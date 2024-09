Merz defende um maior reconhecimento das performances e incentiva a meticulosidade.

União's potencial Chanceler, Friedrich Merz, defende uma mudança de mentalidade em relação ao sucesso financeiro. Em entrevista ao "Bild am Sonntag", ele disse: "Gostaria de mudar um pouco nossa forma de pensar." Ele acredita que o sucesso financeiro, fazer parte dele, é aceitável de ser exibido, sem precisar de ostentação. Isso, segundo ele, pode inspirar e motivar os outros, com a mensagem de "Faça o mesmo."

Merz expressa sua preocupação com a atitude de algumas pessoas em relação ao trabalho. Quando visto como uma "intrusão desagradável no nosso tempo livre", isso resulta em "uma queda substancial na prosperidade".

Merz recorda com orgulho seus ganhos de milhões no mercado livre: "Estou satisfeito com isso, não caiu do céu, eu trabalhei por eles", afirmou, e acrescentou: "Eu pode ter trabalhado mais de oito horas por dia. Eu gostei e tive sorte." Ele esclareceu que seu retorno à política não foi motivado pelo dinheiro: "Eu não teria voltado de outra forma."

Um Milhão de Euros Anualmente

Após deixar a política em 2009, Merz acumulou uma fortuna no mundo dos negócios, atuando como diretor da divisão alemã da Blackrock, entre outras empreitadas. Sua renda anual aproximou-se de um milhão de euros em 2018. Ele deixou seus cargos na Blackrock e em outros papéis relacionados a negócios em 2020.

Em entrevista ao "Bild am Sonntag", Merz levantou a possibilidade de os cidadãos trabalharem mais horas no futuro. "Por que trabalhamos menos horas hoje com 45 milhões de empregados, em comparação com 30 anos atrás, quando havia sete milhões de empregados a menos?" Para Merz, o trabalho pode ser "um componente da nossa realização pessoal, uma parte da nossa auto-realização."

Merz cita os EUA como exemplo de como lidar com trabalho e prosperidade. Ele deseja que a Alemanha seja "uma nação - e sempre admirei isso nos EUA - que não desdenha o sucesso, mas diz: Aprendamos com esse exemplo."

