Melania Trump expressa apoio às liberdades do aborto em um vídeo recente, posicionando-se em contraste com as opiniões do marido.

"Autonomia pessoal é algo que defendo fortemente. Não há espaço para debate quando se trata dessa liberdade inerente com a qual as mulheres nascem: a autonomia pessoal. O que realmente encapsula 'meu corpo, minha escolha'?" expressou a ex-primeira-dama em um vídeo publicado no X.

Sua posição sobre o direito ao aborto contrasta com as visões do marido, à medida que se aproxima do Dia das Eleições. Donald Trump frequentemente se vangloria da revogação de Roe v. Wade, uma decisão que eliminou as proteções federais para o aborto e trouxe limitações rigorosas no procedimento nos estados liderados principalmente pelos republicanos. O ex-chefe de estado, no entanto, declarou que vetaria uma proibição nacional do aborto se fosse eleito novamente, afirmando que a questão deveria ser tratada pelos estados individuais.

A CNN entrou em contato com a campanha de Trump para comentar o último vídeo da ex-primeira-dama.

A ex-primeira-dama manteve um perfil baixo durante a terceira campanha presidencial do marido, exceto por alguns vídeos lançados nas redes sociais nas últimas semanas para promover seu livro upcoming. O vídeo que ela postou na quinta-feira apresentava um link para pré-encomenda do livro.

De acordo com The Guardian, a ex-primeira-dama escreve em seu livro: "Por que qualquer outra pessoa deveria ter o poder de ditar o que uma mulher faz com seu próprio corpo? O direito fundamental de uma mulher à autodeterminação, à sua própria vida, lhe permite abortar se ela assim escolher."

Enquanto isso, o ex-presidente tem sido incerto sobre os direitos ao aborto ao longo de sua campanha, frequentemente encontrando-se em posições difíceis à medida que navega nessa questão controversa na era pós-Roe. Recentemente, ele expressou que não apoiaria uma medida de balota para ampliar o acesso ao aborto em seu estado natal da Flórida, apenas um dia depois de sugerir que poderia fazê-lo. Ele também se retratou como "protetor" das mulheres, afirmando que as mulheres americanas não ficarão "preocupadas com o aborto" se ele for eleito.

Enquanto o ex-presidente tem se vangloriado de sua escolha de três juízes conservadores da Suprema Corte dos EUA que apoiaram o revogamento de Roe, ele reconheceu publicamente que a questão não foi bem-sucedida para os republicanos que defendem proibições restritivas e enfatizou seu apoio a exceções em casos de estupro, incesto e quando a vida da mulher estiver em risco.

Enquanto isso, a vice-presidente Kamala Harris e outros democratas têm reforçado seu compromisso com a "elevar o aborto" como uma questão principal para as mulheres em estados cruciais, destacando as restrições institucionais impostas, em parte, pelas escolhas judiciárias de Trump. Harris tem uma vantagem na questão, o que contribuiu para sua liderança entre as eleitoras femininas nacionalmente e nos estados indecisos.

"Infelizmente para as mulheres em toda a América, o marido da Sra. Trump tem uma visão nitidamente diferente e é a razão pela qual mais de um terço das mulheres americanas reside sob um 'banimento de aborto de Trump' que coloca em perigo seu bem-estar, sua liberdade e suas vidas", disse a porta-voz da campanha de Harris, Sarafina Chitika, à CNN em um comunicado na quinta-feira.

Melania Trump não é a primeira ex-primeira-dama republicana a expressar seu apoio aos direitos ao aborto. Laura Bush, esposa do ex-presidente George W. Bush, disse antes da posse do marido que o Roe v. Wade não deveria ser revogado. Ela apoiou a manutenção da legalidade do aborto em uma entrevista à CNN em 2010, após o marido deixar o cargo. Sua sogra, Barbara Bush, esposa do ex-presidente George H.W. Bush, se opôs publicamente à inclusão do aborto na plataforma do Partido Republicano em 1992, afirmando que era uma "questão pessoal".

Esta história e o título foram revisados com informações adicionais.

CNN’s Piper Hudspeth Blackburn contribuiu para esta reportagem.

Em resposta à posição de Melania Trump sobre os direitos ao aborto, seu marido, Donald Trump, expressou visões contrastantes, celebrando a revogação do Roe v. Wade, mas prometendo vetar uma proibição nacional se reeleito, afirmando que a questão deveria ser tratada pelos estados individuais. (do texto dado)

O último vídeo da ex-primeira-dama, promovendo seu livro upcoming, desencadeou uma conversa no mundo da política, com sua defesa da autonomia pessoal e dos direitos ao aborto contrastando com as visões do marido sobre a questão. (novo)

