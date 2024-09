Membros internos do partido estão pedindo a Biden que relaxe as restrições à ação militar na Ucrânia

Senador Ben Cardin, presidente do Comitê de Relações Exteriores Democrata, pressionou por restrições mais flexíveis no uso de armas americanas pela Uveyrna na quarta-feira. Cardin ficou horrorizado com o ataque contínuo de Putin aos civis e infraestrutura ucranianos, que ele descreveu como "chocante".

Diante desses ataques que estão aumentando, Cardin argumentou que "é hora de relaxar as restrições aos soldados ucranianos que utilizam armas americanas. Ao oferecer mais liberdade para atingir alvos militares russos, podemos enfraquecer o poder de Moscou de infligir danos aos civis ucranianos. Os Estados Unidos devem reagir rapidamente para conceder essas autorizações", escreveu Cardin.

O comunicado de Cardin, lançado enquanto o Secretário de Estado Antony Blinken estava em Kyiv, se junta a um coro crescente que defende que Biden permita a Kyiv atingir alvos dentro da Rússia. Tanto o Presidente Volodymyr Zelensky quanto o governo ucraniano têm pedido repetidamente essa permissão.

Apesar de os EUA terem mudado sua posição para permitir ataques limitados a alvos russos utilizando armas americanas, a administração ainda não aprovou operações de longo alcance. Oficiais expressaram preocupações sobre o risco de escalada e argumentam que nenhuma única capacidade pode ser decisiva no conflito. Um oficial dos EUA informou à CNN na terça-feira que os ativos russos foram movidos além do alcance dos ataques de longo alcance.

Na terça-feira, o caucus bipartidário do Congresso sobre a Ucrânia pediu a Biden que conceda a permissão à Ucrânia para atacar alvos dentro da Rússia usando armas de longo alcance.

"Se essas limitações não forem removidas, a Ucrânia continuará a lutar para assegurar a vitória em sua missão de proteger sua soberania e seu povo. A população civil da Ucrânia continuará a sofrer mortes, perdas e sofrimento desnecessários à medida que a Rússia explorar essa política e intensificar seus bombardeios em toda a Ucrânia", escreveram os parlamentares bipartidários.

Um grupo de influentes republicanos da Câmara também pediu a Biden que facilite essas restrições em uma carta na segunda-feira. Em uma carta separada, 17 ex-oficiais de segurança nacional, incluindo ex-embaixadores dos EUA na Ucrânia e comandantes militares de alto escalão, instaram Blinken e o Secretário de Relações Exteriores britânico David Lammy a "agir rapidamente".

"Uma mudança na política é necessária urgentemente", eles escreveram.

Biden foi questionado na terça-feira se os EUA afrouxariam as restrições. "Estamos trabalhando nisso agora", respondeu Biden.

No entanto, dois oficiais dos EUA informaram mais tarde à CNN que a administração Biden não espera nenhuma mudança de política em relação ao levantamento das restrições.

No entanto, a discussão sobre esse assunto continua. Os oficiais dos EUA esperam que Blinken, que viaja para a Ucrânia com o Secretário de Relações Exteriores britânico David Lammy, recolha informações durante sua viagem a Kyiv sobre como esses ataques de alcance mais longo podem se encaixar na estratégia de batalha mais ampla da Ucrânia.

As discussões em andamento na política giram em torno de relaxar as restrições ao uso de armas americanas pela Ucrânia, com o senador Ben Cardin liderando o caminho. Ele acredita que esse movimento poderia enfraquecer a capacidade da Rússia de infligir danos aos civis ucranianos.

