Menos autorizações de construção em Julho

A queda nas permissões de construção persistiu em julho. Um total de 17.000 unidades habitacionais recebeu luz verde naquele mês, representando uma queda de 19,2% em comparação com julho do ano anterior, de acordo com a Estatística Federal de Wiesbaden, na quarta-feira. No primeiro sete meses do ano, as permissões diminuíram em 20,8% em comparação com o mesmo período de 2021.

As casas unifamiliares foram as que apresentaram a maior queda. No primeiro sete meses do ano, 28,4% menos permissões foram emitidas para casas unifamiliares em comparação com o mesmo período do ano anterior. As casas bifamiliares registaram uma diminuição de 14,7% nas unidades habitacionais aprovadas, enquanto o tipo de construção numericamente dominante, as casas multifamiliares, registaram uma queda de 21,6%.

Líderes da indústria da construção alemã caracterizaram esta tendência como um regresso aos níveis de 2012. "O que é ainda mais preocupante: não há indicação de uma inversão dessa tendência. A escassez de habitação deverá assombrar a campanha eleitoral federal que se avizinha", afirmou o CEO da principal associação da indústria da construção alemã, Tim-Oliver Müller, comentando os dados. As taxas de juro elevadas e os custos de construção parecem estar a prejudicar a construção de habitação.

Sebastian Dullien, diretor científico do Instituto para a Macroeconomia e Pesquisa Económica (IMK) da Fundação Hans-Böckler, previu que as coisas poderiam piorar. "Ainda não atingimos o fundo do poço, e os sinais otimistas dos meses anteriores revelaram-se enganadores", esclareceu. Atualmente, as permissões de construção aprovadas equivalem a cerca de 200.000 novas unidades habitacionais por ano. O governo inicialmente pretendia alcançar o dobro desse número.

