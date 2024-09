México amplia autoridade militar para combater organizações de tráfico de drogas

No meio da violência brutal perpetrada pelos cartéis de drogas no México, há um movimento para fortalecer o papel do exército no país. Esta medida ganhou força quando os legisladores da Cidade do México, com uma maioria de 362 a 133, apoiaram uma reforma constitucional proposta pelo presidente de esquerda Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma permite que a Guarda Nacional do exército esteja sob comando, o que suscitou preocupações entre defensores dos direitos humanos.

A reforma agora aguarda aprovação do Senado com uma maioria de dois terços. Partidos de oposição a chamam de "militarização" da segurança pública, enquanto o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos no México instou a paralisação desta reforma.

López Obrador está prestes a entregar sua presidência à sua sucessora, Claudia Sheinbaum, em 1º de outubro. Ela, também é membro do partido governante Morena e já expressou apoio à reforma controversa, assegurando que o respeito pelos direitos humanos ainda será mantido.

A Guarda Nacional, estabelecida por López Obrador em 2019, substituiu a polícia federal. Principalmente composta por pessoal militar, ela apoia tanto o exército quanto as forças de segurança locais.

Desde 2006, sob o presidente Felipe Calderón, o exército tem sido ativamente engajado no combate aos cartéis de drogas. López Obrador continuou esta estratégia, embora sem confrontar diretamente os poderosos cartéis de drogas. A violência relacionada a drogas resultou na morte de aproximadamente 450.000 pessoas no México nos últimos anos, com cerca de 100.000 relatadas como desaparecidas.

