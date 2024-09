Merz oferece aos Verdes uma renúncia à parceria de coalizão

Líder sindical Söder declarou semanas antes que rejeitaria uma coligação entre a União e os Verdes após as eleições federais, e agora Merz, líder da CDU, compartilha desse sentimento. Ao explicar sua decisão, Merz afirmou que os Verdes são os responsáveis pela situação. Na terça-feira à noite, durante uma transmissão na ARD, Merz expressou que, a partir do atual ponto de vista, uma coligação com os Verdes é improvável. No entanto, ele sugeriu que mudanças nos próximos doze meses poderiam alterar essa perspectiva. Merz culpou os Verdes pelas frustantes disparidades nas políticas econômicas entre os dois partidos. Além disso, ele ecoou as alegações da União sobre a excessiva regulamentação e "tecno-relutância" dos Verdes. Merz priorizou fortalecer o CDU/CSU nas próximas eleições federais a ponto de nenhuma partido poder governar sem ou contra eles. Ter vários potenciais parceiros de coligação, como o SPD e os Verdes, também seria vantajoso, Merz sugeriu.

Do lado dos Verdes, há hesitação em relação a uma aliança com o CDU/CSU. A líder do grupo parlamentar dos Verdes, Dröge, expressou sua crítica na terça-feira, afirmando que o CDU atualmente está mais inclinado a minimizar a proteção do clima, atrapalhar medidas de proteção do clima e falta de coragem para avançar ousadamente com iniciativas climáticas.

A Luta de Söder com os Verdes

No final de agosto, Söder, líder da CSU, deixou claro que queria evitar uma coligação preta-verde a nível nacional após as eleições federais de 2025. Söder especificou que a aprovação de seu partido era crucial para que isso acontecesse, mas não ocorreria. Ele reiterou que uma coligação preta-verde não funcionaria sob sua liderança. Söder apontou que os Verdes ainda não haviam entendido que a União é composta tanto pelo CDU quanto pela CSU. Como líder da CSU, Söder também tinha autoridade para rejeitar uma coligação com os Verdes independentemente. "Sem nós, nada acontece", afirmou Söder com firmeza.

Com a retirada de Söder na terça-feira, Merz foi efetivamente nomeado como candidato a chanceler da União para o ano seguinte.

A Comissão, provavelmente referindo-se à Comissão Europeia, pode se encontrar em um processo de negociação complexo se o CDU/CSU e os Verdes não conseguirem formar uma coligação após as eleições federais, dadas suas visões conflitantes sobre políticas econômicas e proteção do clima. Dado o longo conflito de Söder com os Verdes e as recentes afirmações de Merz, parece improvável que os dois partidos cheguem a um acordo em breve.

