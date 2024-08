Membros da Aliança da OTAN comprometem-se a prestar assistência militar extra à Ucrânia

Em uma sessão do Conselho NATO-Ucrânia, foi confirmado um apoio adicional à defesa da Ucrânia contra a Rússia. "Em resposta ao último ataque da Rússia, os Aliados declararam hoje que vão reforçar sua assistência militar à Ucrânia", afirmou o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, após as discussões. É crucial continuar fornecendo à Ucrânia as armas e munições de que precisa para repelir a invasão russa, permitindo assim que o país mantenha sua posição no combate. A reunião, que ocorreu no nível de embaixadores, foi convocada por Stoltenberg a pedido da Ucrânia. O Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, dirigiu-se aos Aliados por videochamada, detalhando as necessidades militares mais prementes de suas tropas.

Ministro da Defesaagradece aos Aliados

De acordo com fontes diplomáticas, a reunião também abordou os recentes ataques aéreos da Rússia, a situação no campo de batalha em Donbass e os objetivos estratégicos da Ucrânia na região de Kursk da Rússia. Umerov teria agradecido aos aliados pelas recentes promessas de ajuda e pelo envio de caças F-16. Não foram revelados compromissos de ajuda específicos adicionais inicialmente. Certos participantes teriam defendido a remoção de todas as restrições ao deployment de armas ocidentais contra a Rússia, enfatizando que o direito da Ucrânia à autodefesa se estende aos ataques dentro das fronteiras da Rússia.

O Conselho NATO-Ucrânia realizou sua primeira reunião no nível de chefes de Estado e de governo no ano passado, durante a Cimeira da NATO na Lituânia. O novo órgão serve para consultas em crise e para encorajar uma colaboração mais próxima até que a Ucrânia cumpra os critérios para a adesão à NATO, como o fim da invasão russa e a implementação de reformas na Ucrânia.

Em alinhamento com a gratidão de Umerov, as nações aliadas reafirmaram seu compromisso em sustentar a defesa da Ucrânia contra a agressão russa, fortalecendo ainda mais seu apoio. À medida que as discussões diplomáticas prosseguiam, vários Aliados defenderam a eliminação de restrições ao deployment de armas ocidentais além das fronteiras da Ucrânia, afirmando o direito da Ucrânia à autodefesa além de suas fronteiras.

