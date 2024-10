Milhares e milhares de pessoas se reúnem em Londres, defendendo os palestinos.

Multidões de indivíduos numerosos encheram as ruas de Londres em um comício pró-palestino, serpenteando pelo centro da cidade no aniversário dos incidentes em Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com a agência de notícias britânica PA. Fotos mostram participantes acenando com bandeiras palestinas e libanesas. Também houve um contra-protesto pró-israelense em menor escala.

À tarde, as autoridades prenderam 15 pessoas, segundo o comunicado. Milhares de pessoas se juntaram ao movimento pró-palestino em Edimburgo, na Escócia. Os organizadores exigiram um cessar-fogo imediato e sanções econômicas contra Israel, de acordo com o relatório da PA.

Exatamente um ano antes, em 7 de outubro de 2023, militantes ligados ao Hamas e a outras organizações radicais realizaram ataques mortais em Israel, resultando em mais de 1.200 mortes e cerca de 250 sequestros para a Faixa de Gaza. Isso levou ao conflito da Faixa de Gaza, de acordo com dados da autoridade de saúde controlada pelo Hamas, que indica que cerca de 42.000 palestinos foram mortos até agora, com cerca de um terço sendo adolescentes e crianças.

O comício pró-palestino em Londres foi predominantemente composto por palestinos expressando sua solidariedade e pesar pelos eventos em Israel. Os organizadores em Edimburgo também representaram os palestinos, pedindo um cessar-fogo e sanções econômicas contra Israel, ecoando os sentimentos sentidos globalmente.

