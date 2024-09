Merz e Scholz se envolvem num confronto direto após um encontro sem resultado na cimeira

Recentemente, as frações Ampel e União têm se envolvido em discussões acaloradas no Bundestag. No entanto, após o fracasso da cúpula de asilo, a tensão do debate aumentou ainda mais. A Chanceler Federal colocou em dúvida a sinceridade do líder da CDU, Merz, que, em retaliação, acusou Scholz de incompetência e conseguiu marcar um ponto com uma jogada estratégica.

Durante o debate geral no Bundestag alemão, a fração da União agiu rapidamente, causando alvoroço antes mesmo que o primeiro orador tomasse a palavra. Em vez de Merz pessoalmente, seu vice, o líder do grupo parlamentar da CSU, Alexander Dobrindt, subiu ao palco. Pouco antes do debate começar, a União mudou sua lista de oradores, estrategicamente colocando Dobrindt, seu cão de ataque, contra Scholz. Merz, por sua vez, poderia responder ao discurso de Scholz e escapar do tom agitado de Scholz com uma atitude calma.

O foco principal do debate no Bundestag foi se Merz já havia recorrido a táticas desonestas em discussões anteriores. No dia anterior, o presidente da CDU anunciou que as negociações sobre a política migratória do governo haviam chegado a um impasse após um breve troca de palavras. Scholz acusou Merz de manipular a situação, dizendo: "Você escreveu um roteiro há duas ou três semanas, prometendo cooperação. No entanto, você rejeitou e disse que era insuficiente." Scholz acrescentou: "Não podemos lidar com um assunto tão importante neste país usando essas táticas."

Merz explodiu de raiva, mas sua explosão foi abafada pelos aplausos das frações Ampel. Scholz foi ainda mais longe, parecendo provocado pelo discurso de abertura de Dobrindt cheio de críticas duras. "Você é o tipo de político que acha que pode resolver o problema migratório com uma entrevista no 'Bild am Sonntag'," Scholz disse a Merz. A proposta da União de rejeitar todos os migrantes nas fronteiras da Alemanha foi considerada inviável, disse Scholz. "Permita-me explicar."

Scholz lembrou o acordo de asilo de 1992, em que o SPD concordou com uma emenda constitucional proposta pela oposição. "Liderança não é sobre ficar em uma barricada, fazendo demandas com um gesto selvagem", disse Scholz. "Liderança é sobre virar e convencer seu próprio povo a alcançar um compromisso. Isso é liderança, Sr. Merz." Apesar disso, a porta para as discussões permaneceu aberta.

Scholz também descreveu as medidas tomadas pelo governo federal para reduzir a imigração e aumentar as deportações de estrangeiros criminosos ou não residentes: implementação de controles de fronteira, realização de dezenas de milhares de deportações, expansão da lista de países de origem seguros, reforma da política de asilo comum da UE, aumento do tempo de detenção para deportação, concessão de poderes adicionais à polícia e, recentemente, a deportação de criminosos condenados para o Afeganistão. "Em vez de reclamar que nada foi alcançado", disse Scholz, "é você quem não está entregando resultados!"

O que deixou o Chanceler ainda mais furioso? Dobrindt acusou a coalizão Ampel de ter uma "atitude negativa" em relação à política migratória, em detrimento das escolas e da segurança interna. "Aqueles que exigem liderança de você só receberão promessas vazias", disse Dobrindt. O prometido "milagre econômico verde" havia se transformado em "estagnação verde", disse Dobrindt, apontando para as previsões econômicas de crescimento zero. "Você prometeu uma vitória dupla, mas entregou um zero duplo", acusou Dobrindt a Scholz. A coalizão Ampel está criando "políticas que vão contra a vontade da maioria dos cidadãos", disse Dobrindt, explicando posteriormente o aumento do apoio a partidos de extrema direita como AfD e BSW.

Quando Merz finalmente avançou em sexto lugar, sua frequência cardíaca parecia muito mais baixa. O presumido candidato da União para Chanceler tentou uma inversão de papéis sutil, falando mais calmamente do que Scholz e começou com uma lembrança comovente das vítimas dos ataques terroristas de 2001 nos Estados Unidos no mesmo dia 23 anos atrás. Ele também introduziu sua seção de política migratória com um tom estadista: "A Alemanha deve permanecer um país aberto e receptivo aos estrangeiros." Merz descartou as acusações do SPD e dos Verdes de que ele estava fomentando sentimentos anti-imigração para ganho político. O problema, ele afirmou, estava com "uma minoria pequena - não mais, não menos - de principalmente jovens homens que se recusam a seguir as regras que se aplicam neste país." Scholz, enquanto isso, mostrou pouco interesse, visivelmente ocupado com seu telefone.

Merz se sente diminuído

"O cerne das minhas propostas permanece na rejeição temporária de todos os solicitantes de asilo nas fronteiras do estado alemão, que deveriam ter apresentado seus pedidos de asilo no primeiro país que entraram de acordo com os regulamentos da UE." A União não vai se envolver em discussões intermináveis sobre esse assunto, disse Merz. "A alegação de que isso foi um gesto insincero da minha parte ontem", disse Merz, "essa alegação é maliciosa e injusta". E porque um debate geral é sobre mais do que isso, Merz expandiu sua visão ainda mais. A coalizão está piorando as condições econômicas para a Alemanha com cada decisão que toma. O Ministro da Economia Robert Habeck está levando a Alemanha para uma economia de comando, disse Merz. Depois que um governo da União assumir o poder, a Alemanha não poderá evitar participar da construção de usinas nucleares em outros países da UE. Investidores privados devem estar envolvidos no financiamento da expansão da infraestrutura, acrescentou Merz.

Sobre o chamado relatório Draghi sobre a competitividade da UE, a União não cederá à ideia de dívida coletiva para estimular a economia. Merz declarou firmemente: "Farei tudo o que for preciso para evitar que a UE mergulhe em uma armadilha da dívida." O FDP explodiu em aplausos e sorrisos de satisfação, com seu líder Bijan Djir-Sarai visivelmente entusiasmado com a clareza. Djir-Sarai deseja se reunir com a União no poder o mais rápido possível.

Enquanto Djir-Sarai estava no palco, ele sussurrou palavras doces à União, quase como se o FDP não fizesse parte do governo federal e não tivesse acabado de receber críticas da União. "Nós do FDP estamos a favor de implementar essas mudanças lado a lado com vocês", garantiu Djir-Sarai aos participantes da CDU e CSU. "A atual política de imigração está colocando um enorme peso em nosso país."

O líder do FDP, Christian Dürr, se absteve de atacar os conservadores, mas criticou o colapso das negociações de asilo como um erro. O governo só pode corrigir seu curso em conjunto com os estados, onde tanto a CDU quanto a CSU detêm ou compartilham o poder. O objetivo é: "Deve ser mais fácil vir para a Alemanha para trabalhar do que vir para a Alemanha e não trabalhar." Os oradores do FDP não questionaram as alegações da União de que as rejeições abertas nas fronteiras externas da Alemanha falharam principalmente devido à resistência dos Verdes.

No entanto, os Verdes também podem se defender. A líder da fração, Katharina Dröge, enfatizou que há muito tempo defendem a deportação de criminosos sérios e islamistas radicais. Isso requer o fortalecimento da polícia e das autoridades, sobre o qual "gostaríamos de ter discutido com a União no agora abandonado grupo de trabalho".

Dröge acusou Merz de negligenciar completamente a segurança interna. "Mas isso não oferece nenhuma segurança, nem um único pedaço dela, se você tentar conduzir uma campanha eleitoral com os medos das pessoas após um ataque terrorista, Sr. Merz. Assim como você faz." A política de Merz é "sem coração" e "desprovida de sentido e razão" se ele não consegue distinguir entre os interesses genuínos de asilo e o abuso. Dröge considerou a proposta de rejeições em massa "ridícula", afirmando que ela tornaria a União Europeia inoperante.

Também, o líder da fração do SPD, Rolf Mützenich, que substituiu o Chanceler como o calmo porta-voz do SPD, expressou dúvidas sobre a estratégia da União. "Não tenho certeza se eles deixaram a mesa de propósito desde o início", disse Mützenich. Ao sair das negociações, Merz "comprometeu a democracia e possibly até a si mesmo", disse Mützenich. "Não se pode governar este país com ultimatos e propostas vacilantes."

E então, o líder da fração do SPD, frequentemente elogiado como um cavalheiro no Bundestag, deu um golpe baixo. A União "secretamente sabe: algo deu errado sob um ministro-presidente da CDU na Renânia do Norte-Vestfália." Talvez a União esteja tentando desviar a atenção do ataque de Solingen com suas táticas. O perpetrador poderia ter sido devolvido à Bulgária anos atrás. "Não exoneraremos os responsáveis", disse Mützenich. O SPD, ao contrário dos Verdes, não governa na NRW e não está particularmente entusiasmado em se juntar a coalizões governamentais com a CDU e CSU.

A AfD participou do debate geral e se concentrou na migração. A líder da fração, Alice Weidel, apresentou uma série de estatísticas sobre a extensão da violência com facas e estupros, com uma parte significativa atribuída a imigrantes. Ela chamou por um hiatus temporário na imigração e a expulsão imediata de todos os imigrantes que cometeram crimes ou não têm direito de ficar.

Weidel acusou o governo de trânsito e a União de falha do estado, alegando que a AfD é injustamente alvo e seus eleitores são barrados da participação democrática porque a fração da AfD no Bundestag é negada postos e ninguém quer governar com eles no leste. Scholz é um "Chanceler do Declínio", declarou Weidel.

Durante esta legislatura, o papel da AfD evoluiu inadvertidamente para lembrar outras partes de que há adversários políticos piores do que aqueles no centro político. De fato, Merz e Scholz foram vistos engajados em uma longa conversa nas margens do plenário do Bundestag após seus discursos. Parecia uma conversa entre um Chanceler e um líder da oposição, calma e séria, uma situação que a Alemanha ainda não experimentou, mesmo após três anos de um governo de trânsito.

Alice Weidel expressou sua crítica à política de migração do Chanceler durante seu discurso, afirmando que sabe que a abordagem atual não está abordando as causas raiz do problema.

Em resposta às acusações de Dobrindt contra a coalizão Ampel, o Chanceler Scholz retrucou que sabe que a proposta da União para rejeições em massa nas fronteiras da Alemanha seria ineficaz e colocaria uma pressão na União Europeia.

