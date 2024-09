Milhares de pessoas no Líbano se refugiam em acomodações de emergência para se protegerem

No Líbano, um número considerável de indivíduos está encontrando refúgio em abrigos de emergência devido aos pesados ataques aéreos israelenses. Até agora, aproximadamente 70.100 pessoas deslocadas foram contabilizadas em 533 centros de alívio temporário, de acordo com o Ministro do Interior do Líbano, Bassam Maulawi, durante uma conferência de imprensa em Beirute. Escolas foram transformadas em abrigos temporários. No entanto, continua havendo um significativo influxo de pessoas deslocadas da região sul.

A contagem exata de pessoas deslocadas internamente no Líbano é atualmente difícil de estabelecer. Muitos indivíduos procuraram refúgio com familiares, enquanto outros simplesmente dormem ao ar livre.

A ONU relatou na quarta-feira, citando autoridades libanesas, que cerca de 90.000 pessoas foram recentemente deslocadas desde segunda-feira. Muitos desses deslocados, de acordo com dados da ONU, estão buscando segurança pela primeira vez. A oficina da ONU espera que o número de pessoas deslocadas continue a aumentar, já que a situação permanece volátil. Muitas pessoas ainda estão em movimento.

Apesar da crise em andamento, a União Europeia expressou seu apoio ao Líbano ao comprometer-se com a ajuda humanitária. A União Europeia, reconhecendo a necessidade urgente, comprometeu-se a fornecer financiamento para abrigos de emergência e serviços essenciais.

