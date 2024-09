Melhorar a remuneração dos profissionais de orientação e tutela profissional:

Proposto pelo Ministério da Justiça Federal, indivíduos que atuam como representantes legais para pessoas com deficiência ou assumem a tutela de crianças em circunstâncias desafiadoras deveriam receber uma compensação mais alta no futuro. Isso inclui tanto especialistas quanto voluntários, de acordo com o projeto de lei do ministério com emendas adicionais.

A proposta abrange guardiões profissionais, guardiões em tempo integral, guardiões complementares, guardiões de herança, guardiões de acesso e guardiões processuais. Seu pagamento será aumentado e simplificado. De acordo com o ministério, existem aproximadamente 60 categorias diferentes de compensação para guardiões no momento. Além disso, as verbas básicas para guardiões voluntários e guardiões aumentarão.

"O atual pagamento para guardiões profissionais e guardiões está desatualizado", explicou o Ministro Federal da Justiça Marco Buschmann (FDP). Muitas pessoas recorrem à tutela legal devido à velhice, doença ou deficiência. "Os guardiões também realizam trabalho crucial: eles intervêm quando os pais não podem cuidar de suas crianças e os representam". O objetivo é "compensar esse trabalho de forma justa e o mais fácil possível", explicou Buschmann.

O plano é aumentar a compensação de guardiões profissionais, guardiões e outros grupos profissionais em uma média de 12,7%. As verbas básicas para voluntários aumentarão de 425 euros para 450 euros. As mudanças são estimadas para entrar em vigor no início de 2026.

O projeto foi enviado aos estados federais e às associações na segunda-feira e eles têm até 25 de outubro para enviar seus comentários.

