Melania Trump foi alvo de críticas tóxicas em conversa criticando os meios de comunicação "mainstream"

Na eleição presidencial dos EUA em andamento, Melania Trump manteve uma presença discreta até agora. No entanto, à luz do lançamento iminente de suas memórias, ela concedeu uma entrevista à Fox News. Durante a conversa, Melania permaneceu firme ao lado de seu marido.

Durante a entrevista, Melania acusou os democratas e a mídia tradicional de promover a discórdia nos EUA e criar um ambiente desfavorável no país. O ataque a seu marido foi revoltante, ela expressou durante sua entrevista à emissora americana Fox News.

Políticos do partido de oposição e a mídia tradicional têm rotulado Donald Trump como uma ameaça à democracia e lançado comentários depreciativos contra ele. Essas ações criaram um ambiente hostil e encorajaram aqueles que querem prejudicá-lo, disse Melania. "Chega disso", ela disse, expressando sua esperança por uma união nacional. Embora a retórica divisiva de Donald Trump seja bem conhecida, ele frequentemente alvo de insultos seus adversários políticos e fez comentários depreciativos sobre certos grupos, como migrantes que entram no país ilegalmente.

Refletindo sobre a tentativa de assassinato de seu marido em um comício na Pensilvânia em julho, Melania descreveu como um "milagre". "Acredito que há uma guarda invisível cuidando dele, é quase como se o país precisasse dele", ela acrescentou. O povo americano experimentou prosperidade durante o mandato de seu marido, ela compartilhou. Olhando para as eleições de início de novembro, ela encorajou os americanos a considerar o que realmente importa para eles. "Havia alguns tuítes fortes", mas, no geral, "nosso país fez bem", disse ela.

Melania condenou veementemente a busca e apreensão do FBI na propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, em 2022. "Fiquei furiosa, sim. Uma invasão de privacidade. E a maneira como foi executada", ela expressou. Uma pessoa desconhecida mexeu em suas coisas durante a busca, ela acrescentou. "Todos merecem privacidade, é simplesmente injusto". Os agentes do FBI apreenderam documentos classificados do governo durante a busca, e mais tarde, Donald foi acusado de guardar ilegalmente em sua casa particular.

As memórias de Melania estão previstas para serem lançadas no início de outubro, o que motivou a entrevista. Com a maioria de seu tempo fora do holofote desde que deixou a Casa Branca, sua presença na campanha de seu marido foi mínima. Desafiando as normas políticas típicas, Melania escolheu manter um papel mínimo na campanha de seu marido.

Em uma entrevista recente, Donald Trump tentou tranquilizar o público sobre os sentimentos de sua esposa. "Tenho certeza de que ela ama seu marido", disse ele, reconhecendo que isso pode surpreender muitos.

