Michael Cohen perde recurso na tentativa de reavivar o seu processo de retaliação contra Trump

Cohen, o ex-advogado e consertador de Trump, processou Trump, o ex-Procurador-Geral Bill Barr e outros funcionários do Departamento de Justiça por alegadamente terem violado os seus direitos constitucionais quando foi atirado de volta para a prisão depois de ter falado criticamente de Trump.

Um juiz de primeira instância decidiu contra Cohen, afirmando que o precedente do Supremo Tribunal não lhe permitia pedir uma indemnização por perdas e danos como solução para as suas queixas. Na terça-feira, o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA concordou.

Cohen, escreveu o tribunal de recurso, conseguiu obter rapidamente uma providência cautelar que o libertava da prisão para o confinamento em casa, uma ação suficiente para satisfazer as suas reivindicações.

Durante uma audiência no mês passado, a advogada de Trump, Alina Habba, argumentou que a solução de Cohen era ter sido libertado da prisão e argumentou que a decisão do juiz, redigida de forma concisa na altura, que permitia essa libertação, serviria de dissuasão. Habba também argumentou que, apesar das alegações, Cohen não apresentou provas do envolvimento direto de Trump na decisão de enviar Cohen de volta para a prisão.

"A queixa em si não contém factos de que Trump o tenha feito. É uma suposição de Michael Cohen", disse ela.

O advogado de Cohen, Jon Dougherty, argumentou que a sua ação judicial era necessária para responsabilizar Trump e outros presidentes.

Um "remédio de danos fornece a dissuasão necessária para que os presidentes não possam usar as prisões como uma ameaça contra seus críticos", disse Dougherty ao tribunal, acrescentando: "Somos a circunstância mais incomum".

Fonte: edition.cnn.com