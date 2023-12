Michael Cohen diz que, sem querer, enviou a um advogado citações de casos inexistentes geradas por IA

No início deste mês, um juiz federal ordenou ao ex-advogado de Cohen, David Schwartz, que explicasse de onde lhe vieram os processos judiciais citados no pedido de Cohen para a cessação antecipada da liberdade vigiada, dizendo que, tanto quanto o juiz pode dizer, "nenhum destes processos existe". O juiz distrital Jesse Furman deu a Cohen um prazo até ao final de dezembro para se pronunciar sobre o litígio, depois de ter concluído que a questão o afectava.

Numa declaração assinada, Cohen disse que as citações e descrições que enviou a Schwartz vieram do Google Bard, uma ferramenta de chatbot de IA que compete diretamente com o ChatGPT.

"Como não advogado, não acompanhei as tendências emergentes (e os riscos relacionados) na tecnologia jurídica e não percebi que o Google Bard era um serviço de texto generativo que, como o Chat-GPT, poderia mostrar citações e descrições que pareciam reais, mas na verdade não eram ", disse Cohen em sua declaração.

Cohen partiu do princípio de que Schwartz examinaria as informações antes de as incluir nos processos judiciais, afirmou na declaração.

Numa declaração assinada a 15 de dezembro, Schwartz disse que não "analisou de forma independente" os processos enviados por Cohen porque acreditava que tinham sido encontrados pela sua atual advogada, Danya Perry.

"Se eu acreditasse que o Sr. Cohen tinha encontrado estes casos, tê-los-ia investigado", disse Schwartz na declaração. "No entanto, eu acreditava que o Sr. Cohen me tinha enviado casos encontrados pela Sra. Perry".

Perry tinha alertado o juiz, quando entrou no caso, que não podia verificar os casos, informou anteriormente a CNN.

Cohen afirmou na sua declaração que Perry não teve qualquer envolvimento com as citações em causa.

Numa carta dirigida a Furman, Perry escreveu que apenas tinha fornecido "notas muito superficiais" sobre um projeto anterior da moção em questão, semanas antes de as citações terem sido acrescentadas.

"Quando o Sr. Cohen passou as minhas notas ao Sr. Schwartz, especificou que as notas tinham vindo de mim [...] por outro lado, quando o Sr. Cohen enviou mais tarde ao Sr. Schwartz as citações do processo, não fez qualquer referência a mim - pelo simples facto de eu não ter nada a ver com elas", escreveu.

No entanto, Schwartz tinha "suposições erróneas" de que Perry estava envolvido nas idas e vindas, escreveu ela na carta.

"Acima de tudo, como a apresentação do Sr. Schwartz já deixou claro, ninguém teve a intenção de enganar o Tribunal", escreveu Perry, defendendo que o juiz concedesse o pedido de Cohen para terminar antecipadamente a liberdade vigiada. "Certamente que o Sr. Cohen não deve ser responsabilizado pelo facto de o seu advogado não ter verificado as citações na sua moção."

Kara Scannell, da CNN, contribuiu para este relatório

