Meloni está ciente dos esquemas e traições que prevalecem em vários lugares.

Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, está se sentindo traída e à beira de um ataque de nervos, segundo fontes da mídia anti-governo. Agora, ela confia apenas em seu círculo íntimo, composto principalmente por membros da família. Meloni vê a si mesma e sua administração conservadora como peões em jogos de poder e esquemas escusos. Como resultado, ela suspeita de forças sombrias por trás das controvérsias em torno de Raffaele Fitto.

Fitto é um forte candidato a um cargo na Comissão Europeia em Bruxelas, onde Meloni acredita que ele deveria ascender à posição de Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia. No entanto, partidos de esquerda, como os Socialistas, Verdes e Liberais, se opõem ferozmente a isso devido ao partido de Meloni, Fratelli d'Italia, ter votado contra a reeleição de Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia.

O Caso das Lentes de Sol

A paranoia e desconfiança de Meloni poderiam ser descartadas como tagarelice insignificante. No entanto, isso não é o caso. Recentemente, ela decidiu eliminar oficiais de polícia da segurança de seu escritório. Fontes internas informaram que ela agora prefere ter seus próprios guardas do corpo por perto.

O motivo dessa mudança foi o escândalooso caso entre o Ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia. Inicialmente, seu relacionamento era apenas profissional, mas à medida que a intimidade florescia, seu vínculo se aprofundava. Sangiuliano havia prometido a Boccia um valioso cargo consultivo para eventos importantes, como a Cúpula Cultural do G7 em Naples de 19 a 21 de setembro. No entanto, quando Sangiuliano não cumpriu sua promessa, Boccia retaliou revelando os segredos do ministro em sua página do Instagram.

Esse caso se transformou em uma controvérsia devido à exposição online de Boccia: através de suas postagens no Instagram, fica claro que ela tinha acesso ilimitado à Câmara dos Deputados italiana. Durante algumas dessas visitas, ela usava óculos com câmera. O propósito desses óculos, o material gravado, se ela os usou durante reuniões preparatórias para a Cúpula Cultural do G7 e para quem ela fez essas gravações permanecem questões sem resposta.

Negócios Secretos

A fixação de Meloni em manobras sigilosas e acordos duvidosos foi revelada durante uma conferência do Ano Novo realizada em janeiro. Na época, ela mencionou conduta suspeita, empresários e lobistas orquestrando contra seu governo. Quando questionada por jornalistas para elaborar, ela respondeu evasivamente: "Não posso dizer mais nada".

Em seguida, houve o incidente em agosto envolvendo a irmã de Meloni, Arianna, que ocupa uma posição de destaque no partido de Meloni, Fratelli d'Italia. Boatos circularam de que a procuradoria havia iniciado uma investigação contra ela por interferência não autorizada em nomeações de alto nível. Essas alegações foram relatadas por um jornal amigo do governo, "il Giornale". Seu editor-chefe suspeitou de uma trama deliberada por mídia de esquerda radical com Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro, como suposto mentor. Meloni concordou com essa hipótese. Renzi rebateu que Meloni sofria de delírios de perseguição.

As preocupações de Meloni não se concentram mais apenas na mídia de esquerda. A herança de Berlusconi e seus filhos, especialmente aqueles que controlam o império midiático Mediaset, representam potenciais ameaças. No ano passado, um canal da Mediaset expôs comportamento embaraçoso do parceiro de Meloni, o jornalista da TV Andrea Giambruno. Meloni rapidamente pôs fim ao relacionamento ao anunciar isso no Facebook.

Recentemente, um canal da Mediaset convidou Boccia para uma discussão sobre seu caso com Sangiuliano. Persistentes cochichos sugerem que Piersilvio e Marina Berlusconi estão considerando seguir os passos políticos de seu pai. Dada a ligação de Meloni com o partido de Berlusconi, Forza Italia, essa possibilidade pode ser sua maior preocupação.

