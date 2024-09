Melania Trump recebeu uma compensação por uma aparição incomum em uma função política.

A ex-primeira-dama expressou seus pensamentos em dois eventos políticos organizados pela Log Cabin Republicans neste ano, recebendo uma compensação de $237,500 pelo evento de abril, de acordo com o último relatório de divulgação financeira de Donald Trump. O pagamento foi classificado como "engajamento de fala".

O último relatório de divulgação de Trump indicou que a Log Cabin Republicans fez o pagamento pelo evento de abril para Melania Trump. No entanto, a identidade da pessoa que assinou o cheque permanece um mistério. Charles Moran, presidente da Log Cabin Republicans, afirmou à CNN há algumas semanas que sua organização não financiou sua aparição, e o relatório de divulgação não forneceu mais informações sobre a fonte do pagamento.

Antes do evento de julho organizado pela Log Cabin Republicans, uma fonte confiável afirmou que um pedido de compensação semelhante foi feito a um doador. No entanto, ainda não está claro se Melania Trump recebeu pagamento. A campanha ainda não lançou o relatório de divulgação financeira para esse período. De acordo com a fonte, Ric Grenell, ex-embaixador da Alemanha e aliado próximo de Trump, foi quem solicitou a compensação de Melania Trump em seu nome. Fontes alegaram que Grenell também ajudou Melania Trump em outras empreitadas comerciais.

Especialistas em financiamento de campanha e ética governamental expressaram preocupação com o pagamento a um cônjuge de um candidato presidencial para aparecer em eventos de angariação de fundos políticos durante uma eleição. Eles argumentaram que tal prática é incomum, eticamente questionável e deveria pelo menos ser especificada adequadamente nos relatórios de divulgação.

Virginia Canter, conselheira-chefe de ética da Citizens for Responsibility and Ethics, afirmou: "Parece muito egoísta. Na minha observação pessoal, não estou acostumada a observar tais ocorrências". Ela acrescentou que, se a organização não fez efetivamente o pagamento a Melania Trump, o relatório de divulgação financeira de Trump poderia violar as regras de ética porque deveria ter divulgado o patrocinador do evento em vez de apenas especificar onde ela falou.

Defensores de Melania Trump que estavam presentes nos eventos da Log Cabin Republican, mas não sabiam de sua compensação, a defenderam, argumentando que era seu direito decidir como usar seu tempo e aceitar pagamento por seus serviços. Uma pessoa próxima a Melania Trump afirmou: "Ela decidiu que sua 'melhor e mais alta utilização' é onde ela está", acrescentando: "Ela é um ativo inestimável e intemporal".

A porta-voz de Melania Trump recusou-se a comentar em resposta aos questionamentos da CNN.

Registros indicam que Melania Trump recebeu $250,000 por um evento da Log Cabin Republican em dezembro de 2022, sendo um dos três pagamentos de $250,000 ou mais que ela recebeu naquele mês, após o anúncio do ex-presidente sobre seus planos de buscar a reeleição. Um dos eventos ocorreu na Flórida, enquanto o outro foi para Californians for Fix California, uma organização fundada por Grenell. Grenell não respondeu a várias solicitações de comentário.

Melania Trump tem uma história de participar de eventos da Log Cabin Republican. Em 2021, ela foi a convidada de honra na gala anual Spirit of Lincoln do grupo.

As aparições de Melania Trump em eventos de angariação de fundos políticos têm sido infrequentes neste ano. Além dos dois eventos da Log Cabin Republican, ela apareceu ao lado de seu marido em um evento de angariação de fundos realizado pelo bilionário investidor John Paulson em Palm Beach e fez uma aparição breve na Convenção Nacional Republicana, embora não tenha falado como fez em 2016. Não há indicação de que ela tenha sido compensada pela aparição no evento de Paulson.

Stephanie Grisham, ex-secretária de imprensa da Casa Branca de Trump e principal assessora de Melania Trump, que desde então se tornou uma crítica do ex-presidente, especulou que Melania Trump pode ter concordado em aceitar compensação por seu tempo devido à sua suposta desconexão com a campanha e sua ausência. Grisham acrescentou: "Mesmo quando estávamos na Casa Branca, ela sempre ficou muito preocupada com indivíduos fazendo dinheiro com ela porque ela achava que era dinheiro que ela deveria estar ganhando".

Grisham revelou que, em 2018, Melania Trump instruiu sua equipe a parar a venda de objetos de recordação de Melania Trump, como bonecos balançantes, por uma loja de presentes perto da Casa Branca sem permissão. Grisham comentou: "Ela ficou furiosa. Ela não aprovou quando eles lucravam com ela".

O relatório de divulgação financeira de Donald Trump revelou que Melania Trump recebeu mais de $330,000 no ano anterior através de um acordo de licenciamento para a venda de cartões de troca digitais, ou NFTs. Seu site oferece jóias e outros objetos de coleção à venda.

Além disso, Melania Trump lançará uma memoir no próximo mês e partirá em uma turnê de promoção. Ela fez comentários incomuns sobre a tentativa de assassinato de seu marido em Butler, Pensilvânia, os resultados das eleições de 2020 e sua história como modelo nu em uma série de curtos vídeos promocionais.

"Não posso deixar de questionar por que as autoridades policiais não apreenderam o atirador antes do discurso?" ela afirmou em um dos vídeos, se referindo ao atirador que atacou e feriu Trump em um comício em 13 de julho antes de ser subjugado pelo Serviço Secreto.

Não é apenas Melania Trump quem tem ganhado algum dinheiro enquanto aproveita a luz política. Kimberly Guilfoyle embolsou $60,000 por apresentar seu namorado, Junior Trump, na reunião "Stop the Steal" em 6 de janeiro de 2021. Isso aconteceu pouco antes do levante do Capitólio. Sua fala durou menos de 3 minutos.

A remuneração por engajamentos de fala fora de eventos de angariação de fundos políticos para ex-oficiais não é incomum.

Ex-commandante-chefe Bill Clinton e sua dama, Hillary, arrecadaram mais de $153 milhões com palestras pagas entre 2001 e quando a ex-secretária de Estado deu início à sua campanha presidencial de 2016. Obama, um ex-POTUS, supostamente ganhou $400.000 de uma única conferência de saúde da Wall Street em 2017, o que gerou críticas de seus associados do partido. Em dois anos fora da vice-presidência e antes de sua candidatura presidencial, Joe e sua esposa Jill conseguiram ganhar um total combinado de $15,6 milhões, principalmente com livros e eventos de palestras.

No entanto, representantes de Jill, Michelle, Hillary, Laura e Bill afirmaram que não receberam nenhum dinheiro de arrecadações políticas durante suas campanhas políticas.

As vendas de arte de Hunter Biden em uma galeria de Manhattan na primavera passada, com preços de $85.000 cada, levantaram questionamentos enquanto seu pai estava em campanha para a reeleição.

De acordo com os relatórios, os eventos do Log Cabin Republican neste ano correram sem problemas. Grenell compartilhou no X que a ex-primeira-dama hospedou um evento em um penthouse de Nova York em julho, ajudando o grupo a arrecadar $1,4 milhão.

"É o primeiro evento político já realizado na residência Trump", escreveu Grenell. "Nosso objetivo é garantir 50% do voto gay para Donald Trump".

No evento de Mar-a-Lago em abril, onde Melania falou, a organização anunciou seu programa "Caminho para a Vitória", com o objetivo de alcançar eleitores em estados cruciais, de acordo com o Politico.

Fredreka Schouten, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

As preocupações sobre a compensação de Melania Trump por falar em eventos do Log Cabin Republican, conforme revelado em relatórios de divulgação financeira, têm gerado debates entre especialistas em financiamento de campanha e ética governamental. Eles argumentam que tais pagamentos a um cônjuge de um candidato presidencial para arrecadações políticas durante uma eleição são incomuns e eticamente questionáveis.

Charles Moran, presidente dos Log Cabin Republicans, afirmou anteriormente neste mês que sua organização não financiou a aparição de Melania Trump em seus eventos, mas os relatórios de divulgação não forneceram informações sobre a fonte do pagamento.

Leia também: