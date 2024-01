Pessoais

Michelle Obama Factos rápidos

Data de nascimento: 17 de janeiro de 1964

Local de nascimento: Chicago, Illinois

Nome de nascimento: Michelle LaVaughn Robinson

Pai: Fraser Robinson, trabalhador de filtragem de água

Mãe: Marian (Shields) Robinson

Casamento: Barack Obama (3 de outubro de 1992-presente)

Filhos: Sasha, Malia

Formação académica: Universidade de Princeton, B.A., 1985; Universidade de Harvard, J.D., 1988

Religião: Cristã

Outros factos

Formou-se magna cum laude em sociologia em Princeton.

Conheceu Barack Obama quando foi designada para ser sua mentora no Sidley & Austin, um escritório de advocacia de Chicago.

O seu pai sofria de esclerose múltipla e acabou por morrer.

Ganhou um prémio Grammy.

Nomeada para um prémio Primetime Emmy.

Cronologia

1988-1991 - Advogada associada na Sidley & Austin em Chicago.

1991-1992 - Assistente do Presidente da Câmara de Chicago, Richard Daley.

1992-1993 - Comissário Assistente de Planeamento e Desenvolvimento.

1993-1996 - Diretor executivo fundador da Public Allies Chicago.

1996-2002 - Reitora associada dos serviços estudantis da Universidade de Chicago e directora do Centro de Serviços Comunitários da Universidade.

2002-2005 - Diretor executivo dos assuntos comunitários dos hospitais da Universidade de Chicago.

2005-2007 - Membro do conselho de administração da Tree House Foods, um fornecedor de alimentos para as lojas Walmart.

2005-janeiro de 2009 - Vice-presidente de Assuntos Comunitários e Externos dos Hospitais da Universidade de Chicago.

20 de janeiro de 2009- Torna-se primeira-dama dos Estados Unidos.

abril de 2009 - Publicação de "Michelle Obama: In Her Own Words" é publicado.

fevereiro de 2009 - Aparece na capa de março da revista Vogue.

9 de fevereiro de 2010 - Lança a campanha nacional "Let's Move!", para reduzir a obesidade infantil.

abril de 2011 - Lança a campanha nacional de veteranos, "Joining Forces", com Jill Biden.

20 de junho de 2011 - Viaja para África durante uma semana para se concentrar na liderança, educação, saúde e bem-estar dos jovens.

21 de junho de 2011 - Visita o antigo presidente da África do Sul Nelson Mandela em sua casa.

29 de maio de 2012 - "American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America" é publicado.

24 de fevereiro de 2013 - Entrega o Óscar de melhor filme.

13 de março de 2013 - Juntamente com outras celebridades e políticos de alto nível, as informações financeiras de Obama são pirateadas e publicadas online. São publicadas informações sobre os seus empréstimos a estudantes e o seu relatório de crédito.

14 de março de 2013 - É capa da edição de abril da Vogue. É a segunda vez que aparece na capa.

maio de 2014 - Lança a campanha nacional "Reach Higher", uma iniciativa para o ensino superior.

março de 2015 - Lança a campanha nacional "Let Girls Learn" (Deixem as raparigas aprender ), uma iniciativa global centrada na educação das raparigas.

julho de 2015 - Editor convidado da revista "More". Obama é a primeira editora convidada da revista, bem como a primeira primeira primeira-dama a editar uma edição inteira da "More".

10 de novembro de 2016 - Obama recebe a futura primeira-dama, Melania Trump, para um chá e uma visita guiada à residência da Casa Branca, segundo o secretário de imprensa Josh Earnest, num briefing na Casa Branca.

11 de novembro de 2016 - É capa da edição de dezembro da Vogue. Esta é a terceira vez que aparece na capa.

13 de janeiro de 2017 - Faz o seu último discurso na Casa Branca, agradecendo aos seus apoiantes e dizendo: "ser a vossa primeira-dama foi a maior honra da minha vida e espero ter-vos deixado orgulhosos".

27 de setembro de 2017 - Comenta que "qualquer mulher que tenha votado contra Hillary Clinton votou contra a sua própria voz" durante uma intervenção na conferência Inbound 2017, em Boston.

21 de maio de 2018 - A Netflix anuncia que os Obama assinaram um contrato de produção plurianual, no qual os dois trabalharão à frente e atrás das câmaras.

13 de novembro de 2018 - É publicado o livro de memórias de Obama, "Becoming", que atinge o primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Amazon.

27 de dezembro de 2018 - É eleita a mulher mais admirada pelos americanos este ano, derrubando Hillary Clinton do primeiro lugar pela primeira vez em 17 anos, de acordo com o inquérito anual da Gallup.

20 de novembro de 2019 - É nomeada para um Grammy de melhor álbum de spoken word pela versão áudio de "Becoming".

30 de dezembro de 2019 - Pelo segundo ano consecutivo, uma sondagem da Gallup aponta Obama como a mulher mais admirada pelos americanos.

26 de janeiro de 2020 - Ganhaum Grammy para melhor álbum de spoken word pela versão áudio de "Becoming".

16 de julho de 2020 - Anuncia o lançamento do "The Michelle Obama Podcast" no Spotify.

10 de março de 2021 - Obama fala abertamente, numa entrevista à revista People, sobre as suas lutas contra a depressão de baixo grau durante a pandemia de Covid-19 e os desafios de 2020. "A depressão é compreensível nestas circunstâncias, durante estes tempos", disse ela na entrevista. "Pensar que de alguma forma podemos continuar a superar todo o choque, o trauma e a agitação que temos vivido sem sentir isso dessa forma é simplesmente irrealista."

21 de junho de 2022 - Audible, o serviço de audiolivros e podcasts da Amazon, anuncia que a empresa de produção de Barack e Michelle Obama, Higher Ground, assinou um contrato exclusivo de produção de primeira olhada de vários anos com a Audible.

Fonte: edition.cnn.com