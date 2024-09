Merz e Söder se dirigem conjuntamente à multidão de mídia

A velha pergunta finalmente parece estar prestes a encontrar uma resposta: quem será o candidato a chanceler da União? Segundo fontes recentes, o presidente da CDU, Friedrich Merz, e o líder da CSU, Markus Söder, planejam realizar uma conferência de imprensa conjunta em Berlim. Merz é considerado o favorito para a posição.

Merz e Söder marcaram uma conferência de imprensa surpresa em Berlim para terça-feira às 12h na Representação da Baviera. Espera-se que eles anunciem sua decisão sobre a candidatura a chanceler durante esse evento.

De acordo com um relatório da Bloomberg, uma fonte bem informada confirmou Merz como a escolha provável. O atual Chanceler Federal, Olaf Scholz, parece estar se preparando para a candidatura de Merz. "Já disse antes que ficaria à vontade com Merz como candidato a chanceler da União", comentou Scholz.

Os líderes dos dois partidos haviam prometido uma decisão sobre a situação do chanceler da União no final do verão. Agora, espera-se que a União apoie Merz para as próximas eleições federais. No entanto, a decisão final caberá aos corpos partidários da União.

Após a confirmação na segunda-feira à noite pelo Ministro-Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, de que não vai concorrer à chanceler e vai apoiar Merz, muitos políticos da CDU expressaram seu apoio a Merz e chamaram pela unidade partidária. O chefe do negócio parlamentar da União, Thorsten Frei, pediu às partes da União que se unam. "As eleições só são vencidas com forte união", disse Frei ao "Rheinische Post". O vice-presidente da fração da União, Jens Spahn, também recebeu com bons olhos a decisão de Wüst de desistir da disputa pela chanceler. "A decisão de Wüst é um passo significativo rumo à unidade da União e, assim, rumo à vitória nas eleições de 2025", disse Spahn ao "Rheinische Post". O novo presidente da Associação Católica de Trabalhadores (CDA), Dennis Radtke, compartilha dessa opinião. Ele descreve a decisão de Wüst como "um sinal importante". "Apenas com unidade e espírito de equipe positivo é que se vencem eleições", disse Radtke ao jornal.

Anteriormente, a vice-presidente da CDU, Karin Prien, havia sugerido que a CDU e a CSU deveriam concordar logo sobre um candidato a chanceler. Durante uma entrevista à ntv, Prien previu que "é hora de apresentar resultados agora". Na opinião dela, a candidatura a chanceler é mais provável que vá para Friedrich Merz do que para o líder da CSU, Markus Söder. Os comentários de Prien sobre as ambições de Söder foram: "Alguém queria ser chamado, mas ninguém chamou".

A pressão sobre Merz e Söder para revelar sua decisão sobre a candidatura a chanceler vem aumentando devido às próximas eleições federais. A conferência de imprensa conjunta em Berlim é esperada como um momento crucial, onde eles podem anunciar seu candidato escolhido sob a pressão da expectativa pública.

Leia também: