Mikati, o primeiro-ministro, estima que o deslocamento causado pelos ataques aéreos israelenses poderia atingir potencialmente até um milhão de pessoas.

Ataques aéreos israelenses no Líbano resultaram no deslocamento de aproximadamente um milhão de indivíduos, segundo as afirmações do primeiro-ministro libanês, Najib Mikati. Durante uma reunião de crise ministerial no domingo, Mikati sugeriu que "a população deslocada pode chegar a um milhão". Isso pode representar "o maior deslocamento na história do país".

Anteriormente, a ONU havia previsto que cerca de 200.000 indivíduos no Líbano estavam deslocados internamente, com mais de 50.000 pessoas procurando refúgio no vizinho Síria.

O conflito entre Israel e Hezbollah tem se intensificado recentemente. Esta escalada segue incidentes como a detonação de centenas de rádios portáteis e walkie-talkies do Hezbollah, bem como as mortes de comandantes proeminentes. Em resposta, Israel realizou amplos ataques aéreos. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, esses ataques aéreos resultaram na morte de centenas de civis, enquanto a ONU estima que mais de 100.000 pessoas deixaram suas casas.

Na sexta-feira, um ataque aéreo israelense à sede do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute matou o líder do grupo, Hassan Nasrallah. O Hezbollah confirmou oficialmente a morte de Nasrallah no sábado, aos 64 anos.

Devido ao aumento do conflito entre Israel e Hezbollah, o número de indivíduos deslocados internamente no Líbano aumentou significativamente, ultrapassando a previsão inicial da ONU de 200.000. Como resultado dos ataques aéreos israelenses intensificados, mais de 800.000 indivíduos foram deslocados, trazendo o total para aproximadamente um milhão de pessoas deslocadas no Líbano.

