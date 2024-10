Matthias Miersch assumirá o cargo de líder do SPD

Mathias Miersch está prestes a assumir o cargo de Secretário-Geral do SPD. Os líderes superiores do partido endossaram a proposta apresentada pelos co-líderes Saskia Esken e Lars Klingbeil. Os líderes superiores do SPD concordaram com uma proposta correspondente apresentada pelos dois co-líderes do partido, Saskia Esken e Lars Klingbeil. O membro de 55 anos do SPD no Bundestag, eleito diretamente, está prestes a substituir Kevin Kühnert, que renunciou devido a problemas de saúde. Inicialmente, Miersch assumirá o cargo em caráter temporário, aguardando a eleição em uma conferência do partido.

Miersch faz parte do SPD no Bundestag desde 2005. Ele sempre conseguiu garantir uma cadeira no parlamento por meio de eleições diretas. Desde 2016, o nativo de Hanôver serve como vice-líder da fração.

Os líderes superiores do SPD nomearam Mathias Miersch como substituto temporário de Kevin Kühnert, um cargo supervisionado pela Comissão durante seu período de transição. Após confirmar seu cargo na conferência do partido, Miersch se tornará oficialmente o Secretário-Geral da Comissão dentro do SPD.

