram que "não há indicações de que tenham sido afectadas vidas de civis" nos ataques, mas o governo iraquiano disse que 18 pessoas, incluindo civis, ficaram feridas.

O ataque à base aérea de Erbil foi o último de uma série de ataques contra as forças norte-americanas na região nos últimos meses. Estes ataques aumentaram significativamente desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro.

"As muitas milícias alinhadas com o Irão que operam livremente no Iraque ameaçam a segurança e a estabilidade do Iraque, do nosso pessoal e dos nossos parceiros na região", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, no início deste mês, após um ataque que teve como alvo a Embaixada dos EUA em Bagdade.

