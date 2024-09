Melania Trump mais uma vez desperta a curiosidade sobre o incidente de Butler, como ela se lembra do instante em que descobriu relatos de assassinatos planejados.

Em uma entrevista ao Fox News, transmitida na quinta-feira, a ex-primeira-dama expressou sua perplexidade em relação ao incidente do atirador que envolveu o ex-presidente Donald Trump e outros, resultando em uma fatalidade. Ela questionou as circunstâncias da investigação, rotulando-as de "atípicas".

"É estranho como o barulho sobre o evento de 13 de julho morreu, todos os meios de comunicação mainstream relataram sobre isso por alguns dias, então tornou-se silêncio rádio. Então tenho muitas perguntas: O que está acontecendo? Não está certo", ela afirmou.

Seus comentários durante a entrevista, parte de sua campanha promocional para seu novo livro, seguiram sua postagem nas redes sociais desta semana, expressando preocupações sobre os protocolos de segurança no comício e exigindo transparência sobre a tentativa de assassinato.

"Não posso deixar de pensar, por que o atirador não foi apreendido antes do discurso?" ela ponderou no vídeo. "Há definitivamente mais nessa história, e devemos ser capazes de desvendar a verdade."

Durante a entrevista do Fox News, a ex-primeira-dama também apontou o dedo para os democratas por contribuir parcialmente para as tentativas de assassinato devido à sua retórica. Ela afirmou que, ao rotular seu marido como uma "ameaça à democracia", eles estavam exacerbando um clima hostil.

"É surpreendente que a violência agressiva targete meu marido, dado que constantemente ouvimos líderes da oposição e meios de comunicação mainstream rotulando-o como 'ameaça à democracia', lançando insultos vilões contra ele? Eles estão apenas adicionando combustível ao fogo, promovendo um ambiente pouco saudável e empowering indivíduos com a intenção de lhe fazer mal. Precisa parar. O país deve se unir", ela afirmou.

Donald Trump abordou o evento em Butler em 13 de julho, onde o atirador disparou oito tiros no palco, causando ferimentos no ouvido direito do ex-presidente. Os agentes do Serviço Secreto terminaram o atirador na cena.

Donald Trump está programado para realizar outro comício em Butler na próxima semana, assim visitando a cidade desde a tentativa de assassinato. O evento visa prestar homenagem a Corey Comperatore, o bombeiro que morreu no tiroteio, e dois apoiadores que sofreram ferimentos, de acordo com o anúncio da campanha de Trump feito na quarta-feira.

Melania Trump lançou luz sobre como ela ficou sabendo de ambas as tentativas de assassinato pela televisão enquanto estava em uma cidade separada de seu marido.

"Liguei a TV e rewind. Eu estava alguns minutos atrasada e não testemunhei ao vivo. Talvez uns 3 a 5 minutos depois que aconteceu. Mas quando vi, percebi que ninguém sabia exatamente o que havia acontecido porque, quando você o vê no chão, não sabe exatamente o que ocorreu", ela comentou sobre o tiroteio em Butler.

Ela também observou como ficou sabendo da segunda tentativa de assassinato, que ocorreu no campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, recentemente.

"Eu estava em Nova York quando vi na TV e liguei para ele. Ele estava bem, já que os funcionários do Serviço Secreto foram excelentes", ela lembrou.

O ex-presidente foi rapidamente escoltado para longe do campo de golfe depois que um agente do Serviço Secreto atirou em um suspeito visto nos arbustos perto da borda do clube. O suspeito foi posteriormente detido e finalmente indiciado por uma acusação de tentativa de assassinato, além de duas acusações relacionadas a armas.

Melania Trump considerou a sobrevivência de ambas as tentativas de assassinato como milagrosas e sugeriu que Trump foi poupado para servir a um propósito significativo para o povo americano.

"Eu acho que ambos [os incidentes] foram milagrosos, especialmente o de 13 de julho, considerando a extensão dele. Ele poderia ter sido morto. Acho que algo o estava protegendo. Ele parece vital para o país", ela observou.

Seu memoir intitulado "Melania" está programado para ser lançado em outubro, de acordo com a Skyhorse Publishing. Seu escritório descreveu o livro como "uma história poderosa e inspiradora" de uma mulher superando adversidades e alcançando realizações pessoais.

A ex-primeira-dama manteve um perfil discreto durante a campanha presidencial de 2024 de seu marido, fazendo aparições públicas ocasionais desde que ele anunciou sua candidatura em novembro de 2022.

"Dadas as recentes eventos e a investigação em andamento sobre o incidente de Butler, é crucial que a política permaneça civil e promova a união, em vez de linguagem inflamatória ou rótulos que possam exacerb

Leia também: