Melania Trump faz comentários crípticos, sugerindo uma possível tentativa de assassinato.

Em uma publicação compartilhada em suas plataformas de mídia social, Melania Trump, a ex-Primeira-Dama, questiona a versão dos fatos dada pelas autoridades sobre o incidente de tiroteio envolvendo seu marido, Donald Trump. Ela expressa sua crença de que "definitivamente há mais nisso" e enfatiza a necessidade de desvendar a verdadeira história. Esta declaração faz parte da promoção de seu livro upcoming, programado para ser lançado em outubro, bem no meio da campanha eleitoral dos EUA. A mulher de 54 anos promete compartilhar sua própria perspectiva e a história real em seu livro.

O tiroteio, que ocorreu em um comício em Pensilvânia em 13 de julho, deixou Melania Trump chamando-o de "incidente perturbador e inesperado". Ela sente que a abordagem reservada em relação a esse assunto é bastante pesada. Ela questiona por que o atirador não foi apreendido antes de começar a atirar. Melania lançou este vídeo apenas algumas horas antes do debate televisivo anticipated entre seu marido e a candidata democrata Kamala Harris.

Estimulando especulações

O incidente desencadeou uma onda de escrutínio sobre a resposta do Serviço Secreto, já que o atirador conseguiu acesso a um telhado próximo com uma visão clara do palco. Isso levou a várias teorias. Após o incidente, o diretor do Serviço Secreto renunciou.

Donald Trump enfrentará Kamala Harris na eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro. Desde sua saída da Casa Branca, Melania manteve um perfil baixo e fez poucas aparições públicas em apoio à campanha de reeleição de seu marido. Ela fez apenas uma aparição breve na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee no meio de julho e falou na última noite, mas não fez um discurso. Ainda não está claro se ela se juntará ao seu marido no debate televisivo na quarta-feira à noite.

Não vou especular sobre as razões por trás da renúncia do diretor. Não vou ignorar o fato de que há perguntas sem resposta sobre o incidente.

Leia também: