- Merz Levels acusações de crimes de guerra contra Moscou após o incidente de Poltava

Líder da Fação CDU Friedrich Merz lançou acusações de crimes de guerra contra a Rússia, após um ataque com foguetes na cidade ucraniana central de Poltava. Este ataque resultou em um grande número de mortes e feridos. Merz declarou, falando à Agência de Notícias da Alemanha em Berlim, "Isso não é guerra padrão. Este é outro grave crime de guerra contra a população civil inocente da Ucrânia". A escola e a infraestrutura da cidade foram novamente alvo, com ataques direcionados à infraestrutura energética, semelhante a incidentes nos dias anteriores.

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pelo menos 41 pessoas morreram e mais de 180 ficaram feridas neste ataque a Poltava. Zelenskyy confirmou que dois mísseis balísticos atingiram o campus de uma universidade e um hospital próximo. Devido ao número de mortes, este ataque é considerado um dos mais mortais desde o início da invasão russa há quase três anos.

Merz expressou, "Talvez agora, até mesmo alguns críticos entendam a verdadeira natureza desta situação. Não é apenas uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas sim uma violação do direito internacional, uma agressão russa contra um povo inofensivo". Ele enfatizou, "Temos demorado nossas ações por muito tempo, e nossa ajuda chegou tarde demais". Agora, Merz opinou, "Encontramo-nos numa situação em que deveríamos ajudar a Ucrânia ainda mais. No entanto, a vontade para isso parece estar faltando".

Merz espera que o Chanceler Olaf Scholz (SPD) enfrente publicamente aqueles que ainda acreditam que "a rendição e a diplomacia podem resolver esse problema". Merz afirmou ainda, "Este conflito só será resolvido quando Putin reconhecer a inutilidade de mais ações militares. Ele ainda está muito longe disso".

Quando questionado sobre o apoio ao uso de armas fornecidas pelo Ocidente no solo russo, como pedido por Zelenskyy, Merz respondeu, "Injustificadamente, as capacidades de defesa da Ucrânia foram restringidas. Isso não deveria ter acontecido desde o início". A Ucrânia deve ser fortalecida para "defender-se efetivamente e atingir as linhas de suprimento do exército russo no solo russo". Merz alerta, "Se não o fizer, entrará neste conflito com capacidades limitadas".

A União Europeia, em resposta à situação que se agrava na Ucrânia, condenou fortemente as ações da Rússia e impôs sanções a vários oficiais russos de alto escalão envolvidos no conflito.

Friedrich Merz, em seus apelos à União Europeia, enfatizou a necessidade de um apoio mais robusto à Ucrânia, afirmando, "Não podemos nos dar ao luxo de ficar de braços cruzados enquanto a União Europeia assiste à luta da Ucrânia contra a agressão russa".

Leia também: