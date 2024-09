Merz tomou medidas e a situação está a agravar-se significativamente.

À meio-dia, Friedrich Merz e Markus Söder entram no átrio da representação da Baviera em Berlim, cercados pelos jornalistas da capital. No entanto, a batalha já havia terminado. Uma hora antes, rumores sobre o porquê dessa repentina conferência de imprensa já se espalhavam. O líder da Baviera, Markus Söder, estava renunciando à sua candidatura para as eleições do outono.

"Para ser franco, a questão K da União já foi resolvida. Friedrich Merz vai liderá-la", diz Söder, quebrando o silêncio primeiro. "Estou a bordo com isso e apoio-o de todo o coração", acrescenta com um surpreendente ar de otimismo. Ele desencoraja qualquer esperança de que a União possa desmoronar devido a esta decisão. Em vez disso, a atenção agora está em desafiar a atual coalizão de trânsito. Qualquer outra coisa é secundária.

Merz fala francamente, em seu tom grave característico. "Quando Markus Söder e eu começamos nossa colaboração há dois anos e meio, prometemos que as situações de 2021 não se repetiriam", diz ele. "Estamos cumprindo essa promessa hoje". Três anos atrás, Söder havia criado dificuldades para o candidato a chanceler da União, Armin Laschet, com críticas constantes. Merz agora menciona que nem sempre foi fácil, mas Söder e ele entenderam sua responsabilidade compartilhada pelo país.

Merz ergue uma sobrancelha

Com 68 anos, Merz experimenta o auge de sua carreira. Se Söder realmente está "a bordo" com isso, como afirmou, ainda remain a ser visto. Notavelmente, o Bávaro havia defendido por muito tempo sua própria candidatura. Há apenas uma semana, ainda expressou sua disposição. Agora, ele aponta para Merz, seus seguidores em seu encalço, que está perto dele. Neste exato momento, Merz olha para ele, erguendo uma sobrancelha e franzindo a testa em pensamentos.

Merz então esclarece que havia discutido com os presidentes estaduais da CDU. O consenso parece ter sido fortemente a favor de Merz. A vice-presidente da CDU, Karin Prien, comenta casualmente na ntv: "Alguém queria ser chamado, mas ninguém chamou". Até segunda-feira à noite, quando o presidente estadual de Merz, Hendrik Wüst, renunciou à sua candidatura, a escrita já estava na parede.

O Ministro-Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Wüst, fornece o momento decisivo para a questão K dentro da União. Assim como Söder, Wüst havia nutrido ambições para o cargo. Ele lidera uma coalizão preta-verde na Renânia do Norte-Vestfália, o que o torna algo diferente de Söder, que havia descartado uma coalizão com os Verdes para si mesmo. Na CDU, poucos parecem ansiosos por uma luta pelo poder aberta. Manter o foco nos problemas da atual coalizão em vez de se envolver em jogadas de poder internas é a abordagem preferida, especialmente dadas as desafios prementes enfrentados pelo país. Migração, Ucrânia, suprimento de energia, para citar apenas alguns.

Agora é Merz, indiscutivelmente. O veterano conservador do Sauerland. O rival perpétuo de Merkel. Aquele que parecia há muito tempo ultrapassado. Quando ele iniciou sua volta política em 2018, ele se reapresentou como "Merz com um 'e'", devido a uma confusão em uma conferência de imprensa federal. Aqueles dias já são coisa do passado. Embora não tenha sido universalmente bem-vindo dentro da CDU, ele quase derrotou Annegret Kramp-Karrenbauer em uma disputa pela presidência do partido. Um ano depois, Armin Laschet emergiu vitorioso. Ambos eram considerados "Merkelianistas", enquanto Merz defendia uma saída do curso centrista da Chanceler Merkel.

Aos 66 anos, ele assumiu a presidência do partido. Seu momento havia chegado após a eleição federal perdida. Uma pesquisa do partido revelou que aproximadamente dois terços apoiavam seu retorno, um resultado que o congresso do partido logo endossou. Merz havia triunfado em sua terceira tentativa: finalmente, presidente da CDU aos 66 anos. Logo depois, ele assumiu a liderança do grupo parlamentar da União no Bundestag, o que lhe deu a plataforma de que precisava. Após anos de governo de grande coalizão, a vida voltou ao partido. Merz exsudava agressão e frequentemente provocava explosões apaixonadas do Chanceler Olaf Scholz.

A primeira tarefa de Merz foi limpar os restos da CDU após a eleição federal perdida e reconstruir o partido. O problema não era apenas uma campanha falha. Muitos haviam perdido de vista o que o partido defendia. O serviço militar havia sido abolido, o desligamento nuclear estava em andamento e o casamento entre pessoas do mesmo sexo havia sido legalizado. Merz confiou a Carsten Linnemann, agora secretário-geral, a criação de um novo programa básico. O processo foi mais sobre a jornada do que o destino, mas revigorou o partido. Em numerosos grupos de trabalho, surgiu um senso de renovação, uma sensação que muitos quase haviam esquecido.

Atualmente, a CDU está florescendo, pelo menos segundo observações iniciais. Em pesquisas, ela supera o SPD, os Verdes e o FDP juntos. Esses números são os melhores desde a eleição federal, em grande parte devido aos esforços de Merz. Ele restaurou a unidade dentro do partido, reafirmou sua reconhecimento e estabeleceu uma oposição construtiva e responsável. Isso não era uma situação garantida; no final de 2021, a CDU estava à beira do esquecimento, assim como outros partidos democratas-cristãos ou de centro-direita na Europa haviam feito em circunstâncias semelhantes, como na França e na Itália.

O líder do CDU detém o "direito de recusa prioritário" para a candidatura, um termo único que diz muito sobre a auto-percepção do partido. E, para muitos dentro do CDU, Merz certamente mereceu esse privilégio, apesar da controvérsia. Durante uma entrevista com Markus Lanz, ele se referiu a certas pessoas como "pequenos paxás" e enfrentou críticas. Também se desculpou por sugerir que ucranianos estavam envolvidos em "turismo de asilo". No entanto, esses incidentes parecem estar no passado. Neste ano, Merz parece não ter sido afetado por escândalos, com nenhum grande faux pas e uma história polêmica da "Der Spiegel" não lhe causando danos duradouros.

O SPD expressou esperança em Merz como candidato a chanceler.

No entanto, há opiniões divergentes. O desempenho da coalizão do semáforo no momento é menos do que impressionante, e é difícil imaginá-los obtendo mais de 30 por cento, com uma pequena margem. O maior trunfo de Merz também é sua fraqueza: ele é polarizante. Enquanto alguns o veem positivamente, outros o rejeitam veementemente. Não deveria um chanceler federal ser uma figura unificadora? Merz está à altura da tarefa? É pouco provável que os eleitores do SPD ou Verdes digam: "Na verdade, eu não apoio o CDU, mas farei uma exceção para Merz."

Interessantemente, o SPD expressou abertamente seu desejo por Merz como candidato a chanceler. Eles o veem como um alvo fácil. Isso fica evidente no barômetro de tendências da RTL e ntv. Atualmente, apenas 26 por cento o apoiam como chanceler. A sorte de Merz reside no fato de que Scholz não está se saindo muito melhor. E o SPD e Verdes têm seus próprios problemas a enfrentar. Merz não precisa brilhar para vencer as eleições; ele só precisa conduzir o partido com segurança até a vitória.

Agora, um novo holofote está sobre Merz. Ele é o potencial chanceler, um maratona rumo à chancelaria em 28 de setembro de 2025. Ele tem a plataforma de lançamento mais promissora. No entanto, Armin Laschet tinha vantagens semelhantes antes de Markus Söder se intrometer. Mas, desta vez, as coisas deveriam ser diferentes.

